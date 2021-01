Ravivihje: Toto5 Jokimaa 28.1.2021

Toto5-1 Suosikki/varma: Avauskohteessa 6 Maisteri Jutila kerää varsin sopivassa tehtävässä ansaitusti korkean peliosuuden ja ruuna saa vihjesysteemeissäkin täyden luottamuksen. Viimeksi Vermossa valjakolle sattui avauskaarteessa työtapaturma, kun se hyppäsi laukalle ahtaassa tilanteessa. Joulukuun lopussa hevonen nappasi peräkkäisinä päivinä oikein helpot voitot tämän tyyppisistä lähdöistä ja osoitti vireen olevan huipussaan. Ilman suurempia haavereita tehtävä näyttää tällä kertaa kohtuullisen selväpiirteiseltä keulajuoksulta ja siitä voitto on lähellä. Varma. Haastajat: 9 Hyvännäköinen hyödynsi eilen Vermossa parhaiten kärjen ylivauhdin ja Juha Utalan ajokki ehti kuin ehtikin juuri linjan kohdalla ykköseksi. Tamman akilleen kantapää on sen tasavauhtisuus, jonka takia voittaminen ja etenkin peräkkäiset voitot ovat olleet harvinaista herkkua. Valmentaja varoittelee tallikommenteissa alkulaukan riskistä, eikä alkumatkan varmistelu ainakaan helpota paalulta starttaavan suursuosikin tavoittamista. Kunto on todistetusti mallillaan ja ainakin totosijalle on kaikki saumat. 4 Aarteen Etsijä on talviradoilla parhaimmillaan, mutta ei sekään normaalisti riitä Maisteri Jutilalle. Kouvolassa ruuna punnersi päätöskierroksen toisen radan veturina ja puristi siitä rehdisti ykköseksi. Viime esitys jäi tasaisemmaksi sisäratajuoksulla, mutta toki vastuskin oli selvästi kovempaa luokkaa. Rattaille hyppäävä Antti Teivainen voi tuoda ruunan yritykseen vielä ripauksen ekstraa. 3 Suikun Chili hävisi Kouvolassa selvästi Maisteri Jutilalle, mutta esitys oli parin kuukauden tauolta oikein positiivinen ja startti alla ero voi ainakin kaventua. Pekka Vehviläisen ajokki matkasi toisessa ulkona, josta se polki kelpo tyylillä kakkosena maaliin. Mielialahevosen päivät vaihtelevat ja startissa on selkeä laukkariski, mutta ehjällä esityksellä sijoitus kolmen joukkoon ei yllättäisi. Yllättäjät: Tiuhaan starttaileva 10 Melkeri seuraili Lappeessa johtavan takaa totoon kellotellen päätöstuhannen 27-pintaan. Esitys oli nousuvireinen, mutta näistä asemista totosijankin uusiminen olisi mainio suoritus. 1 Millikan kunto on mallillaan ja lähtörata suosii. Tamman uran ainoa voitto on peräisin vuodelta 2015, joten aivan kärkisijaan on hyvistä asemista huolimatta vaikea uskoa. Juoksunkulku: Maisteri Jutila siirtyy alkumatkasta keulaan ja saa Millikan tai Aarteen Etsijän taakseen. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 6 Suuri: 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikit: Toisen kohteen suosikit 4 Big Gun ja 2 On The Beach kohtasivat toisensa reilu viikko sitten Lahdessa, jolloin jälkimmäinen veti loppumetreillä niukasti pidemmän korren. Hevoset taivalsivat parijonossa peräkanaa toisessa ja kolmannessa ulkona, josta kävivät tasaisen voittokamppailun muiden jäädessä selvästi. Lähtökohdat ovat tällä kertaa Big Gunille hieman suotuisammat sen saatua startin alle kuuden viikon tauon jälkeen ja nopeampana kiihdyttäjä etu on Tommi Kylliäisen suojatin puolella. 12 Minbrisk on ottanut kaksi varmaa voittoa Itä-Suomen lähdöistä onnistuneiden reissujen jälkeen. Joensuussa se sai tehdä keulassa aivan oman juoksunsa ja Lappeessa ruuna pääsi iskemään voittoisaan kiriin toisesta ulkoa. Tällä kertaa lähtöasemat ovat hankalat, mutta kyvykkäällä hevosella voi olla reservissä vielä lisäpaukkuja ja Seppo Suurosen valmennettava on nostettava varhain mukaan systeemeille. Haastajat: 9 Colonial Aicha vaatii menestyäkseen tarkan reissun, mutta sellaisella tamman loppuveto voisi olla koko porukan tulisin. Viimeksi Vermossa hevonen nousi sisäratajuoksulla mukavasti voittajan tuntumaan. Toissa kerralla tamman menohalut hyytyivät viimeisen takasuoran pussitukseen, eikä se innostunut jatkossa enää kirimään. Jeroen Van Craenin suojatti vakuutti etenkin Vermon syyskuun startissa, kun se tuli johtavan takaa 12-lopetuksessa pito päällä maaliin. Vauhtivaroja olisi siis yllin kyllin tähän porukkaan. 6 Lotus One palaa pieneltä tauolta hieman varovaisten tallikommenttien saattelemana. Juha Utalan suojatti väläytteli lahjojaan lokakuun voitossa, kun se kiersi kaukaa takaa 14-vauhtisella kirillä umpirehdisti ykköseksi. Nopea avaaja tähtää juoksuun kärjessä tai sen välittömässä läheisyydessä ja voi hyvänä päivänä heti menestyä. 1 Albino Iceman on selvästi tauluaan kyvykkäämpi nelivuotias ja huomioitava heti suoraan tauoltakin. Ruuna voitti elokuussa.Lappeen Nuorten Sarjan johtavan takaa ja kävi marraskuussa kokeilemassa Kymenlaakso-ajon karsintojakin, mutta peli pilaantui tuolloin avauskaarteen laukkaan. Ruuna hyötyy selvästi sisäratajuoksusta ja se voi olla juoksun onnistuessa heti vaarallinen. Yllättäjät: 10 Furiosa oli Lappeessa pitkään pussissa ja voimia jäi varastoonkin. Tamma on saanut kaksi starttia pienen tauon jälkeen ja vaikuttaa selvästi nousukuntoiselta. 5 Blue's Plan-B avaa lujaa ja saa ravatessaan juoksuasemat aivan kärkipäästä. Joulukuun kakkosessa edelle jäi vain kyvykäs Kiikku's Trooper. Sen jälkeen tamma on pilannut laukkoihin ja iskukyky jäänyt pimentoon. Juoksunkulku: Blue's Plan-B avaa ravatessaan keulaan, mutta vetotyöt voivat olla jatkossa tarjolla Big Gunille tai Lotus Onelle. Pelijakauma: Albino Iceman (4%) voi jäädä alipelatuksi. Ihan pelaamattomista kiinnostaa Furiosa (1%). IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 4, 2, 12, 9, 6, 1 Suuri: 4, 2, 12, 9, 6, 1, 10, 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-3 Suosikki: 3 Humenteri kilpailee kykyihinsä nähden vielä varsin matalissa sarjoissa ja ehjällä juoksulla voittotehtailun jatkuminen on lähellä. Jani Huuskon suojatti on tehnyt kaikissa voitoissaan varsin vakuuttavaa jälkeä ja uran ainoaan epäonnistumiseenkin löytyi tutkimuksissa selkeä syy. Paluustartissaan hevonen avasi auton takaa hurjaa 22,5-kyytiä, mutta karkasi siitäkin huolimatta lopussa ylivoimaiseen voittoon. Ruuna pääsee voltistakin lujaa matkaan ja viime startti saattoi tasoittaa menohaluja sen verran, että hevonen on tällä kertaa paremmin ohjastajansa hallittavissa. Viime kesänä lahjakkuus voitti kolmella kilometrillä ajetun Veeruska-ajon, joten normaalia pidempi matkakaan tuskin aiheuttaa sen suurempia haasteita. Verrattain kokemattoman hevosen peliosuus noussee kuitenkin korkeaksi ja suurempaan systeemiin otetaan tukku varmistuksiakin mukaan. Haastajat: 9 Passio oli huippuhyvä toissa kerralla Vermossa ja sen perusteella pidempi juoksumatka on sille vain plussaa. Ruuna nousi kierros jäljellä sisäradalta toiselle ja lopetti kaukaa takaa vahvasti neljänneksi tavoittaen maalisuoralla kärkipään Ryskyä ja kumppaneita. Viimeiset 500 metriä Juuso Nyströmin suojatti kellotteli 26-vauhteja. Pienessä lähdössä juoksupaikka voi löytyä läheltä kärkeä ja suosikin epäonnistuessa voittokaan ei ole mahdoton ajatus. 6 Meninkö ja 5 Frakker kohtasivat toisensa Vermossa 13. tammikuuta, jolloin keulassa juossut Meninkö piti selässä juosseen Frakkerin puolen mitan erolla kurissa. Pitkä juoksumatka suosii tällä kertaa enemmän Ari Moilasen ajokkia, joka sitkeästi metsästää edelleen uransa avausvoittoa. Molemmilla on voltista selkeä laukkariski. 11 Aale päihitti Teivossa sopivan porukan onnistuneen reissun jälkeen. Viimeksi Forssassa ori ampaisi kolmannelle jo hyvissä ajoin, mutta laukkasi kärjen rinnalta ennen avauskierroksen täyttymistä. Hevonen tuli toisen ringin ulkoratoja pitkin vielä vahvasti ja osoitti nelossijallaan vireen pitävän. Tasainen avaaja jää alussa kauas keulasta paahtavasta Humenterista, mutta pystyy parantelemaan päätöskierroksella asemiaan. Yllättäjät: 10 Malakki on löytämässä hiljalleen virettään pitkän hiljaiselon jälkeen. Eero Hyötyläisen suojatilla on edelleen korkea laukkariski, mutta ehjällä juoksulla se pystyy kamppailemaan ainakin suosikin jälkeisistä sijoituksista. 1 Ernesto saa sisäradalta tarkan juoksun ja pystyy sellaisella totokamppailuun. Voitto olisi yllätys. Juoksunkulku: Humenteri painuu voimalla keulaan ja voi tehdä pesäeroa muihin jo hyvissä ajoin. Pelijakauma: Humenteri (55%) on ansaitusti selvä suosikki, mutta peliosuutta kannattaa tarkkailla. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 3 Suuri: 3, 9, 6, 5, 11, 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-4 Suosikit: Päivän kovimmassa sarjassa 9 T.Rex metsästää kunnon onnistumista pitkän kuivemman kauden jälkeen. Huippuluokkainen ruuna kohtaa omalle mittapuulleen varsin sopivan porukan ja normaalionnistumisella Iikka Nurmosen ajokki kirii lähelle voittoa. Viimeksi Turussa vauhti meni matkalla aivan kävelyksi, eikä ruunalla ollut 09-lopetuksessa saumaa kärkikamppailuun. Teivossa paikka johtavan rinnalla oli liikaa ja tallikommenttien mukaan tuota paikkaa halutaan tänäänkin välttää. Selkäjuoksulla se jää jonkin verran matkavauhdin armoille, mutta vähänkään sopivalla juoksulla hevonen on velvoitettu osallistumaan taisteluun lähdön parhaista paloista. 7 Capo on todellinen keulaspesialisti, joten Jarmo Saarelan taktiikkaa ei tarvitse arvuutella juoksuradan lähtöpaikalta. Erkki Tullan suojatti sai viimeksi kunnolla henget auki pienen tauon jälkeen ja taipui ymmärrettävästi ylikovan avauskierroksen jälkeen. Ennen tuota kilpailua hevosella oli kahdeksasta edellisestä keulajuoksusta vyöllään kunnioitettavat seitsemän voittoa ja yksi kakkonen, joten se on johtopaikalta äärimmäisen vaikea vastus lyötäväksi. Ruuna voi tälläkin kertaa edetä keulaan tekemään omaa juoksuaan ja silloin se on kova pala T.Rexillekin. Haastajat: 1 Personal Trainer palaa pitkältä tauolta takaisin kilparadoille, mutta valmentajan tallikommentit ovat startin alla verrattain luottavaiset. Hevonen voitti syyskuussa Pimara Cupin karsinnan erittäin vakuuttavalle juoksulla, mutta joutui jäämään loukkaantumisen takia finaalista pois. Luokkahevonen saanee tässä maukkaat juoksuasemat Capon selästä ja lyhyellä kirillä kärkisijakin on mahdollinen. 11 William Pine on napsinut hyviä rahasijoja kovissa Kavioliiga-lähdöissä. Turussa tehtävä oli takajoukoista mahdoton, mutta hevonen kellotti viimeiset 700 metriä 11-vauhtia ja tuli T.Rexin perässä maaliin. Voitot ovat olleet viime vuosina harvinaista herkkua ja tälläkin kertaa kaikkien lyöminen on takamatkalta kova tehtävä. Peliosuus voi silti jäädä turhankin maltilliseksi ja ruuna saa neljäntenä paikan systeemeiltä. Melkein samat sanat pätevät 8 Celebrity Lanen kohdalla. Vastus on sinällään sopiva Matias Salon suojatille, mutta voitot ovat harvinaisia tapahtumia ja sen suhteen kaiken olisi onnistuttava aivan nappiin. Vermossa hevonen jäi voimissaan pussiin. Yllättäjät: 4 Santo Grial on tauluaan parempi hevonen, mutta päivän vire on viime kilpailujen jälkeen arvoitus. Viimeksi hevonen jäi toiseen ulos pussiin. Volttilähtö on kysymysmerkki ja sijoittujatyypin rahkeet eivät taida aivan voittoon asti riittää. Juha Utala antaa tallikommenteissa varovaiset kehut 5 Italiano Bokosta ja ruuna kilpailee valmentajansa mukaan tauluaan paremmassa vireessä. Voitto olisi kovassa porukassa kuitenkin yllätys. Juoksunkulku: Personal Trainer voisi pystyä alussa vastaamaan Capolle, mutta eiköhän Juha Utala tyydy suosiolla johtavan selkään. T.Rexillä isketään vasta kirikierroksella. Pelijakauma: T.Rexin (31%) ja Capon (26%) kuuluukin erottua. William Pine (5%) on kelpo yllätyskokeilu. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 9, 7, 1, 11 Suuri: 9, 7, 1, 11 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-5 Suosikit: Väkevästi uransa avannut 5 Ray Boy jatkaa päätöskohteessa suosikkina, vaikka vastus pykälän verran tiukkeneekin. Tapio Mäki-Tulokkaan suojatti on päässyt häärimään viime kisoissa vapaasti johtopaikalle ja voittanut lopulta aivan puolivaloilla. Nopea avaaja on tälläkin kertaa selvä suosikki keulaan ja sopivalla matkavauhdilla sen ohittaminen on muille jälleen työläs tehtävä. 3 Pegasos Evolla olisi kapasiteettia nousta selvästi sarjoissaan, mutta jatkuvat ravihankaluudet ovat hidastaneet tilipussin karttumista. Viimeksi alkulaukka pudotti oriin joukon hännille, mistä hevonen liikkui viimeisellä takasuoralla neljännen radan kautta vahvasti kärjen kimppuun, mutta tuhri huippuvahvan esityksen maalisuoran laukkaan. Epäonnistumisriskiä on jälleen pidettävänä suurena, mutta ehjällä juoksulla se laittaisi Ray Boynkin tiukoille. Haastajat: 8 Fango Jett on kärsinyt paljon huonoista lähtöpaikoista ja voitot ovat olleet tiukassa. Viimeksi Vermossa hevonen starttasi paalupaikalta kovin odotuksin matkaan, mutta ei pystynyt onnistuneella reissullakaan vastaamaan Touch Me Toon loppuvetoon. Teivossa ruuna parsi lähtölaukan hyvin kasaan ja lopetti vahvasti kakkoseksi. Huono lähtöpaikka antaa paljon etua pahimmille vastustajille. 10 Damiano oli Kouvolassa suuri pettymys keulapaikalta, eikä valmentaja osannut tallikommenteissakaan sanoa syytä vaisuun menoon. Hevosen starttaaminen on aamupäivästä vielä epävarmaa, mutta viivalle asettuessaan ruunalla olisi riittävästi kykyjä nousta kärkikuvioihin mukaan. Iskukyky on kuitenkin nyt arvoitus. 1 Believe In Dream aloitti viime vuonna lupaavilla otteilla, mutta kausi päättyi sairasteluihin. Ville Mäkelän suojatti saa sisäradalta säästöjuoksun ja pystyy sellaisella totokamppailuun. Suosikkien lyöminen tulisi yllätyksenä suoraan tauolta. Yllättäjät: 11 Max Mili olisi parhaimmillaan tasaisen reippaalla matkavauhdilla, mutta näistä asemista voittoon ehtiminen olisi yllätys. 4 Ashley Manin kyvyt riittävät näihin sarjoihin, mutta valmentajan odotukset ovat suoraan tauolta maltilliset ja tavoitteena on vain ehjä kilpailu. Juoksunkulku: Ray Boylla ei pitäisi olla vaikeuksia avata keulaan. Believe In Dream yrittää pitää johtavan selän. Pelijakauma: Pegasos Evo (16%) saattaa jäädä liikaa Ray Boyn (42%) varjoon. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 5, 3 Suuri: 5, 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto5-1: 6

Toto5-2: 4, 2, 12, 9, 6, 1

Toto5-3: 3

Toto5-4: 9, 7, 1, 11

Toto5-5: 5, 3

Hinta: 4,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-01-28&track=L&race=4&pool=toto5&selections=[6],[4,2,12,9,6,1],[3],[9,7,1,11],[5,3]&stake=0,1&price=4,8



Suuri

Toto5-1: 6

Toto5-2: 4, 2, 12, 9, 6, 1, 10, 5

Toto5-3: 3, 9, 6, 5, 11, 10

Toto5-4: 9, 7, 1, 11

Toto5-5: 5, 3

Hinta: 38,40 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-01-28&track=L&race=4&pool=toto5&selections=[6],[4,2,12,9,6,1,10,5],[3,9,6,5,11,10],[9,7,1,11],[5,3]&stake=0,1&price=38,4

PieniToto5-1: 6Toto5-2: 4, 2, 12, 9, 6, 1Toto5-3: 3Toto5-4: 9, 7, 1, 11Toto5-5: 5, 3Hinta: 4,80 €Tästä kupongille:SuuriToto5-1: 6Toto5-2: 4, 2, 12, 9, 6, 1, 10, 5Toto5-3: 3, 9, 6, 5, 11, 10Toto5-4: 9, 7, 1, 11Toto5-5: 5, 3Hinta: 38,40 €Tästä kupongille: