Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 17.1.2021

Toto5-1 Suosikit: 2 Allyhills Dream on löytänyt hienon menestysvireen Jani Huhtalan käsissä ja hyvistä lähtöasemista jälleen kärkikamppailussa mukana. Kaksi edellistä Seinäjoen vierailua ovat päättyneet ruunan osalta tyylikkäisiin keulavoittoihin, viimeksi tosin hieman pienemmällä marginaalilla kuin joulukuun alun väljään tyyliin irronnessa ykkösessä. Tällä kertaa juoksunkulkuun liittyy kysymysmerkkejä, kun sisäpuolelta lähdetään lujaa ja kovalla satsauksella ruunalla on ollut taipumusta jäädä painamaan ohjille. Niukka suosikki. 6 The Battle juoksee nyt uransa ensimmäisen lyhyen matkan kilpailun, mutta eiköhän monipuolinen ruuna selvitä matkan kunnialla. Matti Riipisen suojatti sai viimeksi tarkan juoksun keulahevosen takana, josta se hoiteli pelin loppumetreillä varmasti edukseen. Terävä kiihdyttäjä saanee tässäkin hyvän juoksupaikan kärjen tuntumasta ja sisäpuolelta kiihdyttävien mahdollinen nahistelu tasoittaisi entisestään tietä voitto-otteluun. Haastajat: 1 Isiah Boko on napannut molemmat Suomen voittonsa keulajuoksuilla, joten Juha Länsimäen taktiikka saattaa olla näistä asemista hyvinkin suoraviivainen. Viimeksi Tampereella vastassa oli kovia hevosia Night Guardin johdolla ja hevonen leikkasi sisäratajuoksulla maalilinjan ainakin jonkinverran voimissaan. Ruunalla on korkea kapasiteetti tähän porukkaan ja voittokantaan paluu on täysin mahdollista sopivalla matkavauhdilla. 5 Larry Bell on sekavaa tulosrivistöään huomattavasti kyvykkäämpi hevonen, mutta päivän vire on arvoitus. Ori pääsi kilpailemaan viime kaudella kovin harvakseltaan ja Kaustisen joulukuun paluustartti meni pieleen heti kiihdytyksessä. Starttiväliä on kertynyt taas kuukauden päivät. Yllättäjät: 11 Zulamit on oikein kovassa vireessä, mutta viimeisin ja toistaiseksi ainoa voitto on peräisin uran avaustartista vuodelta 2015. Viimeksi se jäi päätöspuolikkaalla taipuvan taakse pussiin, mutta tulitti loppusuoraa ulommaisena todella vahvasti. Poisjäännit paransivat huomattavasti Henrik Löfbackan ajokin lähtöasemia. 4 Eyes on Alley ei ole nolo hevonen tähän sakkiin, mutta kunto on pahasti hukassa. Tamman kirit eivät ole viime kisoissa kantaneet kunnolla maaliin asti, joten parannettavaa taitaa olla liikaa voittoa ajatellen. Juoksunkulku: Isiah Boko ja Allyhills Dream käyvät alussa kamppailun keulapaikasta. Vauhtijuoksu ei yllättäisi. Pelijakauma: Melko oikein pelattu. Zulamit (5%) on asiallinen yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 2, 6, 1 Suuri: 2, 6, 1, 5, 11

Toto5-2 Suosikki: 8 Feeling Dream on kyvyiltään toisen kohteen ykköshevonen ja yksi päivän varmakandidaateista. Hankosidevammasta kärsinyt ruuna palasi viimeksi hienossa kunnossa takaisin radoille ja tuli terävällä potkulla maaliin keulahevosen takaa. Jouko Paavolan lahjakkuus on juossut urallaan huomattavasti tämänpäiväistä kovemmissakin lähdöissä ja pystynyt pärjäämään vaativillakin juoksunkuluilla. Tallikommenttien mukaan kaikki on ollut kunnossa viime kilpailun jälkeen ja normaalijuoksulla ruuna on vaikeasti pideltävissä Seinäjoen maalisuoralla. Pieni lähtö mahdollistaa monenlaiset taktiset kuviot, eikä ulkoradan lähtöpaikka ole siten aivan yhtä suuri haitta kuin normaalisti. Haastajat: 5 Cheri Sane tekee rehtiä työtä kilpailusta toiseen ja todennäköinen juoksunkulku on ruunalle jälleen suosiollinen. Viimeksi hevonen joutui antautumaan keulasta tasaisen reippaan matkavauhdin jälkeen. Toissa kisassa se ampui seiskaradalta kyselemättä keulaan ja hävisi vain lahjakkaalle Redemptionille muiden jäädessä selvästi kärkikaksikon taakse. Hannu Hietanen pääsee valitsemaan ajokilleen juoksupaikan keulassa tai johtavan takana. Antti Ala-Rantalan tallin 4 Make A Dream H.C.:n juoksut ovat menneet molemmissa Suomen kilpailuissa enemmän tai vähemmän pieleen ja ruunan iskukyky jäänyt arvoitukseksi. Viimeksi valjakko juuttui alkumatkasta kolmannen radan kiertäjäksi, eikä hänniltä ollut enää kärkeen asiaa. Toissa kerralla se tuli takapareista kärjen kanssa samaa kyytiä maaliin, vaikka ei erityisemmin ohitellutkaan. Normaalia pidempi juoksumatka suosinee vahvaa hevosta. 7 BWT Bayern pystyisi kuntonsa puolesta paljoon, mutta lähtöpaikka ja valmentaja rattailla laskevat sen osakkeita. 9 Catahecassa Zetin viime voitot ovat tulleet johtopaikalta sopivien juoksujen jälkeen, mutta tällä kertaa tehtävästä tulee erilainen. Voitto olisi näistä asemista jonkinsorttinen yllätys. Yllättäjä: Alustavassa jakaumassa aivan pelaamaton 6 Millcape's Devil on mennyt pitkään varjojen mailla, mutta kaksi tauon jälkeistä starttia ovat antaneet viitteitä pienestä nousuvireen poikasesta. Viimeksi hevonen tuli sisäratajuoksun jälkeen liinat kiinni maaliin. Juoksunkulku: Cheri Sane etenee ainakin ensiksi keulaan. 2600 metrillä selkäjuoksukin saattaa tulla kyseeseen, jolloin Feeling Dream voisi päästä keulaan. Pelijakauma: Feeling Dreamin (33%) peliosuudessa on vielä nousuvaraa. Millcape's Devilin (0%) ei kuuluisi olla ihan pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 8 Suuri: 8, 5, 4, 7, 9, 6

Toto5-3 Suosikit: 6 Helkan Urho on kapasiteetiltaan kolmannen kohteen selvä ykköshevonen, mutta lahjakkuutta on vaikea arvioida pitkältä tauolta. Valmentaja varoittelee tallikommenteissa kovien harjoitusten puutteesta ja lähtöpaikan tuomasta mahdollisesta yli-innokkuudesta. Ori on voittanut edelliset tauoltapaluunsa aivan murskaavilla esityksillä. Kesäkuun alussa ori palasi Kokkolaan yli vuoden mittaiselta paussilta, jäi alkuhaparoinnissa noin sata metriä kärjestä, mutta liikkui päätöspuolikkaalla aivan omia vauhteja ehtien vielä selvään voittoon. Kyvyt ovat hirmuiset, mutta epävarmuuksia riittää ja varmistukset ovat paikallaan. Yksinäisen paaluhevosen 1 Apila-Annelin kunto on hienolla mallilla ja tehtävä näyttää suoraviivaiselta. Juha Länsimäen ajokki on tehnyt vahvat esitykset molempiin tauon jälkeisiin kilpailuihin. Viimeksi edelle jäi 27,5-lopetuksessa vain kyvykäs Lillin Jalo, mutta muu porukka putosi kauas kärkikaksikon kyydistä. Tällä kertaa vastassa on muutamia oikein kyvykkäitä vastustajia ja niiden ravatessa tamma joutuu venymään aivan parhaimpaansa. Haastajat: 5 Kilmisteri avasi uransa hyvillä sijoituksilla, mutta sittemmin hyppy on ollut herkässä ja menestys jäänyt vähemmälle. Viimeksi Niko Jokelan suojatti polki kiltisti ravia koko matkan ja voitti johtopaikalta oikein helposti. Valmentajan mukaan mitään erityistä viisasten kiveä ei kuitenkaan ole kotioloissa löytynyt ja kaikki on tälläkin kertaa mahdollista huippuesityksestä heikompaan suoritukseen. Ravatessaan ruuna kestää paikan keulahevosen rinnallakin. Neljäntenä systeemeille 8 Olaus Magnus, joka pilasi viimeksi laukkaan jo heti avauspuolikkaalla. Edelliskisoissa ruuna esitti vahvaa virettä vaativilla juoksuilla, eikä mittaa matkaa tälläkään kertaa. Yllättäjä: Suosikkien takana tulee suuri harppaus seuraaviin. 9 Ruiske ei normaalioloissa voita lähtöä, mutta voi huippuonnistumisella kolkutella totosijoja. Juoksunkulku: Apila-Anneli lähtee vetämään joukkoa. Kilmisteri kiihtyi viimeksi hyvin ja vastaavanlaisella startilla se kiertyy johtavan rinnalle. Helkan Urho ja Olaus Magnus hyökkäävät päätöskierroksella. Pelijakauma: Apila-Anneli (50%) on kerännyt liikaa peliä. Olaus Magnus (6%) saattaa jäädä alipelatuksi. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 6, 1, 5, 8 Suuri: 6, 1, 5, 8

Toto5-4 Suosikit: Neljännen kohteen suosikit tulevat Kari Lehtosen tallista ja ilmassa on revanssihenkeä tammojen kohdattua jo reilu viikko sitten Seinäjoella. Tuolloin pidemmän korren vetänyt 9 BWT Eden sai tällä kertaa takarivin lähtöpaikan ja joutuu yrittämään tallikaverinsa kukistamista jälleen ulkokautta. Viimeksi se ei tuottanut toisesta ulkoa suurempia ongelmia, mutta tällä kertaa juoksupaikka voi jäädä kauemmas kärjestä ja silloin tehtävästä tulee vaativampi, etenkin kun matkavauhdin voi ennustaa olevan melko rauhallista. Tällä kertaa juostava täysi matka suosii Hannu Hietasen ajokkia. 3 Caramania ei kyennyt viimeksi vastaamaan BWT Edenin loppurynnistykseen, mutta hieman lyhyemmällä starttivälillä otteet voivat terävöityä ja keulajuoksu näyttää jälleen erittäin todennäköiseltä. Tamma on ottanut molemmat voittonsa täydellä matkalla, joten puoli kierrosta ekstraa ei tule pärjäämisen esteeksi. Sopivalla matkavauhdilla tamman veto voi tällä kertaa riittää maaliin asti. Haastajat: 11 Fixit on tehnyt kaksi oikein vahvaa juoksua peräjälkeen ja samanlaisena jatkaessaan se heittää kovan haasteen suosikkikaksikollekin. Teivossa ruuna hyökkäsi kaukaa kiriin, mutta ehti päätöspuolikkaalla vielä selvään voittoon. Viimeksi jo lähtöasemat olivat vastaan ja vastus kovaa 75-tasoa, mutta hevonen lopetti pirteästi ja osoitti kunnon pitävän. Nyt se voi saada kirissä BWT Edenin selän ja hyvänä päivänä voittokaan ei yllättäisi. 1 Will Daisy Beat palasi perjantaina tauolta valmiissa vireessä ja parantanee startti alla edelleen. Tamma taittoi taivalta aivan porukan hännillä, josta se nousi vahvalla päätöspuolikkaalla kakkoseksi. Ykkösradalta tiedossa on nappijuoksu sisäradalla ja sellaisella se kykenee totokolmikkoon. Yllättäjä: 12 Wera Winner on todella kyvykäs tamma tähän porukkaan ja olisi paremmalta lähtöpaikalta ollut kova luu suoraan

Toto5-5 Suosikki/varma: Päätöskohteessa uskotaan 7 Excalibur Itin pääsevän aktiivisella ajolla varhain johtopaikalle ja siitä hevosen luokan pitäisi puhua tylyä kieltä tämän päivän vastustajille. Viimeksi Vermossa hevonen jäi reippaassa vauhdissa keulahevosen rinnalle ja taipui. Marraskuun puolivälissä Tampereella se löi johtopaikalta kovia hevosia Selene Lunen ja Jugadorin johdolla. Johtoon päästessään ruuna saanee tehdä kokolailla oman juoksunsa ja silloin se on velvoitettu voittamaan, vaikka ei juuri tällä hetkellä aivan huippuformissa olisikaan. Haastajat: 6 Noble Boy S kilpailee huippukunnossa, mutta joutunee antamaan juoksupaikan osalta tasoitusta Excalibur Itille. Vermossa ruuna hyökkäsi loppukaarteessa toisesta ulkoa ja nousi tasokkaassa lähdössä neljänneksi. Toissa kerralla se kamppaili johtavan rinnalta 75-lähdön kakkoseksi vain Dickson Shadowlle häviten. Antti Ala-Rantalan suojatti nähdään kärkikamppailussa tässäkin lähdössä. 5 The Swede oli eilen Tampereella oikein rehti keulahevosen rinnalta taipuen vasta maalisuoran puolivälissä. Oulussa ruuna laukkasi viimeisellä takasuoralla oltuaan vielä voimissaan. Vire on selvästi taulua parempi. 2 Vagabond Vik on mielenkiintoinen uusi Ruotsin tuonti ja kyseessä on sekavaa tauluaan kyvykkäämpi hevonen. Viimeksi Halmstadissa se jäi kaikki voimat tallella pussiin. Ruuna ei avaa lujaa, joten lähtöpaikka sopii. Valmentaja on odotuksissaan varovaisen toiveikas. 8 Rapid Leader voitti Seinäjoella ja löi muun muassa Excalibur Itin, mutta silloin se pääsi voltista matkaan 20 metrin etumatkan turvin. Voitto on näistä asemista tiukassa. Yllättäjä: 4 Redhot Tap Dancer ei ole Suomessa löytänyt vielä huippuvirettään, mutta kapasiteettia olisi paljoon. Ruuna voi saada tällä kertaa namujuoksun johtavan takana. Juoksunkulku: Redhot Tap Dancer avaa hyvin, mutta luovuttanee suosiolla johtopaikan Excalibur Itille. Noble Boy S jää vetämään toista rataa. Pelijakauma: Excalibur It (31%) on kelpo varmayritys näillä pinnoilla. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 7 Suuri: 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

