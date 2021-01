Ravivihje: Toto5 Kouvola 7.1.2021

Suosikki: Avauskohteen 7 My Radio Gaga on voitoissaan osoittanut periksiantamattomuutensa ja voittanut raskaista reissuista huolimatta, eli seiskaradaltakin siltä kuuluu odottaa paljon. Sekä Kouvolassa että viimeksi Vermossa viisivuotias hakeutui kuolemanpaikalle, mistä voitot tuli varmasti. My Radio Gaga on ensimmäistä kertaa eturivissä, ja taustavoimien mukaan hevonen pääsee hyvin liikkeelle mutta täyttä sillä ei voi ladata alkuun. My Radio Gaga on vahvan oloinen suosikki etukäteen.

Haastajat/yllättäjät: 6 Wille Wind voitti edellisessä kisassaan niukasti saatuaan hyvän reissun keulahevosen takana. Lappeessakin ruuna matkasi kärjen tuntumassa ja otti hyvän sijoituksen, muttei viimeksi yltänyt sisäratajuoksulla kärkeen. Wille Wind avaa hyvin ja pystyy olemaan kärkitaistossa. Suosikkiin nähden nelivuotiaan starttiväli on pitempi. 4 Silk Bullet oli viimeksi pettymys, mutta tätä ennen ruuna teki tauolta mainion juoksun 2. sisältä. Ruuna avaa hyvin ja kaiken ollessa kohdallaan kärkisija on otettavissa. 3 Pink Dynamite voitti Lappeessa ylivauhtisen kisan 3. ulkoa. Viimeksi tamma runttasi hyvin perille kuolemanpaikalta ja osoitti että kunto pitää. Tasaisesti avaava 2 Proud Match ja nopeasti matkaan pääsevä 1 Eternal Dream palaavat tauolta. Duo ei varmastikaan ole heti parhaimmillaan, mutta loistoasemista hyvä sijoitus on otettavissa. Lähtökohtaisesti voitto vaatisi suosikkien epäonnea.

Pelijakauma: My Radio Gaga (59%) on ylipelattu. Silk Bullet (2%) on puolestaan unohdettu.

Juoksunkulku: Eternal Dream, Silk Bullet ja Wille Wind avaavat parhaiten. Eternal Dream pitänee johtopaikan nimissään.