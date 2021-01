Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 15.1.2021

Suosikki: Pauli Raivion tallilla on hyvä voittosauma kolmannessakin Toto5-kohteessa. 3 Aron Viima on ailahdellut kovasti, mutta hevonen on ollut aina kova luu, kun se on päässyt mielipaikalleen johtoon. Tie voisi tässä viedä lopulta sille juoksupaikalle, vaikka etuvoltissa on muitakin nopeita. Viimeksi ruuna hallitsi johtopaikalta tyylikkäästi.

Haastajat: 9 Eeti on päässyt kilpailemaan varsin katkonaisesti, mutta tuntuu tulevan aina takaisin. Yleensä hevonen on ollut hyvä suoraan tauolta, mutta tällä kertaa sillä otti pari starttia päästä vauhtiin. Viimeksi nähtiin jo sellainen kiri, että muhkea voittosarake kasvaa taas pian, mutta tässä sarjamääritys ei kyllä istu oikein ollenkaan ja 60 metrin takamatka on tukala kiinni ajettava. Silti ajoissa kupongille.

5 Kruunun Prinssi esiintyi vahvasti koko loppukauden ja vei Seinäjoella Toto75-lähdön jopa johtavan rinnalta. Viime esitys oli kuitenkin kauttaaltaan oikein nahkea ja sen perusteella hevonen on nyt pieni arvoitus. Kuopiossa laukka pilasi kisan jo 1. takasuoran lopussa, mutta meno oli tosi tahmeaa jo hetken ennen sitä.

6 Villiheili on piristynyt Ossi Nurmosella, vaikkei olekaan vielä onnistunut. Jenkkikärryistä on tainnut olla jonkinlainen apu ja kannattaa seurata ennen pelipäätöstä, että onko ne perässä, kunhan info nyt johonkin vain ilmestyy.

Yllättäjät: 8 Hambo on hyvä hevonen sarjoinsa, mutta valmentaja varoittaa, että ori palaa tauolta paksussa kunnossa ja vaatii varmasti startteja ollakseen terävimmillään. 4 Hissun Feeniksin meno on ollut toivottoman epävarmaa viime ajat, mutta hevosella on kykyjä menestyä heti kun palaset loksahtavat taas kohdalleen ja sitä kannattaa roikottaa ihan pelaamattomana mukana. 10 Björkeviking debytoi viimeksi Antti Tupamäeltä ja näytti oikein terävältä ennen lähtöä, sekä lähdön aikana, mutta laukkasi loppusuoran alussa löydettyään pussista vapaan väylän. Mielenkiintoinen seurattava jatkoa ajatellen, mutta tässä taitaa olla liikaa takamatkaa.

Pelijakauma: Ei ihmeitä.

Juoksunkulku: Venlan Vekkuli, Aron Viima ja Villiheili avaavat lujaa. Aron Viima pyrkii aktiivisimmin johtoon ja eiköhän hevonen sinne ainakin lopulta pääse, vaikkei ihan ensimmäistä keulaa nappaisi.