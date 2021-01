Ravivihje: Toto65 Magic Monday 18.1.2021

Suosikki: 6 Rhapsody Point on joutunut kaksi kertaa peräkkäin tyytymään keulajuoksun jälkeen kakkoseen, mutta tamma jatkaa suosikkina, kun ei esityksissä nyt varsinaisesti ole ollut merkittävää moitteen sijaa. Lapulle tarvitaan toki muitakin, sillä vastusta riittää ja 5-vuotias on hieman liian tuhti suosikki pelissä.

Haastajat: 2 Capo The Amour on tosi mielenkiintoinen merkki. Ruuna on esiintynyt jo pitkään sijoituksiaan paremmin hankalilla juoksunkuluilla, on vihdoin hyvällä lähtöpaikalla ja saa vielä Antti Teivaisen kyytiin.

3 Stay On Topin orastava voittoputki katkesi viimeksi, kun ruuna joutui tyytymään jättisuosikkina johtavan rinnalta kolmanteen sijaan. Esitys ei sinällään ollut huono, mutta enemmän toki odotettiin aika sopivassa seurassa. Sopivalla selkäjuoksulla hevonen ei ole tässä ulkona.

9 Love No More esiintyi Ruotsissa varsin vaihtelevalla tasolla, mutta se on käynyt selväksi, että potentiaalia on paljon. Tamma on vaihtanut Iikka Nurmosen talliin, jossa hevoset tuntuvat ihan säännöllisesti ottavan steppejä eteenpäin. Arvoituksellinen, mutta mielenkiintoinen uusi tulokas Suomen puolelle.

Yllättäjät: 12 Wutan irroitteli Turussa johtopaikalta ylivoimaisen voiton, mutta on ravin kanssa vaikeuksissa, jos joutuu kirissä kaarteissa ulkoradoille ja täältä sitä ei oikein voi välttää. 8 Glide On Fire kiri viimeksi suosikin ohi saatuaan namujuoksun 3. sisällä. Nyt juoksu menee väkisinkin huomattavasti vaikeammaksi. 7 Hidalgo Bokolta ei tahdo löytyä vauhtia, mutta jaksoa on senkin edestä. Ylivauhtisessa vaarallinen.



Pelijakauma: Love No More on iso arvoitus ja vaikea arvioitava. Capo The Amour on selvästi kiinnostavin rasti. Lähtö pitäisi joka tapauksessa olla alustavaa tasaisemmin rastattu.

Juoksunkulku: Capo The Amour saattaisi halutessaan pystyä puolustamaan johtopaikan, mutta eiköhän Rhapsody Pointin selkä kelpaa.