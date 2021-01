Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 5.1.2021

Suosikki: Toto5-avauksessa on kolme lähes tasaveroista vaihtoehtoa suosikiksi, eikä aamulla ole helppo päätellä, mihin niistä pelikansakaan päätyy. Lähdön mielenkiintoisin hevonen on 9 Listas Tequila. Tamma paineli Norjassa 3-vuotiaana 13,5-tuloksen ja on hiljattain siirtynyt Kimmo Aholan käsiin. Siinä tallissa tuntuu parantavan kaikki, jotka sinne siirtyvät, mutta tottakai hevonen on pohjimmiltaan arvoitus tähän paikkaan.

Haastajat: 3 Rainbow Giantin puolesta puhuu lähtöpaikka. Vakaassa vireessä kilpaileva ruuna lähtee kovaa ja saa juoksun. Hevoselta löytyy napakka kiri, jos se pääsee iskemään sopivasti selästä, mutta ei vapaan radan juoksunkaan pitäisi olla ongelma.

11 Diamond Lord oli jo kertaalleen myyty, mutta palasi edelliselle omistajalleen, kun Vermon startti ja sitä seurannut klinikkakäynti olivat pettymyksiä uudelle omistajalle. Ruuna oli Joensuussa vaikeista asemista sijoitustaan parempi, mutta lähtöpaikka on taaskin ankea. Kirpakka pakkaskeli luulisi olevan hevoselle paras mahdollinen olosuhde.

5 The Battle ja 8 Shadow Leader saivat viimeisessään äärimmäisen raskaat juoksut ja kaksikko on vaarallinen, mikäli juoksunkulussa on vähänkään tuuria.

1 Arroyo Grande ei ole ollut viime aikoina parhaimmillaan, mutta saa nappipaikalta hyvän juoksun, jollaisilla hevonen on ennenkin venynyt yllätyksiin.

Pelijakauma: Lähtö on haastava arvioitava, kun Listas Tequila on iso arvoitus. The Battle (6 %) ja Shadow Leader (8 %) kiehtovat alustavaa peliosuuttaan enemmän.

Juoksunkulku: Rainbow Giant avaa johtoon, mutta saattaa luopua paikastaan, jos tarjolla on hyvä selkä. Sellaista ei vain välttämätät ole ainakaan ihan heti alussa tarjolla.