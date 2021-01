Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 29.1.2021

Suosikki: 9 Vietävän Patukka löi viimeksi kovan kilpakumppaninsa ja starttaa suosikkina matkaan. Toissa kerralla tamma ei ollut 2. ulkoa terävimmillään mutta viimeksi esitys oli parempi ja voitto tuli johtopaikalta varmasti. Tällä kertaa tamma joutuu lähtökohtaisesti tekemään enemmän töitä kuin viime kisoissa ellei sille avaudu paikkaa edetä aikaisessa vaiheessa kohti kärkeä. Tamma kuuluu peleihin, mutta varmaksi sitä ei uskalla jättää.

Haastajat: 5 Arkenttiina ei voinut Teivossa mitään Vietävän Patukalle, mutta piti tämän rinnalta kakkoseksi. Vermossa tamma otti lähtölaukan ja jäi kahdeksanneksi, mutta ehti terhakkaalla viimeisellä kierroksella nousta neljänneksi. Arkenttiina osaa voittaa lähtöjä ja on pakkoruksi Toto5:n. 12 Marmardu on viime aikoina ravannut kiltisti ja menestystä on tullut. Sekä Kuopiossa että Joensuussa tamma tuli mainiosti perille kuolemanpaikalta. Kunnosta menestyminen ei jää kiinni, mutta epävarmuus on Marmardun kohdalla aina läsnä. 13 Mattilan Miina ei toissa kerralla innostunut kirimään sisäratajuoksun jälkeen, mutta viimeksi tammalla oli eri taistelupäivä ja voitto tuli keulasta varmasti. Tällä kertaa kierrettävää on paljon ja juoksun onnistumisesta on paljon kiinni, kuinka korkealle hevonen pystyy nousemaan.

Yllättäjät: 6 Villiheilillä on viime kisat ajettu varman päälle ja tamma onkin kulkenut ne ravilla lähdöstä maaliin. Jyväskylässä juoksu onnistui mainiosti, kun ohjastaja tarjosi namureissun 2. ulkona. Viimeksi tamma eteni takamatkalta toisen radan veturiksi, kävi välillä johtavan takana ja lähestyi lopussa voittajaa. Villiheili pystyy aina paljoon, kun se haluaa mennä. Viime aikoihin vaaditaan tällä kertaa sekunnin parannusta, minkä suhteen valmentaja oli etukäteen luottavainen. 4 Hallan Ruusu otti Seinäjoella tauolta kakkosrahat 2. ulkoa. Viimeksi se laukkasi viimeisellä takasuoralla ja menetti mahdollisuutensa Villiheiliä vastaan. 1 Sanahelinä on ollut parhaimmillaan kärkipäästä, minne tamma loistopaikaltaan pääsee. Sekä keulasta että johtavan kannasta tamma pystyy paljoon. Myös 2 Pitska saa hyvän juoksun keulapäässä. Tamman starttiväli on tällä kertaa turhan pitkä.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Sanahelinä pitää johtopaikan ja aktiivinen kuski ajanee siitä. Vietävän Patukka saattaa tulla ajoissa eteenpäin, mikäli siihen avautuu mahdollisuus.