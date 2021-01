Ravivihje: Toto65 Vermo 20.1.2021

Suosikki: 2 Wild Action onnistui vihdoin kahden viikon takaisessa kilpailussaan ja hallitsi keulasta tasokasta lähtöä mielin määrin. Tempun toistaminen on ehjällä juoksulla varmasti lähellä, mutta kuten loppuvuoden kilpailuista muistetaan, hevonen on laukkaherkkä eikä siksi kiinnosta peleissä varmaksi asti.

Haastajat: 7 Glamour Arioso voitti toissa kerralla Vermossa keulasta, minne ruunalla varmasti tähdätään nytkin juoksuradalta. Jos temppu onnistuu, paljon on voitettu. Viime juoksun perusteella kunto pitää. Glamour Arioso sai keulasta voittaneen Callela Socratesin takaa kiritilaa vasta 100 metriä ennen maalia ja voimia jäi käyttämättä. Suoritusvarmuus on Matias Salon valmennettavan selkeä vahvuus Wild Actioniin nähden. 14 Frankenstein Am on lähdön kovaluokkaisimpia, mutta viime esitys oli iso pettymys. Ruuna yritti 2. ulkoa 600 metrin kiriä, mutta ei edennyt missään vaiheessa ja vaipui hännille. Tapio Perttusen mukaan hevonen oli ollut liian vähällä ajolla ennen kisaa ja sen pitäisi olla nyt taas selvästikin parempi.

Yllättäjät: 9 Amorcito on yllättäen täysin pelaamaton, vaikka kuittasi toissa kerralla Jokimaalla selityksittä ohi johtaneen Glamour Arioson lopussa. Viimeksi Vermossa ruuna ei saanut kiritilaa johtavan takaa. 10 Messiah aloitti talvikauden ihan lupaavasti joulukuussa, mutta kahdessa viime kilpailussa ei ole irronnut toivotunlaista kiriä. Kykyjä olisi paljon Suomessa nähtyä parempaan, mutta ehkä hevonen näyttää ne vasta keväällä kun kenkiä päästään riisumaan pois. 15 Hudson Web avaa kovaa ja saa paaluhevoset heti kiinni, jos askeleet osuvat lankulle takamatkan juoksuradalta. Ori oli hyvä neljäs viimeksi Turussa 4. sisältä. Lähtö oli kova Don Williamsin voittama T75-kilpa. 8 One Who Run villiintyi loppukesän ja alkusyksyn kilpailuissa huippuvireeseen. Se juoksi tuolloin jatkuvasti ilman kenkiä, mutta viime talvelta muistetaan, että meno maittaa kengilläkin. Balanssia merkittävämpi muuttuja on kolmen kuukauden kilpailutauko, mikä pudottaa sijoitusta rankingissa. Valmentaja Marko Lavi arvioi tallikommenteissa, että One Who Run vaatii kilpailuja ollakseen parhaimmillaan. 11 Italiano Boko ei esittänyt Suomen-debyytissään ihmeitä, kuten Juha Utala osasi ennakoidakin. Viimeksi hevonen oli jo selvästi terävämmän oloinen ja spurttasi lopun lujaa pussista päästyään.

Juoksunkulku: Paalun juoksuradoilta avataan parhaiten. Glamour Arioso etenee keulaan ohi Exceptionalin.

Pelijakauma: Amorcito (3%) on suotta lähes pelaamaton ja poimitaan potintekijäksi jo pieneen systeemiin. Myös Hudson Web (3%) ja Italiano Boko (0%) ovat kelpo hakuja revityksiin.