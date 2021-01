Ravivihje: Toto5 Forssa 24.1.2021

Toto5-1 Suosikki: 1 Perfect Rainmaker on velvoitettu olemaan lähellä voittoa Toto5-avauksessa. Ruunan kunto on hyvällä mallilla ja pitkä starttiväli käy sille lyhyttä paremmin. Porissa kuusivuotias voitti keulasta varmasti ja kamppaili Teivossa loppuun asti voitosta kuolemanpaikalta. Vaikka Perfect Rainmaker mielletään vahvaksi ja tasavauhtiseksi menijäksi, on se auton takaa mainettaan parempi avaaja. Keulojen pitäminen on todennäköistä, mutta ominaisuuksiltaan monipuolinen kilpailija pystyy menestymään muualtakin. Haastajat/yllättäjät: 7 He Is Felix pystyy heittämään haasteen, jos juoksu onnistuu. Ruunalla on viime kisoissa ajettu sisäratalta ja tälläkin kertaa lienee sama taktiikka käytössä. Teivossa ruuna tuli hyvin loppua matkattuaan 5. sisällä ja heitettyään viimeisen takasuoran alussa kolmannen radan jonoon toiseksi. Viimeksi kuusivuotias oli jonkin verran sijoitustaan parempi saatuaan myöhään kiritilaa. 5 Amour Avenger voitti Turussa pystyyn 3. ulkoa ja vapaata tuli liian myöhään 3. sisältä. Esitys ei ollut niin heikko kuin sijoitus antaa ymmärtää. 3 Wall Street Comery ailahtelee ja pystyy oikeana päivänään lopettamaan terävästi. Porissa ruuna kiri 4. sisältä terhakkaasti. 6 Jasulito on tauluaan parempi menijä, mutta pitkältä paussilta voitto olisi yllätys. Pelijakauma: Perfect Rainmakerin (63%) peliosuudessa on nousun varaa ja ruuna käy todennäköisenä merkkinä varmaksi. Juoksunkulku: Perfect Rainmaker saanee pidettyä keulat hallussaan, mutta mikäli ruuna menettää paikkansa alussa, hakenee se johtopaikan myöhemmin haltuunsa. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 1 Suuri: 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: Kakkoskohteen 5 Didi Hoss on kovin luokaltaan, mutta pitkältä tauolta tamman voittoa ei voi pitää varmana. Valmentaja Tapio Mäki-Tulokas oli kommenteissaan varovainen ja pessimistinenkin voitonmahdollisuuksien suhteen, kun taukoa on alla lähes vuosi. Didi Hoss kuuluu peleihin jo perusluokkansa puolesta, mutta varmaksi sitä ei uskalla jättää. Haastajat: 9 Star Cat tsemppasi toissa kerralla 2. sisältä totoon ja viimeksi ruuna laukkasi lähtöön. Star Cat on saanut tauon jälkeen startteja alle ja huippukunto alkaa olla käsillä. Tehtävä ei ole kovimmasta päästä, joten ruunassa on sunnuntaina jopa ideavarma-ainesta. Myös 8 Sapphira palaa paussilta, muttei niin pitkältä kuin Didi Hoss. Tamma teki viime kaudella sitkeitä esityksiä ja on valmentajan mukaan pystynyt hyviin suorituksiin myös pitkillä starttiväleillä. Yllättäjät: 4 Power Age oli toissa kerralla tasainen 2. ulkoa. Viimeksi ruuna oli jonkin verran terävämpi ja kiri yllätyskakkoseksi. Oikeanlaisella juoksulla totosija on otettavissa. 10 Rainbow Geronimon luokka on kova, mutta pitkältä paussilta ori on iso arvoitus. 6 Herakleitos F. ei viime kisoissaan ole pystynyt parhaimpaansa sisäratajuoksuilla. Tauon jälkeen ruuna on saanut kaksi starttia alle ja pystyy parantamaan, mutta viime esitysten perusteella sitä on vaikea isommin pelata. 11 O.F.V.Prince kilpailee tasaisessa vireessä. Voitto voi olla liikaa vaadittu, mutta rahoille ruuna pystyy nousemaan. Pelijakauma: Star Cat (17%) maistuu alipelattuna. Juoksunkulku: Star Cat ottaa pakilta hyvän startin ja etenee aina keulapaikalle asti. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 5, 9 Suuri: 5, 9, 8, 4

Toto5-3 Suosikki: 11 Hidalgo Bogo kohtaa aikaisempaa helpomman vastuksen. Toissa kerralla Vermossa ruuna joutui tekemään paljon töitä kolmannella radalla ja viitossija oli kelpo suoritus. Viimeksi ruunalla ajettiin nätimmin sisärataa ja kiritilaa saatuaan hevonen kiri hyvin loppua. Hidalgo Bogo on jaksavat menijä, mutta juoksun on jonkin verran onnistuttava. Haastajat: 5 Quattro Tillyn peruskapasiteetti kestää vertailun, mutta viime kisojen jälkeen se on pieni kysymysmerkki. Kuskit ovat onnistuneet rattailla mainiosti, mutta parempaan hevonen ei yltänyt. Paras vire tuntuu olevan hieman hakusessa. 10 Capercaillie Cock palaa paussilta. Volttilähtö suosii sitä, kun auton perästä saattaa toisinaan vaihde jäädä päälle. 6 Vinci Power teki Teivossa hyvän kirin. Lahdessa hevonen kilpaili kovassa lähdössä ja aivan viime metreillä jäi sisäratajuoksun jälkeen jossiteltavaa, muttei enempää kuin sijan tai kahden verran. Sunnuntaina vastus ei ole mahdoton. Yllättäjät: 7 Mr Nice Way on paras keulasta tai kärjen läheltä, mutta esitykset ovat olleet sen verran asiallisia, ettei hyvä sijoitus yllättäisi. Ruunalla on viime starteissa ajettu sisäradalta ja viimeksi Lappeessa hevonen kiri sijoitustaan paremmin perille. 4 Eagle Owl esitti tuoreimmassa kisassaan mukavan kirin 2. ulkoa. Myös 9 Edward Sisu juoksi viimeksi samalla paikalla ja otti maksimit. Duo hakee ensisijaisesti sijoitusta kärjen tuntumasta. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Sundsvik Marameo ja Scream Carambola ratkaisevat keulapaikan kohtalon. Capercaillie Cock saattaa tulla takamatkalta vauhdilla kohti keulahevosia mikäli tämä ei saa alussa selkää eteensä. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 11, 5, 10, 6, 7 Suuri: 11, 5, 10, 6, 7

Toto5-4 Suosikki: Väkivahva 7 Layla ei ole voittanut marraskuun jälkeen, mutta Forssassa tammalla on hyvä sauma napata ykkössija. Forssassa tamma nousi 3. sisältä viimeisellä takasuoralla toiselle radalle ja tsemppasi kakkoseksi. Teivossa kovatasoisessa lähdössä Layla teki parhaansa 3. ulkoa, mikä riitti viidenteen tilaan. Tällä kertaa Layla kohtaa sopivan vastuksen ja pystyy paljoon niin selästä pitkällä kirillä kuin kuolemanpaikaltakin. Haastajat: 5 Pilskeri ei Teivossa yltänyt 2. ulkoa kärkeen, mutta viimeksi ori oli terävämpi ja paikkasi avauspuolikkaan hässäkän hyvin. Ori pystyy voittamaankin kunhan laukat pysyvät taka-alalla. 13 Oiva-Sointu juoksi Turussa 2. ulkona ja kamppaili lopussa voitosta Diorin kanssa. Viimeksi ruuna joutui tekemään enemmän töitä eikä yltänyt kärkeen. Sopivalla juoksulla ruuna pystyy paljoon. 3 Jasun Velho jäi toissa kerralla pussiin. Viimeksi ruuna laukkasi ensimmäiseen kurviin mentäessä eikä tämän jälkeen innostunut taistelemaan. Yllättäjät: 8 Pelipiste menestyi joulukuussa hyvin, mutta tämä vuosi on alkanut kirjaimien merkeissä. Lahdessa ruuna laukkasi viimeisen takasuoran alussa ja Vermossa rytmistä kiinni saaminen tuotti avauspuolikkaalla vaikeuksia. Laukka tuli ensimmäisen kurvin jälkeen. 9 Lily ei Vermossa riittänyt 3. ulkoa ja Lahdessa tamma otti laukan toisessa kurvissa. Kykyjä olisi nähtyä parempaan. 2 Tähtimenevä kilpailee tasaisessa vireessä. Tamma pääsee hyviin asemiin ja pystyy sijoittumaan kärjen tuntumaan. 10 Holarilla on vauhtia, mutta ruuna on samalla epävarma menijä. Se on jonkin verran tauluaan vaarallisempi. Myös 6 Koivun Tähti ottaa paljon kirjaimia tulosrivistöönsä. Ehjällä juoksulla ruunalla on pieni yllätyssauma. Pelijakauma: Jasun Velho (5%) on alipelattu. Juoksunkulku: Jasun Velho ja Pilskeri miehittävät parhaat paikat ja näistä ensin mainittu juossee johtopaikalla. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 7, 5, 13, 3, 8 Suuri: 7, 5, 13, 3, 8

Toto5-5 Suosikki: 6 Highlove Tech hakee päätöskohteessa kolmatta peräkkäistä ja uran viidettä ykkössijaa. Nelivuotias on aloittanut uransa upeasti eikä seitsemässä kisassaan ole kaksarista erehtynyt. Turun kisoissaan hevonen pääsi johtopaikalle eikä kokenut suurta uhkaa voiton suhteen kummallakaan kerralla. Highlove Tech edennee keulaan kunhan 7 Credit To Dream ei pääse alussa yllättämään. Johdosta ykkössija on todennäköinen. Haastajat: 9 Maryland voitti Turussa tyylikkäästi. Lahdessa tamma teki 4. ulkoa parhaansa ja tuli hyvin perille, mutta voitton suhteen ei ollut mitään tehtävissä. Esitys oli positiivinen. Takarivistä tamma on jonkin verran muiden armoilla, mutta kunnosta ei menestyminen jää kiinni. Credit To Dream teki Teivossa hyvän juoksun keulasta ja sai tauon jälkeen startin alle. Yllättäjät: 3 Prospect Tag kiri viimeksi 4. sisältä positiivisesti ohi johtavan takana matkanneen 1 Embossed Lemonin. Embossed Lemon on alisuorittanut viime kisoissaan ja taustajoukot odottavat siltä parempia suorituksia. Auton takaa ruuna pääsee hyvin matkaan ja tarkka juoksu kärjen tuntumassa on tiedossa. 11 Bearway on epävarma mutta kyvykäs menijä, joka antaa täyden osaamisensa ulos vain väläyksittäin. 10 Susan Sapphire pystyy hyvällä juoksulla lopettamaan terävästi. 8 Raindance Maggien lähtöpaikka on haastava. Vuoden tauolta voitto olisi iso yllätys hyvätasoisessa lähdössä. Pelijakauma: Highlove Tech (44%) ei ole ainakaan ylipelattu. Embossed Lemonin (11%) ei kuuluisi olla enemmän pelattu kuin Prospect Tagin (2%). Juoksunkulku: Embossed Lemon katsoo keulat ja odottaa Highlove Techistä selän eteensä. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 6 Suuri: 6, 9, 7, 3

