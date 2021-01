Ravivihje: Toto75 Tampere 16.1.2021

Suosikki/Varma: Heti perään on toinen selkeä varma tyrkyllä. Syksyllä tallia vaihtanut 2 Credit To Love on ollut niin karmea talven voittojuoksuissaan, että sen tappiota on vaikea kuvitella huippuasemista. Se olisi itse asiassa viime lauantain juoksunsa perusteella tässä porukassa varma miltä lähtöpaikalta tahansa. Radalta 14 startannut ruuna yritti etusuoralla 6. ulkoa yllätysiskullaan kärkeen ohi Callela Lincolnin, muttei aivan päässyt. Credit To Love ei kuitenkaan tästä masentunut, vaan jyräsi maalisuoralla väsymättä vielä selvään voittoon. Nyt sitä odottaa keulajuoksu, kuten toissa kerralla Teivon ylivoimaisessa voittostartissa.

Haastajat: Haastajien lauma on tasainen. Viimeksi 4. ulkona juosseen 1 Werner Orsin kiri lopahti maalisuoralla, mutta parhaimmillaan oikein hyviin esityksiin yltänyttä ruunaa ei kannata unohtaa yhden startin perusteella. Marraskuussa Slippery Runawayta vastaan Vermossa keulasta varmaan voittoon pitänyt vauhdikas avaaja saa taas hyvän reissun sisäradalla.

Kesän jälkeen Suomeen siirtyneen 9 Gargamel Sisun nousujohteiset esitykset uudessa kotimaassa huipentuivat viimeksi Kouvolassa voittoon. Ruuna leiskautti maalisuoralla 2. sisältä omaa kyytiään selvästi ohi muiden, vaikka oli koko 10,5-vauhtisen avauspuolikkaan tavoittelemassa tiukasti johtopaikkaa. Hevonen riittää myös tällä tasolla.

Teivossa viime viikolla kohdanneet 8 He Is Felix ja 12 Might Be Romeo ovat lähtöpaikkojen uhreja ja vaativat rajusti ylivauhtisen tempon, mikäli mielivät nousta taistelemaan kärkisijoista. Molemmat ovat kyllä hyvässä kunnossa. He Is Felix seurasi viimeiseltä sijalta kirissä voittaja Mark Morea ja lopetti puolittain tämän rinnalle maalisuoralla. Kolmannessa parissa sisällä taivaltanut Might Be Romeo pääsi loppusuoran alussa nousemaan vapaille vesille ja spurttasi vieläkin vauhdikkaammin joukon kovinta kyytiä kärkihevosten tuntumaan.

Yllättäjät: Lujaa avaava 4 BWT Danger seuraili viimeksi 2. sisältä asiallisesti maksimaaliselle nelossijalle. Se saa nytkin tarkan sisäratareissun luultavimmin 3. sisällä, mistä omaa pienen totosijasauman.

5 She Is Cecilia oli Joensuussa 2. ulkoa 600 metrin kirillä selkeä kakkonen perässään edenneen ykköstason pyssyn Big Headachen jälkeen. Hyväkuntoisen tamman viimekertainen Bodenin juoksu kannattaa unohtaa, sillä se meni aivan mönkään kuolemanpaikalta kaikkine revittelyineen.

6 Benobi Zet sai viimeksi ansaitun voiton. Hyviä kirejä edellisissä starteissaan räväytellyt ruuna karkasi Joensuussa tasaisen matkavauhdin jälkeen keulasta omille teilleen maalisuoralla. Lähtöpaikka hankaloitta tasaisen avaajan tehtävää, mutta ylivauhtisessa juoksussa se voi ohittaa yllättävän monta vastustajaansa.

Pelijakauma: Ei isompia epäloogisuuksia, mutta ainakin She Is Cecilia ja Benobi Zet saisivat olla hiukan enemmän rastittuja.



Juoksunkulku: Werner Ors päästää Credit To Loven suosiolla keulaan vetämään haluamaansa vauhtia.