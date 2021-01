Ravivihje: Seinäjoki Toto5 8.1.2021

Suosikki: 1 Makeadreamcometrue on toisessa kohteessa hyvin lähellä koko matkan johtoa, ellei kiihdytyksessä tapahdu jotain yllättävää. Tamma oli Porissa oikein mainio johtopaikalta ja jatkoi hyviä esityksiään nousemalla Teivossa hankalalta paikalta totoon.

Haastajat: 3 Cute Valley on löytänyt pitkän poissaolon jälkeen kuitenkin niin vahvan vireen, että se pitää ottaa suosikin kaveriksi, vaikkakin luvassa on sitä monimutkaisempi juoksu. Tamma ei lähde kovaa, mutta alla on kaksi oikein vahvaa kirivoittoa ja sen perusteella veteraani ilmestyy taas lopussa kärkikahinoihin.

8 Ranch Rocky Road on kolmas kova ja tämänkin tamman vire on vakaa, mutta hevonen antaa lähtöpaikassaan nyt varsin merkittävän tasoituksen ja voitontodennäköisyys putoaa selvästi suosikkiparin taakse.

Yllättäjät: 6 The Battle uupui viimeksi johtopaikalta neljänneksi ja ihan paras vire tuntuisi olevan nyt hieman hakusessa, mutta kapasiteetti on hyvä tähän seuraan. Nopea 5 She Will Be on tauolta arvoitus, mutta tammalla on potentiaalia yllättää. 9 Senator Case saa mielenkiintoisesti Santtu Raitalan kyytiinsä ja kropassakin on sopivasti startti tauon jäljiltä. 4 Zulamit väläyttelee, mutta onnistuu harvoin. Toki prosentin peliosuudella ei ihan joka kerta tarvitsekaan onnistua.

Pelijakauma: Ei ihmeitä.

Juoksunkulku: She Will Be saattaisi onnistua ohittamaan suosikin alussa, mikäli sillä halutaan tauolta ladata. Välillä kuumana käyvällä hevosella haluttaneen kuitenkin ottaa alku rauhassa ja vaikka se ohittaisikin suosikin, niin eiköhän sen selkä kelpaa. Makeadreamcometruella on hyvin pieni riski jäädä sisäradan syövereihin, kun rinnalla on aika tasainen avaaja.