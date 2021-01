Ravivihje: Toto75 Turku 23.1.2021 – 75000 euroa ekstraa potissa

Suosikki: 7 Look Completen yllä leijuu pieniä kysymysmerkkejä. Hevonen ei ollut toissa kerralla Vermossa hyvä ja sillä ajettiin oudon passiivisesti 3. sisältä suursuosikin asemassa. Viimeksi Look Complete laukkasi lähtöön ja oli sen jälkeen vailla mahdollisuuksia kärkeen hänniltä, kun kärki lopetti reippaasti. Parasta Look Completea on nähty viimeksi loka-marraskuussa kun ruuna sai vielä kilpailla ilman etukenkiä. Tässä sillä on saumat päästä keulapaikalle ja siksi hevonen on perusrasti, vaikka vireestä ei ole täyttä varmuutta.

Haastajat: 4 New Life Wheels ei piisannut tätä vastaavssa tehtävässä toissa kerralla Vermossa kärkitaistoon 750 metrin kirillä, kun juoksun tempo oli takahevosia vastaan. Viimeksi Seinäjoella New Life Wheels oli oikein erikoisen hyvä, kun se kiersi 5. ulkoa muun muassa kolmannen radan kiriletkaa vetäneen kovan Troopersin ja tätä seuranneen 3 Brand New Keyn.

10 Dickson Shadow on noussut yllättäen pelipohjaksi takarivistä, vaikka viime kilpailussa Vermossa meno ei maittanut lainkaan talviradalla. Samanlaisena kuin syksyllä tykkikirejä tehdessään ruuna pärjäisi taas, mutta koska lauantaina luultavasti tarvitaan taas kunnon hokit, Dickson Shadow ei ansaitse pelillistä luottoa.

Yllättäjät: 5 Wide Game taitaa olla joukon kovakuntoisin hevonen ja hyötyy keskipitkästä 2600 metrin matkasta. Ruuna on varmistunut ja oli tosi hyvä maanantain välistartissa Kaustisella. Vahva hevonen teki mitä tahtoi johtavan rinnalta ja oli niin vakuuttava, että pystyy voittamaan T75-tasollakin. Viime lauantaina Credit To Loven voittamassa kilvassa ruuna teki kaukaa kärjestä 6. ulkoa hyvän nousun kolmanneksi. Edellä mainittu Brand New Key jäi toissa kerralla Vermossa voimat tallella pussiin keulasta voittaneen Dickson Shadow'n taakse. 1 Millstone's Vivid on tehnyt hyviä lopetuksia ja matka käy, joten tamma ei ole vaaraton huippupaikalta. 2 Garrett Mix on vaikea veikattava Suomen-debyytissään. Samanlaisena kuin viime Ruotsin-juoksuissaan ruuna ei riitä tässäkään ihan kärkeen, mutta hyvä lähtöpaikka auttaa asiaa ja tallitiedot ovat positiivisia.

Juoksunkulku: Brand New Key johtaa alun, mutta sillä ajettaneen tämä matka selästä. Keulat hakee todennäköisimmin Look Complete.

Pelijakauma: Look Complete on paras merkki pelihevosista. Wide Game on aliarvostetuin yllätyshaku.