Ravivihje: Toto65 Magic Monday 25.1.2021

Toto65-1 Suosikki: 3 Taigo Blessed on avauskohteen suosikkimme. Seinäjoella myöhään kiritilaa saanut ruuna jäi myös Turussa vetämättömään selkään eikä saanut ajoissa vapaata. Taigo Blessed avaa hyvin ja tällä kertaa sillä ajettaneen sopivassa tehtävässä keulasta. Haastajat: 4 Melody Heel on ollut viime kisoissaan hyvä ja starttaa mainioista asemista matkaan haastajana. Kaustisella tamma kiri tasapääykköseksi 2. ulkoa ja viimeksi hevonen tsemppasi hopealle samalta juoksupaikalta. Molemmilla kerroilla 12 Birthday Cloud oli tiukasti vastassa kalkkiviivalla. 8 Ranch Rocky Road kiri Seinäjoella 5. ulkoa kolmanneksi ja Vermossa hevonen tuli hyvin perille kuolemanpaikalta. Tälläkin kertaa on töitä tiedossa, kun lähtöpaikka on hankala. Kunnossa ei ole vikaa. 11 Caldera Amourin lähtöpaikka parani poisjäännin myötä pykälällä. Oulussa 4. sisältä voittajan tuntumaan kirinyt ruuna teki Teivossa hyvän lopetuksen 4. sisältä ja jatkaa iskussa. Yllättäjät: Birthday Cloud putosi Seinäjoella lopussa kuolemanpaikalta ja Jyväskylässä ruuna otti maksimit 2. ulkoa. Vire tuntuisi olevan aivan joulukuun voittojen tasolla, mutta parempaa voi maanantaina hyvinkin olla tiedossa. Lähtöpaikka on nopealle 9 Explosive Elvikselle miinus. 7 Madam's Viggo Boy, 1 Sturdy Stride ja 2 Selanne palaavat tauolta eikä minkään hevosen taustajoukot olleet erikoisen optimistisin mielin liikkeellä. Jonkinlainen menestyminen on silti mahdollista, kun kyseessä on peruskapasiteetiltaan kelpo kolmikko. Pelijakauma: Taigo Blessedin (27%) peliosuudessa on nousun varaa. Juoksunkulku: Taigo Blessed avaa keulaan eikä ole valmis luopumaan paikastaan. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto65-2 Suosikki: 10 Com Tuff teki viimeksi Lappeessa hyvän juoksun siihen nähden, että sillä oli rokotuspaussi alla. Hevonen matkasi 3. ulkona ja teki loppukurvissa hyvää työtä kohti aina neljännen radan kautta. Valmentaja odotti Kouvolasta parempaa. Takarivi ei pudota menestysmahdollisuuksia oleellisesti ja sopivassa tehtävässä ruunalta pitää odottaa paljon. Haastajat: 11 Burnhill's Luck laukkasi viimeksi Vermossa viimeisellä takasuoralla. Tätä ennen ruuna teki erittäin kovan lopetuksen ja olisi matkan jatkuessa ehtinyt ainakin kakkoseksi. Ruuna on tulosriviään paremmalla mallilla, mutta Kouvolan rataprofiili ei välttämättä ole plussaa, kun kyseessä ei ole kympin kurvijuoksija. 1 Volume Ace voitti Kouvolassa johtavan kannasta. Kuskinvaihdoksen kokeva ruuna jäi viimeksi suosikkina kuolemanpaikalta kakkoseksi, muttei esitystä pääse suuremmin moittimaan. Ruuna avaa siivekkeen takaa hyvin ja on taistossa mukana. Yllättäjät: 3 Zarita G.S.O. teki Vermossa asiallisen kirin kaukaa takaa. Lahdessa se lähti etusuoralla kolmannen radan jonoon toiseksi, jäi hetkeä myöhemmin ilman vetoapua ja otti laukan. Zarita G.S.O. hakee vielä parasta virettään ja omaa jonkinlaisen kaksarisauman maanantaina. 9 Lady Nightingale on tauluaan tujumpi menijä, joka on parhaimmillaan talvipolanteisella radalla. Kunnon puolesta hevonen on valmentajan mukaan riittävän hyvällä mallilla, jos olosuhteet ovat sille maanantaina suotuisat. Tauolta startin alle saanut 5 Scarlet Collection, heikolta lähtöpaikalta starttaava 8 Donato Hyrdehöj ja paussilta palaava 4 The Best Spruce tulevat seuraavina. Pelijakauma: Com Tuffin (35%) peliosuus voisi olla korkeampikin. Juoksunkulku: Volume Ace pystyy pitämään sisältä keulat ja tällä kertaa sillä ajettaneen johdosta. Burnhill's Luck saattaa matkan aikana kiertää rinnalle, jos matkavauhti rauhoittuu selvästi. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 10, 11 Suuri: 10, 11

Toto65-3 Suosikki: Nopea 6 Tuulian Sälli on epävarma menijä, joka kamppailee ehjällä suorituksella voitosta. Taukokisassaan ruuna otti alun maltilla, teki hyvän juoksun ja otti hopeaa. Tuulian Sälli on nopea avaaja, joka tähtää alussa kohti johtopaikkaa. Haastajat: Myös 2 Vuaran Viima pääsee hyvin matkaan ja ottikin viimeksi voiton keulasta. Toissa kerralla tamma osoitti ettei ole juoksusta riippuvainen, sillä esitys kuolemanpaikalta oli sitkeä. Hyvistä asemista Vuaran Viima päässee joko keulaan tai johtavan kantaan ja molemmilta paikoilta tamma pystyy paljoon. 3 H.V. Tokka teki hyvän kirin Seinäjoen kisoissaan eikä hävinnyt viimeksi Vuaran Viimalle paljoa. Juostava matka sopii tällä kertaa paremmin tasaisesti matkaan ampaisevalle ruunalle. Yllättäjät: 5 Kevinin Tähti ehti Teivossa 4. sisältä viidenneksi ja oli viimeksi neljäs noustuaan etusuoralla 4. ulos. Kevinin Tähti ei ole alussa nopeimpia, mutta jaksaa vääntää loppuun asti vahvasti. 10 Tvitteri voitti Kaustisella pitkän kirin päätteeksi. Seinäjoella tamma matkasi 2. ulkona ja laukkasi loppukurvissa hyvävoimaisena. 9 Virel laukkasi viimeksi lähtöön ja oli tätä ennen hyvä kuolemanpaikalta. Vire on jonkin verran tulosriviä parempi. Pelijakauma: H.V. Tokka (5%) on alipelattu samoin kuin Tvitteri (3%). Juoksunkulku: Vuaran Viima ja Tuulian Sälli pääsevät parhaiten matkaan. Jälkimmäinen edennee ravilla johtoon. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 6, 2, 3, 5, 10, 9 Suuri: 6, 2, 3, 5, 10, 9

Toto65-4 Suosikki: 3 Quick Vald on nopea menijä, joka kilpailee nousukunnossa. Se rokotettiin ennen Lappeen starttia ja paransi valmentajan mukaan toiseen kisaansa ja nousujohdanteiset otteet saattavat maanantaina saada jatkoa. Quick Vald on nopea avaaja ja sopivassa tehtävässä se on lähellä koko matkan johtoa. Haastajat/yllättäjät: 9 Intuto jatkaa vahvassa vireessä. Ruuna ei jätä hommaa kesken ja tasaisen reippaalla matkavauhdilla se pystyy runttaamaan korkealle. Taktiikkajuoksussa hevonen ei ole parhaimmillaan. 2 Cool On Photos voitti Kouvolassa kirin päätteeksi ja oli Teivossa sijoitustaan parempi. Ruuna lähti toiseksi viimeisessä kaarteessa vetämään kolmannen radan jonoa ja eteni hyvin maalisuoran alkuun asti. Sitten hevonen putosi ulos tototaistosta. Kärkisija on nykyiskussa otettavissa, mikäli juoksu onnistuu paremmin. 4 One Break Broline kiri Vermossa mukavasti perille 3. sisältä. Hyvällä juoksulla ruuna pystyy jälleen olemaan kärjen tuntumassa. 1 Stonecapes Picasso on kapasiteetiltaan riittävä menijä, mutta pitkältä paussilta hevonen on iso arvoitus. On todennäköistä, että se vaatii kisoja alle. Pelijakauma: Quick Vald (75%) on syystäkin Toto65-pelin todennäköisin voittaja. Stonecapes Picasso (13%) on hyvillä sijoituksillaan kerännyt liikaa peliä. Juoksunkulku: Quick Vald avaa johtoon ja saa rauhoittaa tempon mieleisekseen. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto65-5 Suosikki: 5 Nazareth hamuaa takaisin voittokantaan. Voitokkaasta tallista kilpaileva tamma otti Kuopiossa johtavan takaa hopeaa Toto75:ssä Joseph Bokon jälkeen ja oli selvästi sijoitustaan parempi viimeksi jäätyään lopulta vaille kiritilaa. Nazareth avaa auton takaa terävästi ja on todennäköisin keulahevonen. Johtopaikalta Nazareth on mukana kärkitaistossa, sillä kunto ei ole tällä hetkellä heiompi kuin voittostarttien aikoihin. Haastajat/yllättäjät: 6 Cheri Sane kesti toissa kerralla keulasta viidenneksi. Viimeksi ruuna sai paremman juoksun ja kiri 2. sisältä lopulta selvään voittoon. Cheri Sane on hyvä avaaja, mutta ikävästi pahin kilpakumppani on suoraan sisäpuolella eikä sen ohi ole kiihdytyksessä todennäköisesti asiaa. Selkäjuoksulla ruuna pystyy paljoon, mutta mikäli hevonen jää toiselle radalle ilman selkää, voi kakkossijassakin olla tekemistä. 2 BWT Bayernilla ajettiin viimeksi passiivisesti takapareista. Hevonen tuli viime metrit terävästi ja oli hyvä Vermossakin saatuaan hyvän sisäratajuoksun. Ruuna ei ole alussa nopeimpia, joten lähtöpaikka on paras mahdollinen. 7 Don Pescador pystyy kirimään terävästi, mikäli juoksu onnistuu. Viimeksi ruuna ei voinut piikki-selkä -parille mitään, mutta oli paras takaa kirineistä. 3 Execute pääsee asiallisesti matkaan. Hyvässä iskussa kilpaileva ruuna otti Oulussa maksimit johtavan takaa suursuosikki Asterisquen viedessä ykkösrahat. Pelijakauma: Nazareth (52%) on alipelattu suosikki. Juoksunkulku: Nazareth torjuu kiihdytyksessä Cheri Sanen ja etenee keulaan. Execute tai Cheri Sane menee johtavan kantaan. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 5 Suuri: 5, 6, 2, 7, 3

Toto65-6 Suosikki: 1 Damiano lähti Lahdessa ravia matkaan, mutta laukkasi sadan metrin juoksun jälkeen. Vermossa hevonen avasi ravia ja otti keulapaikan eikä tämän jälkeen luopunut paikastaan. Damiano on hyvä avaaja ja pyrkinee jälleen keulaan, mutta tällä kertaa johtopaikka ei välttämättä irtoa ilmaiseksi, sillä hyvillä paikoilla on muitakin nopeita lähtijöitä. Haastajat: 8 My Radio Gaga jatkoi Kouvolassa hyviä esityksiään tsemppaamalla johtopaikalta kakkoseksi. Lähtöpaikka on hankala, mutta ruuna on osoittanut pystyvänsä menestymään monenlaisilla juoksuilla eikä paikka johtavan rinnallakaan tuota ongelmia. 3 Zawar laukkasi Vermossa toisessa kurvissa. Tätä ennen ruuna pääsi etenemään keulapaikalle, mistä hevonen otti varman voiton. Ruuna pääsee auton takaa terävästi matkaan

