Ravivihje: Toto5 Teivo 26.1.2021

Suosikki: 2 Bastian kiri vajaa kuukausi takaperin tätä vastaavassa kilvassa johtaneen 5 Julianne Canen ohi lopussa ja on ollut hyvä myös sen jälkeen. Toissa kerralla ruuna jäi johtavan rinnalle ja kesti asiallisesti. Viimeksi se luikahti kaukaa 6. ulkoa sisäkautta kärkirintaman taakse ja kulki kiritonnin 14,8-vauhdilla. Bastian on kehittyvä hevonen, joka kohtaa nyt sopivan vastuksen ja sai maukkaan lähtöpaikan, joten kärkirankkaus on selviö. Voitot ovat olleet sen verran harvassa pitkään, että varmaksi asti Bastiania ei osaa luottaa.

Haastajat: 7 Rim Bay Orchid oli mainio keulasta toissa kerralla ja vastaili kovakuntoiselle I Keep My Wordille maaliin saakka. Heikon viime sijoituksen voi unohtaa, tamma juoksi hännillä todella kaukana kärjestä Callela Lincolnin voittamassa T75-lähdössä. Nyt vastus on taas sopivamman näköinen ja jos Rim Bay Orchid saa asemat seiskaradalta, menestystä on luvassa.

Edellä mainittu Julienne Cane on taas avainasemassa juoksunkulun suhteen. Tamma on luultavasti nopein alussa, ja veikkaamme että Tapani Salojensaari ajaa taas mieluusti keulasta, kuten esimerkiksi neljä viikkoa sitten tätä vastaavassa lähdössä Pica-Pica Oakia ja kumppaneita vastaan.

8 Glide On Fire kiittää hyvistä selkäjuoksuista ja näytti sen toissa kerralla Kouvolassa, kun tykitti 13-lopetuksessa ohi kovakuntoisen Rhapsody Pointin. Viimeksi tuli yllättävä laukka keskijoukoissa 750 metriä ennen maalia.

Yllättäjät: 12 Olle Rocilla ei ole ollut tuuria tauon jälkeisissä kilpailuissa ja ruuna on joko jäänyt pussiin tai sitten ollut muuten vain hankalan tehtävän edessä kuten viimeksi Lappeessa. Ruuna voittaakin vielä, mutta näistä asemista se jää ylivauhtisen juoksun varaan.

6 Baron Box on riviään paremmassa kunnossa, mutta myös ikävän laukkaherkkä tällä hetkellä. Toissa kerralla se oli tekemässä ihan hyvää kiriä laatulähdössä, kunnes laukkasi maalisuoralle käännyttäessä. Viimeksi ori laukkasi kahdesti parijonosta ilman näkyvää syytä.

Juoksunkulku: Bastianin ohittaminen kiihdytyksessä ei ole ongelma Julienne Canelle viime kohtaamisen perusteella, mutta Unequalled Stride on myös nopea välissä ja saattaa venyttää avausta. Julienne Cane kokeilee keulasta jos saa paikan ilman revitystä. Jos alku menee ylivauhtiseksi, paikka on tarjolla Bastianille tai Rim Bay Orchidille.

Pelijakauma: Julienne Cane (14%) on aliarvostettu.