Ravivihje: Toto5 Lappeenranta 19.1.2021

Suosikki: 3 Ypäjä Norppa on aloittanut uransa vahvasti. Se voitti ensimmäisen kisan keulasta ja yritti samaa toisessa kisassaan, mutta laukka loppukurvissa pilasi suunnitelmat. Viimeksi Ypäjä Norppa juoksi jälleen keulassa eivätkä muut mahtaneet sille mitään. Ori on päässyt voltista hyvin matkaan ja juoksu johdossa on tälläkin kertaa todennäköisesti tiedossa. Ypäjä Norppa on selvähkö suosikki lähtöönsä, mutta vähän rutiinia omaavaa menijää ei mielellään jätä läpivarmaksi.

Haastajat: 2 Lennätsie eteni Lappeessa etusuoralla kolmanneksi ja viimeisellä takasuoralla vastustajan laukan myötä toiseksi. Voittajalle Lennätsie ei voinut mitään, mutta tällä kertaa tilanne saattaa olla eri, kun hevonen sai startin alle. 7 Seikkeri oli Lappeessa kolmas 2. ulkoa. Vermossa ruuna matkasi 3. sisällä ja tuli viime metrit mukavasti. Seikkeri on valmentajan mukaan tällä hetkellä rennompi kuin aiemmin ja uran avausvoittokin saattaa napsahtaa pian tilille. 1 Pikkuhotti selvisi toissa kerralla hankalan alun jälkeen 3. ulos, mistä ruuna suoritti mukavasti. Viimeksi Pikkuhotti prässäsi etusuoralla keulaan eikä tämän jälkeen luopunut paikastaan. Ehjällä juoksulla ruuna on yksi mahdollisista, mutta jonkin verran otteita pitänee parantaa, että voitto on otettavissa.

Yllättäjät: 6 Vetokisälli nousi Joensuussa 5. ulkoa asiallisesti neljänneksi. Lappeessa ruuna matkasi johtavan kannassa ja otti hopeaa. Pakilta Vetokisälli on onnistuneella juoksulla mahdollinen pärjääjä ja ainakin sijoitus kärjen tuntumassa on mahdollinen. 5 Nuppolan Pyry riitti Lahdessa johtaneen Ypäjä Norpan takaa kakkoseksi maalisuoralla. Viimeksi ruuna laukkasi ensimmäisessä kurvissa ja menetti pelin voiton suhteen. 8 Jossais oli Lahdessa tasainen 3. ulkoa. Ruuna pystyy parantamaan, kun kisoja tulee koneeseen lisää. Se starttasi viime kaudella vain viidesti.

Pelijakauma: Seikkeri (8%) kiinnostaa.

Juoksunkulku: Ypäjä Norppa etenee hyvänä avaajana keulaan ja pyrkii koko matkan johtoon.