Ravivihje: Toto65 Magic Monday 4.1.2021

Toto65-1 Suosikki: 4 Tellmeastory on yksi vahvoista vaihtoehdoista maanantain Toto65-varmaksi. Ruuna nousi Oulun Kavioliiga-osakilpailussa pitkällä sitkeällä kirillä viidenneksi ja teki vahvemman esityksen, kuin sisärataa sujutellut ja sen edellä maaliin tullut 5 Callela Leonard. Tasainen kiihdyttäjä hyötyy suhteessa enemmän pienestä lähdöstä. Haastajat: 2 Minto's Don Juan avaa johtoon ja voi kellistää siitä koko porukan, mikäli saa pitää matkavauhdin rauhallisena. Ruuna oli Kuopiossa hieman tasapaksu 3. sisältä, eikä tunnu aivan huippukuntoiselta, mutta viime kisakin oli toki tosi kovatasoinen. Callela Leonard voisi halutessaan ampaista jopa johtoon, mutta hevosella ei ole haluttu aikoihin ajaa siltä paikalta ja sen jälkeen ollaan tuurienkin varassa. Kunto on hyvä. Yllättäjät: 1 Danne Edel voisi sopia ominaisuuksiltaan talvikeleille, mutta kilpaileminen on ollut katkonaista ja vire arvoitus. 3 Flynn Boko vahvistuu Santtu Raitalalla, mutta sekään ei taida nyt auttaa.



Pelijakauma: Tellmeastory on edullinen suosikki. Callela Leonardin (17 %) kuuluisi olla lähempänä Minto's Don Juania (29 %) suosikin ykköshaastajana. Juoksunkulku: Minto's Don Juan nappaa keulapaikan joko suoraan tai hakee sen Callela Leonardilta. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 4, 5 Suuri: 4, 2, 5

Toto65-2 Suosikki: Toisessa Toto65-kohteessa erottuu neljä hevosta selvästi muista ja aivan syystä. 4 Callela Socrates on ollut pitkään mainio, joskin viimeksi hevonen oli keulapaikalta lopussa aavistuksen pehmeä. Sen vuoksi ja siksi, että mielipaikalle keulaan ei ole välttämättä nyt asiaa, lapulle tarvitaan muitakin kuin suosikki. Haastajat: 1 Glamour Arioso eteni lauantaina Vermossa 1. takasuoralla johtoon ja otti varman voiton. Ruuna onnistui vihdoin katkaisemaan lähes kahden vuoden voitottoman jakson, eikä olisi ensimmäinen kerta, kun sellainen hevonen kääntyykin voittoputkeen. Ykköseltä nopea avaaja on todennäköinen keula ja se joka on ainakin ohitettava voittaakseen. Tämä on hevoselle jo kolmas kisa viikon sisään, mutta tiivis tahti on tuntunut sopivan hyvin. 7 Again Kronos ei ole voittanut vielä koskaan, mutta aloittanut Suomessa kovissa lähdöissä vahvalla otteella, eikä voi välttyä voitolta enää pitkään. Lähtöpaikka on hankala, mutta ruuna on osoittanut pystyvänsä tekemään omaa juoksua. Alla oleva rokotustauko tuo toki pienen kysymysmerkin kinkkisen lähtöpaikan lisäksi. 10 Birthday Cloud vaatii näistä asemista muiden apuja voittaakseen. Ei siksi, etteikö hevonen jaksaisi kiriä pitkään kovaa, mutta ainakin taktisesti ajetussa kisassa tasavauhtisella hevosella tulisi takarivistä kiire. Viimeksi ruuna rankaisi kärjen ylivauhdista ja kiri 3. ulkoa jykevästi ykköseksi. Yllättäjät: 6 Clay Brick tuntuu selättäneen syksyn epävarmuuden ja joulukuu oli tuloksekas. Tasaisen avaajan juoksu ei tosin onnistu tässä 6-raiteelta varmaankaan kovin mieluisasti. 9 Hocuspocus Avengerin syksy oli rehellisen vaisu, mutta tamma oli taukostartissaan pussissa ja voisi olla taas tulossa kuntoon. 8 Baron Boxilla on ajettu tauon jälkeen äärimmäisen passiivisesti ja tuskin tässäkään huonolta paikalta revitellään. Omalaatuisella oriilla on kykyjä riviään parempaan.



Pelijakauma: Ei ihmeitä. Juoksunkulku: Glamour Arioso säntää sisäradalta lujaa matkaan. Callela Socrates haastaa, mutta eiköhän Iikka Nurmonen halua ajaa tämän keulapaikalta. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 4, 1, 7 Suuri: 4, 1, 7, 10

Toto65-3 Suosikki: 7 Exploding Anna on kolmannen Toto65-kohteen selvästi kovakuntoisin hevonen ja kun tamma näyttäisi jäävän kakkossuosikiksi, niin se on kiinnostava varmavaihtoehto. Riski menijä ei tosin ole aivan täysin luotettava suorittaja epävarmuutensa vuoksi ja lähtöpaikkakin on tasaiselle avaajalle ulkona, mutta hevonen pystyy ykköseksi raskaammallakin juoksulla. Viimeksi ideasuosikki puski 5. ulkoa Toto75-lähdössä viimeisen kierroksen kolmatta ja tuli tutun vahvasti perille. Haastajat: 1 Cape's Captain pääsi viimeksi etenemään johtoon ja oli karata voittoon, mutta Midleton ohitti sen linjalla. Ykkösrata on tasaiselle kiihdyttäjälle ankea paikka, eikä hevonen kiinnosta paljon pelattuna oikein mitenkään päin peleissä. 10 MAS Commander ja 4 Kivarin Merengue jäivät kumpikin viimeisessään pussiin ja hyvin mennyt kaksikko tuntuu siirtävän hyvän tuloskuntonsa myös talvikeleille. Yllättäjät: 12 Memento Vivere oli vaisu Suomen debyytissään, mutta viimeksi huomattavasti parempi puristettuaan lyhyen alkulaukan ja alun kiertelyn jälkeen mukavasti perille johtavan rinnalta Toto75-lähdössä. Lähtöpaikka on huonoin mahdollinen, mutta viime kerran perusteella tamma ottaa Suomessa vielä jossain kohtaa voitonkin. 5 Fancy Creek on pystyvä, mutta suorittanut pitkään alle tasonsa, eikä tamma valmentajan mukaan tunnu siltä vieläkään, että sitä tarvittaisiin suoraan tauolta peleissä.



Pelijakauma: Cape's Captain (44 %) on aivan liikaa luotettu. Juoksunkulku: Kivarin Merengue avaa johtoon. Exploding Anna marssii rinnalle avauskierroksen aikana. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto65-4 Suosikit: Kaksi kovaa tammaa erottuu neljännessä Toto65-kohteessa, mutta kumpikaan, 5 Disain tai 8 Vuaran Suvetar eivät ole täysin luotettavia suorittajia. Disain paineli viimeksi kovaa muiden edellä ja oli ylivoimainen, vaikka palasi tauolta. Jouko Tarvainen kaasuttanee taas johtopaikalle. Tamma pystyy hyvänä päivänä kylvettämään koviakin hevosia, kuten viimeksi nähtiin, mutta huonona päivänä veto saattaa loppua jo viimeiselle takasuoralle, kuten toissa kerralla nähtiin. Kovaa säntää matkaan myös Vuaran Suvetar, vaikka lähtöpaikka on armoton. 7-vuotias sinnitteli viimeksi Vermossa hienosti keulapaikalta ja edelle rynni vain kovia ja rutinoituneita tammoja. Startti kropassa otteet saattavat olla terävämpiä, mutta vastaavakin riittää tässä korkealle. Haastaja: Vauhdikas ja voitokas 10 Mitori joutui Forssassa taipumaan keulapaikalta lopussa yllättäjälle, eikä saa puhtaita papereita. Ruuna palasi tuohon kuitenkin tauolta, joten annetaan ymmärrystä ja pidetään pystyvä hevonen peleissä mukana. Yllättäjät: 1 Kevinin Tähti tuli viime kisaan valmentajan kehujen saattelemana ja esitys olikin mainio. Ruuna kiersi koko matkan kolmatta ja kirikierroksella osan neljättäkin ja tuli vahvasti perille. Ykkösrata on hitaalle kiihdyttäjälle loukkupaikka, mutta kuntonsa puolesta hevonen onnistuu pian. 3 Pilskeri kiri Vermossa sijoitustaan paremmin, mutta taas taitaa olla pari liian kovaa vastassa. 9 Isosalon Ihme pystyisi menestymään näissä lähdöissä heti kun ravi maistuu koko matkan, mutta epävarmuus on lähes toivottomalla tasolla.



Pelijakauma: Vuaran Suvettaren (25 %) kuuluisi olla lähempänä Disainia (35 %). Juoksunkulku: Disain ja Vuaran Suvetar erottuvat heti kiihdytyksessä, eikä Jouko Tarvainen ainakaan suosiolla päästä ykköshaastajaa keulaan. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 5, 8, 10 Suuri: 5, 8, 10, 1, 3

Toto65-5 Suosikki: 5 Asterisque oli epäonninen Kuopion finaaleissa menetettyään viimeisellä takasuoralla väsyvän takana tyystin asemansa. Tilaa saatuaan hevonen tulitti lujaa loppua ja osoitti, että kunto pitää. Ohjastaja otti erheen omaan piikkiinsä ja maalailee tähän aktiivisempaa taktiikkaa. Voitokas ori edenneekin johtopaikalle, eikä ole tälle porukalle helppo lyötävä. Haastajat: 10 Kitzune G.G. on kohdannut Asterisquen kahdessa viimeisessään ja tällekin jäi Kuopiossa jossiteltavaa, kun ihan lopussa kiritilat sulkeutuivat. Rovaniemellä kumpikin teki mainion esityksen Toto75-tasolla. Kaksikko vaikuttaa aika tasaveroiselta ja muita päätä pidemmältä, mutta Kitzune G.G. putoaa haastajaksi takarivin lähtöpaikkansa vuoksi. 9 Four on the Floor on esiintynyt Suomessa ailahdellen, kun sairastelut ovat haitanneet kehitystä, mutta kirkkaimpina hetkinään hevonen ei häpeä suosikkikaksikollekaan. Starttiväli on taas aika pitkä ja viimeisessä kisassa Asterisque oli selityksittä parempi. Yllättäjät: 6 Libertin aloitti Suomessa hyvin, mutta kuuma pakkaus ei tunnu nyt saavan koko kapasiteettiaan suunnattua kilpailusuoritukseen. Varottava kuitenkin vähän pelattuna. 1 Execute voisi saada hyvältä paikaltaan viime kisoja suotuisamman juoksun. 11 Mamajuana aloitti uusissa maisemissa mukavasti kakkosella, mutta tämä on kovempi lähtö ja paikka on kurja.



Pelijakauma: Asterisque (57 %) on kuumumassa hieman liian suureksi suosikiksi, muttei se kuitenkaan ohipeliainesta ole. Juoksunkulku: Asterisque etenee johtoon. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 5, 10 Suuri: 5, 10

Toto65-6 Suosikki: 10 Mark More on ottanut Lahden voittonsa keulapaikalta, mutta takarivistä ei tarvitse olla huolissaan, sillä monipuolinen ruuna saattaa olla jopa parempi selästä. Haastaja: 9 Perfect Rainmaker kasvattaa myös voittoputkea. Raamikas ruuna ei ole yhtä nopea kuin suosikki, mutta pystyy kirimään pidempään kovaa. Muille on luvassa tuskallisia hetkiä, kun tämä kaksikko iskee kirissä peräkanaa. Yllättäjät: 5 Might Be Romeo venyi Kasvattajakruunussa upeasti kakkoseksi, eikä tili ole vielä täynnä, mutta talvibalanssissa on ollut isoja ongelmia. Oriilla on kapasiteettia haastaa suosikit, mutta käytöksen pitää muuttua joulukuun starteista rauhallisemmaksi. 1 Don Pescador haastoi viimeksi kirissä jopa Perfect Rainmakeria ja sen perusteella voitonkin täytyy tulla pian, mutta tässä ylisarjassa vastus kokonaisuudessan pelottaa jonkin verran. 7 Sultan Journey oli aiemmin keulaspesialisti, mutta nykyisin tuntuu, että hevonen on jopa parempi takaa. Kouvolassa tarjottiin voittoa keulajuoksun jälkeen ja vastaava ei riitä tässä kovemmassa tehtävässä. 6 He Is Felix jatkaa kunnossa, mutta juoksut eivät tahdo ottaa onnistuakseen, kun arpaonni on kerta kerran jälkeen heikkoa.



Pelijakauma: Ei ihmeitä. Juoksunkulku: Eturivissä on monta nopeaa. Ainakin 1, 3, 5 ja 7 pystyvät halutessaan lähtemään reippaasti. Lopullinen keula voisi olla Sultan Journey, mutta avaus varmaankin venyy. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 10, 9 Suuri: 10, 9, 1, 6

IS-pelisuositus Pieni

Toto65-1: 4, 5

Toto65-2: 4, 1, 7

Toto65-3: 7

Toto65-4: 5, 8, 10

Toto65-5: 5, 10

Toto65-6: 10, 9

Hinta: 7,20 €



Suuri

Toto65-1: 4, 2, 5

Toto65-2: 4, 1, 7, 10

Toto65-3: 7

Toto65-4: 5, 8, 10, 1, 3

Toto65-5: 5, 10

Toto65-6: 10, 9, 1, 6

Hinta: 48,00 €



