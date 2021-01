Ravivihje: Toto5 Joensuu 3.1.2021

Suosikki: 11 Downshifter on niin hyvä hevonen iltapäivän nappisarjaan, että nousee rankingin kärkeen huonosta lähtöpaikasta ja tuoreiden näyttöjen puutteesta huolimatta. Pelaajat uskovat Jorma Tiilikaisen suojattiin selvästi meitä vähemmän, joten kokeilemme ruunaa T5-ideavarmana.

Viime kilpailuista ei ole tullut menestystä, mutta syyt ovat täysin hyväksyttävät. Toissa kerralla vastus oli kivikovaa luokkaa JTT-karsinnassa. Downshifter olisi silti saattanut taistella finaalipaikasta haastavan reissun jälkeenkin, jos ei olisi menettänyt rytmiään loppukurvin kontaktinpoikasessa. Ennen hyppyään ruuna näytti erittäin vaaralliselta. Viimeksi Ponsse cupin karsinnassa Downshifter pelattiin voitokkaan Heat Of Dynamiten ykköshaastajaksi, mutta hevonen oli piilevästi sairas. Nyt kaikki on taas kunnossa tallitietojen mukaan.

Haastajat: 2 Easy Ri on ollut asiallinen Janita Antti-Roikon treenistä ja vaikuttaa nousuvireiseltä. Viimeksi se kulki hänniltä viimeiset 800 metriä 14,7-vauhdilla ja nousi kärkiviisikkoon. Lähtöpaikka on nyt erinomainen ja keulajuoksuun on hyvät mahdollisuudet. 1 Wonder Of You ei avaa kovaa ja lähtöpaikka tuo pussitusriskin. Samanlaisena kuin toissa kerralla hänniltä kiriessään ruuna on ilman muuta mahdollinen. 4 Al's Sweet Svea oli toissa kerralla Joensuussa hyvä kolmas V-divisioonassa ja lähestyi keulasta voittanutta Gonzales Journeya 12-vauhtisessa lopetuksessa. Viimeksi tamma juoksi hännillä sisärataa pitkin ja kiri väsyvän takaa päästyään asiallisesti.

Yllättäjät: 9 Lexus Lloyd meni viime vuonna hyvin, mutta tästä kaudesta on tullut torso ja nytkin alla on parin kuukauden paussi. Kyvistä homma ei olisi kiinni. 3 Kiara Ale on hieman riviään parempi. Varsinkin toissa kerralla se kiri hyvin hänniltä ja oli juoksunkulku huomioiden ihan yhtä hyvä kuin Al's Sweet Svea.

Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys, joka voi venyä kun moni hevonen yrittää sisäradalle. Veikataan Easy Rin ehtivän ensimmäisenä pelihevosista kärkipaikkaa hakemaan.

Pelijakauma: Downshifter (20%) on alipelattuna kärkirankkauksena kiehtova haku T5-ideavarmaksi. Al's Sweet Svea (26%) on selkeästi ylipelattu.