Ravivihje: Toto5 Lappeenranta 10.1.2021

Suosikki: Neljännen kohteen 1 Redemption on Toto5-pelin todennäköisin voittaja. Ruuna kohtaa sopivan vastuksen ja on nopeana lähtijänä lähellä koko matkan johtoa. Keulassa hevonen ei ole vähään aikaan juossut, kun toissa kerralla oli vastassa Don Williams ja viimeksi lähtöpaikka oli takarivissä. Turussa kuusivuotias otti 3. sisältä kovassa lähdössä maksimit ja viimeksi voitto tuli tyylikkäästi hevosen kierrettyä kuolemanpaikalle 1200 jäljellä. Pari kovaa haastajaa on Lappeenrannassa vastassa eli täysin ilmaiseksi voitto ei tule.

Haastajat: 10 Com Tuff ei anna ensimmäisten joukossa periksi. Vermossa ruuna runttasi 3. ulkoa väkisin ykköseksi ja saavutti viimeisen vastustajansa hieman ennen maalia. Lappeessa Com Tuff juoksi kuolemanpaikalla ja siirtyi keulaan viimeisellä takasuoralla. Ykkössija tuli helppoon tyyliin. Com Tuff joutuu tulemaan Redemptionin ulkopuolelta ohi, mikä on haastava tehtävä muttei mahdoton. 11 Daddy Boy kiersi Jyväskylässä kakkoseksi niinkin kaukaa kuin 7. ulkoa ja osoitti jatkavansa huipputikissä. Lähtöpaikka on heikko, mutta kirissä ruuna saattaa saada Com Tuffista vetoapua. Tehtävä hankaloittuu, mikäli Com Tuff kiertää matkan aikana kuolemanpaikalle. Tällöin hyvää selkää ei kirissä välttämättä ole tarjolla.

Yllättäjät: Muiden kuin kolmen edellä mainitun voitto olisi yllätys. 4 Triple Ray on tauluaan parempi menijä, mutta huippukunto on kateissa. Samat sanat pätevät 6 Newport Broddeen. 7 Il Funny Li on hyvä avaaja, joka saattaa seiskaradaltakin päästä johtavan kantaan. Piikki-selkä -kaksaria havittelevat huomioivat ruunan ja ainakin troikan alariveille kuusivuotiaalla saattaa olla käyttöä.

Pelijakauma: Ei pelivääristymiä.

Juoksunkulku: Redemption pitää johtopaikan hallussaan. Com Tuff kiertänee rinnalle, jos matkavauhti menee maltilliseksi.