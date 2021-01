Ravivihje: Toto65 Vermo 27.1.2021

Suosikki: 4 Callela Lincoln piti 1,5 viikkoa sitten T75-varmanamme, ja se saa jatkaa sopivassa tehtävässä myös T65:n tukipilarina. Ori tykitti hankalista asemista upeasti voittoon, vaikka hukkasi talviradalla yhden kenkänsä loppukaarteeseen mentäessä. Myös hevosen edellinen esitys kaikkine kiertelyineen ja revityksineen oli täysin hyväksyttävä. Suuri suosikki saanee marssia ilman haastajien niskurointeja kärkipaikalle dominoimaan juoksua.

Haastajat: Välillä laukkaillut tai alkurevittelyiden jälkeen väsähtänyt 6 He Is In näytti oikeaa osaamistaan lauantain T75-lähdössä, jossa kiri takajoukosta näyttävästi toiseksi. Edellisellä kerralla hurja 08,5-avaus oli hevoselle liikaa ja se jäykistyi viidenneksi. He Is In ottelee nytkin tiukasti ainakin kakkossijasta, ellei joudu tuhlaamaan pateja liikaa alussa.

Suvantojakson jälkeen uutta tulemistaan tekevä 1 Krampus ei hyödy sisäradan lähtöpaikastaan, jolta verkkaisella avaajalla on selkeä pussitusriski. Vahvansorttinen menijä kiri joulukuun starteissaan hyvin ja lopetti viimeksikin Teräsmiesliigassa aivan asiallisesti 5. ulkoa. Jos ruuna pääsee sopivasti kirikaistalle, se voi hyvinkin nousta ottelemaan hyvistä sijoista suosikin takana.

11 Erna’s King nousi Callela Lincolnin Teivon voittojuoksussa 600 metriä ennen maalia 2. sisältä kuolemanpaikalle, mistä sinnitteli asiallisesti kolmanneksi. Hyvän reissun vaativa ruuna kärsii tällä kertaa kovasti lähtöpaikastaan.

Yllättäjät: Hyväkuntoisen 3 Donato Hyrdehöjn menestys on roikkunut pitkään ilmassa, mutta ruunan juoksut eivät ole tahtoneet onnistua nappiin. Se on ollut jatkuvasti jonkin verran sijoituksiaan parempi. Maanantai-illan välistartissaan hevonen lopetti aivan hyvin hänniltä ja nyt sillä on selkeä sauma saada sopiva juoksu kärkiporukassa, minkä jälkeen se on jopa yllätysvalmis lyhyellä kirillä.

Myöskään 2 Long Leg Lizzyn juoksut eivät ole onnistuneet tapaninpäivän tammalähdön hyvän esityksen jälkeen tämän vuoden puolella. Tamma jäi viimeksi 3. sisältä täysissä voimissa pussiin. Sitä ennen sen tehtävä oli Lahden isossa lähdössä toivoton aivan hänniltä, ja se hukkasi lisäksi metrejä viimeisen takasuoran haparoinnissaan.

Pelijakauma: Callela Lincoln käy hiukan ylipelattunakin suosikkina varmaksi, koska sen tappioon on vaikea uskoa. Yllättäjämme ovat jääneet liian vähälle huomiolle.



Juoksunkulku: Ratojen 2, 3 ja 6 hevoset avaavat lujaa, mutta Callela Lincoln saa niiltä jokaiselta suosiolla kärkipaikan 1. takasuoralla.