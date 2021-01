Ravivihje: Toto65 Vermo 6.1.2021

Suosikki: T65-pelin avaavassa kymppitonnin sarjassa kohtaa monta lahjakasta kovempiin tehtäviin nousevaa hevosta. Niistä niukka suosikkimme on 4 Xanthus Wapid, jolle povaamme keulajuoksua. Ruuna näytti toissa kerralla Turussa, että lähtönopeutta löytyy. Se pyyhälsi keulapaikalle ja näytti hallitsevan lähtöä, mutta loppukaarteen yllättävä laukka vei varmalta näyttäneen voiton. Viimeksi hevonen palasi voittokantaan terävällä 400 metrin kirillä 2. ulkoa.

Haastajat: 2 Galileo Way on myös oikein pystyvä nousukas. Viimeksi kun ruuna polki ravia, se haki reilut 500 metriä juostuna keulapaikan ja voitti varmoin ottein. Viime juoksun perusteella kunto pitää. Ari Moilasen ajokki laukkasi 1. kaarteeseen mentäessä ja putosi hännille, mutta kulki sitten hienosti ja nousi vielä voittokamppailuun. Galileo Way taitaa olla koko joukon lahjakkain hevonen, mutta suoritusvarmuutta puuttuu vielä ja se pudottaa rankingin kakkoseksi. 8 Arnie's Emilie on myös iskussa, mutta hävisi rata-arvonnan edellä mainittuja vastaan. Toissa kerralla Jokimaalla tamma haki voimalla keulat toisessa kaarteessa ja kesti 14,5-vauhtisen ensimmäisen kilometrin voitokkaasti. Viimeksi Forssassa se kiersi puolimatkassa johtavan rinnalle ja oli hyvä kakkonen.

Yllättäjät: 10 Mr Big Money on ollut usein aliarvostettu peleissä, niin nytkin. Viimeksi tasokkaassa V-divisioonan finaalissa ruuna oli kutakuinkin saman verran pelattu kuin Galileo Way, mutta 1. kaarteen paha laukka pilasi pelin. Mr Big Money näytti laukan jälkeen, että kunto ei ole kadonnut mihinkään. 11 Qiulius On Stage esiintyi positiivisesti kovissa ikäluokkalähdöissä syksyllä ja ylsi sekä Kymenlaakso-ajon että Kasvattajakruunun finaaliin. Niistä ei tullut menestystä, mutta rahasarjoihin 4-vuotias on varmasti soiva peli vielä pitkään. 6 Jetset Vice on kunnossa ja voitti viimeksi keulasta ihan hyvällä tyylillä, mutta vastus kovenee nyt merkittävästi viime kilpailuista. 5 Bello Ragazzo seurasi viimeksi Forssassa Xanthus Wapidia ja peri voiton tämän laukattua. 9 Que Tal otti viimeksi maksimisijan sisäratajuoksulla Salty Dogin voittamasta T65-lähdöstä. Suoritus oli varsinkin odotuksiin nähden hyvä ja nyt startti alla parannusta on luultavasti luvassa.

Juoksunkulku: Xanthus Wapid painuu keulaan ja saa Rahartin taakseen. Galileo Way kiertää rinnalle.

Pelijakauma: Xanthus Wapid (27%) on parempi merkki tasaisesta suosikkikaksikosta. Mr Big Money (2%) on yllättävän pelaamaton.