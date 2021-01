Ravivihje: Toto65 Magic Monday 11.1.2021

Suosikki: 10 Asterisque on ilman muuta Toto65-3:n todennäköisin voittaja. Kovalla voittoprosentilla kisaava ori kohtaa sopivan vastuksen ja on takarivistäkin velvoitettu nousemaan mukaan kärkitaistoon. Viisivuotiaan tilanne on erittäin hyvä, sillä se starttasi viimeksi viikko sitten ja pääsi tuolloin helpolla johtopaikalla. Tämä ei välttämättä tiedä hyvää vastustajien kannalta.

Haastajat: 7 Four On The Floor on hyvä avaaja, joka havittelee seiskaradaltakin johtopaikalle. Sieltä ruuna otti edellisen totosijansa. Viimeksi hevonen matkasi 5. ulkona ja tuli aivan mukavasti perille. 1 Memento Vivere ei rahallisesti ole nappisarjassa, mutta kuntonsa puolesta tamma on huomattavasti tulosriviään paremmalla mallilla. Kuopiossa sen juoksu ei onnistunut ollenkaan, mutta tästä huolimatta tamma laittoi nahkansa myyntiin vain korkealla hinnalla. Viimeksi viisivuotias lähti toisessa kaarteessa kolmannelle radalle, mutta keskeytti pian mitä todennäköisimmin kengän irtoamiseen jääradalla. Ehjällä suorituksella Memento Vivere pystyy kamppailemaan totosijoista.

Yllättäjät: 3 Hard Chip juoksi viimeksi sisäradalla neljäntenä ja täytti maalisuoralla tyhjää tilaa positiivisesti. 4 Little Bossilla on roimasti paussia alla, mutta peruskapasiteettinsa puolesta se pystyy ottamaan heti hyvän sijoituksen. Voitto olisi kovaa suosikkia vastaan yllätys. Myös 9 Lucille Bourbon palaa tauolta. Se on valmentajan mukaan treenannut hyvin ja oli hyvä vuosi sitten tammikuussa samanlaisista lähtökohdista. Totosija ei ole mahdottomuus.

Pelijakauma: Asterisque (55%) on yksi Toto65-pelin todennäköisimpiä voittajia ja käy varmaksi.



Juoksunkulku: Four On The Floor katsoo kiihdytyksessä keulat. Asterisque tulee rinnalle viimeistään etusuoralla, jos matkavauhti menee kävelyksi.