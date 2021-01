Ravivihje: Toto75 Jokimaa 9.1.2021 – 75 000 euroa ekstraa potissa

Suosikki: 2 Gognap maistuu kovasti. Ruunalla oli viimeksi epäonnea tätä tasokkaammassa V-divisioonan finaalissa. Se joutui spurttailemaan jo alkumatkalla ja menetti asemiaan toisessa kaarteessa keulahevosen tultua syliin. Silti Santtu Raitalan ajokki tuli hyvävoimaisena maaliin keulat hakeneen kovan The Breezen takana. Kaikille lapuille!

Gognap on hyvä avaaja ja keulajuoksuun on mahdollisuudet, varsinkin jos 1 Eko Lacondalla tyydytään selkäjuoksuun aiempaa kovemmassa tehtävässä.

Haastajat: 8 Ridgehead Laurette on myös kiinnostava pelihevonen. Tamma näytti sekä Oulussa toissa kerralla että Kuopiossa viimeksi, että viihtyy erinomaisesti talviradoilla. Oulussa Markus Kiisken suojatti teki umpirehdin esityksen johtavan rinnalta ja irtosi voittotaistoon Donna Leonoran kanssa 12-vauhtisessa lopetuksessa. Viimeksi se sai paremman juoksun 2. ulkona ja kiri ylivoimavoittoon. 16 Pica-Pica Oak sai synkät lähtöasemat takamatkan takarivistä. Tamma on huippukunnossa ja loisti viimeksi johtavan rinnalta, mutta koko joukon kiertäminen on aina vaativa tehtävä. Edellä mainittu Eko Laconda on ihan hyvä ja suoritusvarma nousukas, joka voitti viimeksi Vermossa keulasta varmoin ottein T65-lähdön. Kysessä oli enintään 5500 euroa tienanneiden tammalähtö, joten nyt T75:ssä rima nousee merkittävästi. Tamma vain yksi lähdön monesta potentiaalisesta menestyjästä eikä kiehdo pelimielessä, kun se on noussut suosikiksi alustavassa pelijakaumassa.

Yllättäjät: 7 E.V. Esko kiri vahvasti hänniltä viimeksi. Kokematon hevonen petrannee edelleen, kun alla on vasta kaksi starttia tauon jälkeen. 11 Fox Lover näytti viimeksi, että pärjää myös kengät jalassa ja talviradoilla. Ruuna sai hyvän sisäratajuoksun ja nitisti ratkaisuhetkillä Amorciton sekä Glamour Arioson. 5 Mahatma Gee oli mainio kolmas johtavan rinnalta viimeksi kierrettyään ensimmäisen kaarteen kolmannella radalla. Lähtöä hallitsi keulasta kova Astrum. 3 Ankle Socks on yksi monesta. Ennen paussiaan Jokimaalla vahva tamma kävi näyttävän voittotaiston Arnie's Emilien kanssa kaukana muiden edellä. 4 Ashley Face on kunnossa, mutta tämä on kovempi lähtö kuin orin viime kilpa, jossa se ei pystynyt ottamaan voittoa nappijuoksulla.

Juoksunkulku: Eko Laconda ja Gognap avaavat parhaiten. Eko Laconda lienee todennäköisempi keulahevonen.

Pelijakauma: Eko Lacondan ei kuulu olla suosikki aiempaa kovemmassa tehtävässä. Gognap ja Ridgehead Laurette ovat tasaisen lähdön edullisimmat merkit. Moni revittää lähdön lähes umpeen, joten vain parhaiden rastien varaan heittäytymällä voi saada mukavasti vipuvartta muissa kohteissa vastapelureihin nähden.