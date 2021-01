Ravivihje: Toto65 Vermo 13.1.2021

Suosikki: Alkutalvena pari kertaa väläytellyt 2 Touch Me Too pisteli parastaan viime keskiviikon T65-kierroksella, jolla spurttasi 3. ulkoa 500 metrin kirillä ennätysajallaan hallittuun voittoon. Tamma sai itsestään selvästi enemmän irti kuin muutamia päiviä aikaisemmin T75-lähdössä sopivamman kaviouran, lyhyen starttivälin tai jonkin muun syyn takia. Viimeksi Touch Me Toon voitto oli yllätys, mutta nyt se on jo pelaajien kuumin pelihevonen tammalähdössä.

Haastajat: Vauhdikas 4 Bean Dream ehti saada pitkän loukkaantumistaukonsa jälkeen kolme starttia alleen syksyllä ennen 1,5 kuukauden paussiaan. Tamman vire nousi kilpailujen myötä, mutta aivan parhaimmillaan se ei vielä luonnollisesti ollut. Viimeksi se oli keulasta jo hyvä kakkonen kovan No Limit Startin jälkeen.

Kovaluokkaisen 1 Motivated Secondin pitkä kuiva kausi päättyi joulukuun puolivälissä Vermossa, kun se marssi kuolemanpaikalta niukkaan voittoon. Siihen nähden sen jääminen helpomman keulajuoksun jälkeen suursuosikina toiseksi viimeksi Teivossa oli selkeä pettymys. Jos tamma on omalla tasollaan, se pystyy ilman muuta voittoon.

5 I Keep My Word on sijoittunut jatkuvasti hienolla prosentilla totoon, ja sama kaiku voi olla taas sen askelten. Tamma piti Vermon kuolemanpaikkajuoksunsa jälkeen toissa kerralla piikistä ykköseksi ja haastoi viimeksi tiukasti T75:ssäkin juhlineen Rim Bay Orchidean tiukasti tämän rinnalta.

9 Gabriella La Renta seuraili viimeksi hyvällä sisäratareissulla asialliselle sijalle ja voi tehdä saman nytkin, koska pääsee matkaan hyvien hevosten perästä.

12 Nutcracker on ollut jonkin verran tulosriviään parempi, sillä sen juoksut eivät ole onnistuneet ennen lauantain Lahden välistarttiaan. Se sai tulla 3. sisältä sujuvasti ja eteni kiertämättä kakkoseksi lähdössä, jossa muuan muassa suursuosikki menetti pelinsä etusuoran hässäkässä.

11 Hazella on laukkaillut volttilähdöissä ja toissa kerralla siltä lähti kenkäkin. Auton perästä se on paljon varmempi lähtijä, mutta savotta ikävältä lähtöpaikalta on tammalle kivinen.

Yllättäjä: 7 Magnifique Elise on mainio yllättäjäehdokas. Kesällä St. Michel-raveissa kovalla 13,2-tuloksella voittanut tamma on kilpaillut syystaukonsa jälkeen kolmesti, ja sen vire on ollut noususuunnassa. Hevonen levisi toissa kerralla keulataistelussa laukalle ensimmäiseen kurviin mentäessä, revitti sen jälkeen kuolemanpaikalle ja sinnitteli hyvin totosijakamppailussa loppuun asti. Viikko sitten se ei päässyt etenemään metriäkään vapaasti 4. sisältä, joten siltä löytyy varmasti voitonnälkää keskiviikkona.

Pelijakauma: Suosikki on selvästi ylikuumentunut ja lisäksi I Keep My Wordia on kannatettu liikaa. Bean Dream, Motivated Second ja Magnifique Elise ovat oikein edullisia pelihevosia.

Juoksunkulku: Bean Dream ampaisee keskeltä keulaan kiihdytyksessä, ja myös radoilta 1, 5 ja 7 pystytään avaamaan reippaasti. Bean Dream heiluttaa tahtipuikkoa.