Ravivihje: Toto5 Oulu 21.1.2021

Suosikki: Oulun Toto5 alkaa haastavalla pelipähkinällä, johon ottaisi mielellään kunnollakin pelillistä kantaa, kun vain tietäisi miten se pitäisi tehdä. 8 Rue de Roi on kova hevonen tähän porukkaan, mutta alla on varsin vaisu suoritus maanantailta. Ruuna valitaan siltikin suosikiksi, sillä se palasi edelliseen pieneltä tauolta, sai aika raskaan juoksun ja vastuskin oli tätä selvästi kovempaa. 8-radalta juoksunkulussa on toki taas väkisinkin riskejä.

Haastajat: 11 Boogiewoogie Laday pystyy tässä kiertämään huonolta paikaltakin kaikki, mikäli suorittaa tasollaan, mutta hevonen ei ole sitä tehnyt parissa viimeisessään. Valmentaja tunnustaa, että hevonen ei ole tällä hetkellä aivan sellainen kuin sen pitäisi, mutta mitään suoranaista vikaakaan siihen ei ole löydetty. Tämän startin on tarkoitus tuoda lisäinformaatiota, eikä hevoselle voi kasata nyt ääretöntä pelillistä luottoa.

4 Diamond Lord on pelaajien alustava valinta suosikiksi. Ruuna on esittänyt parissa viimeisessään huonoilta lähtöpaikoilta kelvolliset kirit, mutta on hyvä huomioida, että se kisaa merkittävässä ylisarjassa vajaan 9000 euron voittosummalla 27000 euroa ansainneille rajatussa lähdössä. Se on kuitenkin aika valtava hyppy.

5 Miss Mythos on ehdottoman kiinnostava merkki, sillä tamma on tehnyt viimeisissään ihan asialliset suoritukset Toto75-tasolla ja tulee nyt vastuksen osalta helpompaan lähtöön. Tosin tämäkin hevonen oli viimeisen kisansa jälkeen kerran kuumeen vuoksi pois, eikä Mauri Jaaran muut vastaavalta pikkutauolta palanneet hevoset kyllä loistaneet seuraavassaan.

Yllättäjät: 9 Gashaw Bokon ravi ei ole aina kaunista katseltavaa, mutta hevonen on rehti. Aivan parhaat esitykset ovat kengittä, mutta kyseessä on riittävä tapaus tähän porukkaan. 1 Scorzone aloittaa Suomessa ja tauolta isona arvoituksena. Ruuna menestyi Ruotsissa nuorempana, mutta viime kauden yhdeksän yritystä eivät tuoneet yhtään totosijaa. Uuden valmnetajan mukaan harjoitusotteissa ei ole ollut moittimista, mutta mitään varsinaista testihiittiä radalla ei ole ajettu, eikä Tuomas Vasalakaan oikein tiedä mitä hevoselta voi odottaa. 6 Rose Töll on hieman tauluaan vaarallisempi. Bodenin taukostartissa juoksu ei luonnistunut, mutta hevonen liikkui pirteästi ennen ajautumistaan toiseen pussiin viimeisessä kaarteessa. Laukka yllätti, kun vapaa latu vihdoin olisi löytynyt. 7 Global Treasure on tosi nopea ruuna, mutta ei tahdo puristaa loppumetrejä ihan täysillä ja sijoitukset jäävät siksi säännöllisesti toton tuntumaan. 12 Frazier Boko sujutteli viimeksi 4. sisältä sisäradan vetäessä neljänneksi. Näistä asemista on taaskin vaikea voittaa.

Pelijakauma: Lähtö on kysymysmerkkeineen tosi hankala arvioitava. Miss Mythos (8 %) on joka tapauksessa edullisin merkki alustavassa jakaumassa.

Juoksunkulku: Global Treasure pystyy täräyttämään ulkoakin johtoon, mutta sille kelpaa normaalisti selkä eteen. Diamond Lord on luultavasti ensimmäinen kysyjä, mutta mieluummin eteen otettaisiin varmastikin jompikumpi tallikavereista.