Ravivihje: Toto5 Kuopio 22.1.2021

Suosikki: 6 Ghaliya Webillä on haussa kolmas peräkkäinen keulavoitto kauden aloitukseksi. Joensuussa ja Lappeessa voitot tulivat varmasti ja ajoissa on jonkin verran nipistämisen varaa. Tamma pääsee auton takaa reippaasti matkaan eikä eturivissä ole etukäteen sellaista nimeä, jonka edelle hevonen ei kiihdytyksessä pääse. Tamma on papereissamme suosikki.

Haastajat: 10 Rallston voitti Kuopiossa helposti keulasta. Viimeksi ori selvisi Toto75:ssä alkulaukan jälkeen 2. ulos, mistä hevonen kiri mukaan voittomatsiin. Kunto on hyvällä mallilla. 11 Memento Vivere jatkaa tipsimerkkinä. Kuopiossa mahtavan juoksun joulukuun lopussa tehnyt tamma joutui Oulussa keskeyttämään jääradalla todennäköisesti kengän irtoamisen seurauksena. Viimeksi Memento Vivere veti keulassa tasaisen reipasta ja nousi toiseksi viimeisessä kaarteessa toisen radan veturiksi Asterisquen mentyä edelle. Memento Vivere tsemppasi mainiosti perille ja jatkaa huippuiskussa. Onnistuneella ja ehjällä juoksulla se pystyy lyömään suosikkikaksikon.

Yllättäjät: 3 Going Above otti viimeksi 2. sisältä kakkosrahat ja pääsee tälläkin kertaa loistoasemista matkaan. 2 Maccabi Yosef jäi viimeksi pussiin ja voimia jäi käyttämättä. Se pääsi hieman ennen maalia vapaalle ja näytti mainiolta. 12 Little Boss ei viimeksi riittänyt 5. ulkoa. Ruuna sai kisan alle ja pystyy parantamaan, mutta voitto on todennäköisesti näistä asemista liikaa vaadittu vaikka ruuna peruskapasiteetiltaan mainio menijä onkin. 5 All In Laddie ja 9 Oxan Cockadoodledo palaavat paussilta ja tässä vaiheessa voitto olisi selvä yllätys.

Pelijakauma: Ghaliya Web (27%) on alipelattu suosikki, kun Rallstoniin (41%) on luotettu liikaa. Memento Vivere (6%) maistuu kuitenkin selvästi eniten ja on Toto5-pelin mielenkiintoisin yksittäinen merkki.

Juoksunkulku: Ghaliya Web avaa keulaan ja saa rauhoittaa tempon mieleisekseen.