Ravivihje: Toto75 Vermo 2.1.2021

Toto75-1 Suosikki: Avauskohteessa on vahva kaksinkamppailun tuoksu 2 Look Completen ja 5 Dickson Shadow'n välillä. Paremmalta lähtöpaikaltaan keulaan pääsevä Look Complete omaa kaksikosta paremman voittosauman. Ruunan voittokulun katkaissut viitossija Kouvolassa lyhyen sairauspaussin jälkeen johtui kuolemanpaikkajuoksusta ja kovasta vastustajasta Tanpoposta, mutta viimeksi se voitti taas leikitellen kevyen sakin piikistä. Haastajat: Dickson Shadow on ollut niin mainio syksyn juoksuissaan, että sillä kelpaa haastaa suosikkia jo matkalla. Mikäli Look Complete saa hölkötellä kärjessä, siitä on spurttikilpailussa mahdoton päästä ohitse. Dickson Shadow voitti kolme kilpailua sitten komealla kirillä ja lopetti myös seuraavaksi takapareista vauhdikkaasti kamppailuun kakkossijasta kivikovan Amazing Warriorin hallinnoimassa taktiikkajuoksussa. Mikäli suosikkikaksikkoa haluaa väkisin varmistella, rasteja saa revitellä. Ensimmäisinä mieleen tulevat Vermossa joulun alla viimeisestä parista kohtalaisesti lopettaneet 1 Brand New Key ja 7 Intuto, joka saa kaksikosta raskaamman reissun sekä 6 Noble Boy S. Brand New Keyn ponnettomuus tiistain välistartissa jätti kyllä kysymysmerkkejä ilmaan. Noble Boy S voitti toissa kerralla kevyen sakin murskatyyliin keulasta ja sinnitteli viimeksi kuolemanpaikalta päätöslenkin asiallisesti. Pelijakauma: Oikein pelattu kohde. Juoksunkulku: Look Complete avaa keulaan Brand New Key pitää sen selän. Dickson Shadow kiertää ajoissa kärkivaljakon kupeella, jos tempo laskee kovin verkkaiseksi. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 2, 5 Suuri: 2, 5

Toto75-2 Suosikki: Nostamme rankingin kärkeen sopivan tehtävän edessä olevan 4 Diorin, joka on esittänyt oivaa nousuvirettä monessa startissa. Nopealla avaajalla on hyvä sauma johtaa pikamatkaa alusta loppuun ja sitä voi kokeilla varmana, ellei pelkää sen laukkaavan alussa. Diori ei varsinaisesti loistanut toissa kerralla 2. ulkoa, mutta kiri tiistain välistartissaan pääporukan perältä maalisuoralla tosi terävästi taistoon kakkossijasta. Sen esitykset ovat ennenkin ailahdelleet. Haastajat: Puhtaalla pelillä kesän jälkeen Suomessa aloittaneen Norjan tupsujalan 7 Pöylefantenin menestyskulku katkesi loppusyksyllä. Se oli kyllä hyvä vielä toissa kerralla, jolloin laukkasi päätössatasella tiukasta voittokamppailusta, mutta viimeksi sen veto ei kantanut kirivaiheessa, eikä loppukaarteen laukka vienyt siltä hyvää sijoitusta. Hevonen oli selvästi normaalia saamattomampi myös kolme starttia sitten. Koska lyhyt matkakaan ei ole mustalle ruunalle eduksi, se jää auttamatta haastajaleiriin. 3 Oiva-Soinnun otteet ovat parantuneet, ja se voi pian napata jossain sopivassa tehtävässä voitonkin. Koska lauantain lähtö ei ole huipputasokas T75-kohteeksi, ruunan kärkisija olisi utopiaa jo nyt. Lähtönopeutta lisää saanut Oiva-Sointu revitti viimeksi Porissa ulkoradalta keulaan, jatkoi myöhemmin 2. sisällä ja menetti kiritaistossa voiton vasta aivan loppumetreillä. 1 Elias Juonetar kohosi mahti-iskuun viime talvena, mutta kesäisin allergiasta kärsivä tamma ei ole vielä väläytellyt samanlaisia otteita. Sen kuntokäyrää kannattaa kuitenkin seurata, vaikkei sitä vielä peleihin ottaisikaan. Pakkaskeleillä hevonen on varmasti taas vaarallisimmillaan. Yllättäjät: 8 Perusliksa oli kolme kilpailua sitten pikamatkalla hyvä kuolemanpaikalta, mistä kamppaili totosijoista loppuun asti. Huippukuski voi tuoda sille vielä ripauksen yritystä lisää. 5 Ypäjä Jallu kilpaili Oiva-Soinnun kanssa samassa Porin lähdössä, jossa lopetti lähinnä tasapaksusti 4. sisältä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että ruuna palasi tauolta. Se on startin ansiosta varmasti terävämpi tässä arvokkaammassa lähdössä. Hevosen kyvyt riittäisivät kyllä pärjäämiseen. Kovasti ailahteleva 2 Komento saa rattailleen tähtikuskin, jonka käsissä jäi pussiin marraskuussa Vermon huipputammojen koitoksessa. Se oli paljon tätä kovatasoisempi lähtö. Koska matka ja lähtöpaikka myös suosivat Komentoa, se kannattaa poimia revityksiin siltä varalta, että sillä sattuisi olemaan hyvä päivänsä. Pelijakauma: Pöylefantenin suosikkiasema on aivan liian suuri pikamatkalla, ja myös Elias Juonettaren pelikannatus on selvästi yläkantissa. Molemmat jäävät sen takia ulos vihjesysteemeistä. Komento, Ypäjä Jallu ja Perusliksa ovat hyvin edullisia merkkejä. Juoksunkulku: Jos Diorilla uskaltaa satsata starttiin, se avaa laukatta piikkipaikalle. Muuten todennäköisin keulahevonen on Oiva-Sointu. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 4, 3 Suuri: 4, 3, 8, 5, 2

Toto75-3 Suosikki: Huippukuskin taakseen saava 2 Astrum on voittopaikalla ympäripyöreässä kohteessa, jonka voi viedä melkein mikä hevonen tahansa. Syksyn laukkastarttiensa jälkeen menoaan petrannut ruuna ei ole vieläkään esittänyt parasta osaamistaan, mutta sen suunta on oikea. Se oli toissa kerralla turhan virtava kuolemanpaikalla, mutta pystyi lopun taipumisestaan huolimatta pitämään kakkossijan sopivassa sakissa. Viimeksi hevonen oli piikissä taas laiskanpulskea, mutta hoiti homman kotiin virkamiesjuoksulla ylimääräisiä rehkimättä. Lauantaina Astrumin kärryille hyppää treenarin jälkeen huippukuski, jonka käsissä keulataktiikka on nytkin todennäköisin. Haastajat: 4 Pegasos Evo ja 6 Mahatma Gee kohtasivat viime viikon keskiviikkona Vermossa. Pegasos Evo sai vetää pienessä lähdössä rauhassa, muttei pystynyt loppusuoralla vastaamaan Xanthus Wapidin terävään spurttiin. Se piti kuitenkin selvästi kakkossijan ennen porukan perältä hyvin lopettanutta Mahatma Geetä. Molemmat ovat vahvansorttisia hevosia, jotka hyötyvät enemmän reipastempoisemmista juoksuista. Paussilta tullut 7 Favör Då ei loistanut samassa Vermon lähdössä lopussa Pegasos Evon selästä, mutta voi startin ansiosta vähän petrata. Varmuutta otteisiinsa saaneen 3 Zawarin venymiskykyä on mielenkiintoista seurata T75-tasolla. Viimeksi oli jo voiton vuoro, kun ulkoradalta 3. rataa pitkin keulaan 1. takasuoran lopulla porhaltanut ruuna karkasi hienolla juoksulla selvään voittoon. Sitä ennen hevonen laukkasi avauskurvissa keulasta, minkä jälkeen kamppaili kuolemanpaikalta sitkeästi kakkoseksi. Hyvin pärjänneen 12 Surprise Daisyn tehtävä hankaloituu niin paljon surkean lähtöpaikan ja entistä kovemman vastuksen vuoksi, ettei se ole tällä kertaa kiehtova pelihevonen. Yllättäjät: 10 Fight Back ei ollut viimeksi lainkaan oma itsensä ja vetäytyi hyytymisensä jälkeen sairauspaussille (kts. tallikommentit). Se oli sitä ennen sitä vastoin niin mainio voittojuoksussaan kuolemanpaikalta, että se pitää poimia aikaisin peleihin. 9 Westside Instinct kiri lokakuussa Kymenlaakso-ajon karsinnassa pääporukan perältä terävästi kolmanneksi ja oli hyvä myös toissa kerralla kakkosijan tuoneessa Eskilstunan juoksussa, jossa kiersi takamatkalta kuolemanpaikalle etusuoralla. Hevonen oli hiukan tasainen viime sunnuntaina Kouvolassa paussin jälkeen, mutta sen juoksukaan ei mennyt helpoimman kautta. Kunnon kilpailu teki ruunalle varmasti hyvää tätä tärkeämpää lähtöä varten. 8 Fixit hyötyi viimeksi huippukuskista, jonka käsissä esitti todella näyttävän voittokirin ohi keulassa juosseesta suursuosikista. Koska ruunan kyytiin hyppää nytkin ammattilainen, se on huomioitava jollain tavalla ikävältä lähtöpaikaltakin. Pelijakauma: Astrumia ja Pegasos Evoa on pelattu selvästi liikaa. Fight Back on käsittämättömän aliarvostettu, ja myös Zawar, Westside Instinct ja mukavia juoksuja loppuvuonna tehnyt 11 Touch Me Too ovat liian vähän rastittuja. Juoksunkulku: Astrum avaa johtopaikalle ja Sunlit Treasure tai Zawar pääsee sen peesiin. Pegasos Evo tai Mahatma Gee etenee johtamaan toisen radan letkaa. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 2, 4, 6, 3, 10, 9, 11, 8 Suuri: 2, 4, 6, 3, 10, 9, 11, 8

Toto75-4 Pelin henki: Harri Koivusen hevoset vastaan muut. Yhdeksästä kilpailijasta peräti neljä tulee viime vuonnakin selvästi eniten voittoja nakutelleesta turkulaistallista. Lähes kaikille osallistujille pitää antaa tässäkin tasaisessa lähdössä jonkinlainen voittosauma ja myös suosikin nimeäminen on makuasia. Suosikki: Viime talvena ja keväänä upeasti venynyt 6 Selene Lune on taas parantamassa menoaan pikku hiljaa talvea kohti ja nousee täpärästi rankingin kärkeen. Kovafysiikkainen tamma on Koivusen tallin ykköskuskin Olli Koivusen valinta ajokikseen. Se kamppaili toissa kerralla Willow Priden hallinnoimassa Tammatähdessä tiukasti kakkossijasta kuolemanpaikalta ja kiri viikko sitten Kuopion T75-finaalissa 4. ulkoa ihan hyvin taistoon viimeisestä totosijasta. Haastajat: Tallikaverukset 4 North Lexus ja 9 Juiceman kävivät joulun alla oman kaksinkamppailunsa voitosta Teivon tynkälähdössä. Juiceman teki vetotyöt ja sen peesissä kyttäillyt North Lexus spurttasi maalisuoralla ohitse. North Lexus esitti myös toissa kerralla mainion kirin porukan hänniltä, mistä ehti kakkoseksi, mutta keulasta se ei ole tehnyt viime aikoina töitä tosissaan. Myös Juicemanin kunto on ollut nousussa. Se kiri toissa kerralla Vermossa 4. sisältä todella vihaisesti neljänneksi. 7 Excalibur It ei ollut viimeksi kevyessä sakissa parhaimmillaan 2. ulkoa, vaikka kiri viimeisen kaar

Toto75-5 Suosikki: Tammalähtökin on ympäripyöreä kohde. Tarjoamme suosikin viittaa takarivin lähtöpaikaltakin 9 Banskylle, joka teki viimeksi T75-finaalissa viitossijasta huolimatta loistojuoksun. Porukasta yllättävän lähtölaukkansa takia jäänyt tamma eteni hänniltä suuremmin kiertelemättä kärkijoukon tuntumaan kovan Joseph Bokon voittamassa juoksussa. Usein piikissä juossut Bansky näytti jo edellisellä kerralla, että se pystyy tulemaan pontevasti myös takaa, kun se eteni Turussa 1100 kirillään ahdistelemaan keulassa hiljaa vetää saanutta 12 Nazarethia. Haastajat: Ikäluokkakilpailuissa usein kokeillut 6 Donna Leonora on saanut selvästi sitkeyttä ja lähtönopeutta lisää. Se voitti toissa kerralla hallitusti piikistä ja runttasi viimeksi pitkällä kirillään väkisin maalikuvavoittoon. Mikäli tamma onnistuu taas pääsemään keulaan tai saamaan hyvät asemat parijonosta, se jatkaa kärkitaistossa. Alkusyksyllä Banskyn voittostartissa ennätyksensä Mikkelissä ravannut 2 Brisenda piti välillä 2,5 kuukauden paussin, jolta palasi ok-vireessä kolmisen viikkoa sitten. Kuolemanpaikalla aloittanut tamma ei jaksanut loppuun asti seurata 2. ulkoa kovaa kärkiparia Joseph Boko-Callela Lincoln, mutta sinnitteli asiallisesti neljänneksi. Jos ärhäkästi avaava Brisenda parantaa hiukan, sillä on hirnahduksensa sanottavanaan voittotaisteluun. 1 Melinda Ses on kuntoutunut hienosti. Nykyään liukkaasti avaava hevonen on ravannut Vermossa keulajuoksuilla voiton ja kakkossijan. Viimekertainen voitto irtosi suorastaan leikitellen, mutta toki vastustakin oli selvästi lauantain lähtöä kevyempi. Joka tapauksessa jälleen hyvältä paikalta matkaan pääsevä Melinda Ses on yksi monista voittoon pystyvistä. Ylempänä mainittu Nazareth on pärjännyt viime aikoina upeasti. Se kiri viikko sitten nappireissun jälkeen Kuopion finaalissa varmaksi kakkoseksi ja oli kaksi kymmenystä ennen Banskya maalissa. Piippuhyllyn lähtöpaikka vienee nopealta hevoselta voittosaumat. Hurjasukuisen 11 Be The Onen debyyttiä Suomessa on mielenkiintoista seurata. Huipputallissa kilpaillut tamma pääsi viime vuonna vain kolmesti starttiin. Se oli hyvä kolmas ensimmäisellä kerralla kesäkuussa, mutta vaisumpi sen jälkeen ja kärsi myös raviongelmista. Hevosen luokka on varmasti riittävä tällaisiin lähtöihin, mutta voitto suoraan pitkältä tauolta surkealta lähtöpaikalta on ehkä liikaa vaadittu. Yllättäjä: 4 Zarita G.S.O. ei ole vielä pärjännyt Suomen starteissaan, mutta sekin hetki varmasti vielä koittaa. Se oli ensimmäisellä kerralla lopussa tukkoisen oloinen 2. ulkoa Joseph Bokon selästä. Viimeksi tamma oli meneväisempi, mutta laukkasi omia aikojaan 750 metriä ennen maalia, kun oli vähän aikaisemmin kiertänyt kuolemanpaikalle. Se kannattaa pitää ainakin seurattavien listalla. Pelijakauma: Donna Leonoran suosikkiaseman Banskyyn nähden voi kyseenalaistaa ja Nazareth on arveluttavilta lähtöpaikaltaan myös ylipelattu. Zarita G.S.O. karkeasti alipelattu. Juoksunkulku: Radoilta 1-3 ja 6 avataan riuskasti. Melinda Ses tai Brisenda vastaa vetotöistä. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 9 Suuri: 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-6 Suosikki: 1 Don Williamsin tappio ei ole ollut lähelläkään sen jälleen, kun se marraskuun puolivälissä runttasi kuolemanpaikalta väkisin voittoon kovatasoisessa Kavioliiga GP:ssä. Oulussa kahden edellisen juoksunsa tavoin joulun alla keulasta leikitellyt voimapesä kävi tätä lähtöä varten Vermossa hiitillä jo keskiviikkona, jolloin se voitti pintakaasulla ylivoimaisesti neljän kilometrin matkan. Jonkinlainen syy hirmuvireisen oriin varmistamiselle voisi lauantain Talvimaljassa olla sisäradan lähtöpaikka normaalimatkalla. Pussitusriskiä ykkösrata oriille tuskin aiheuttaa taidokkaalla kuskilla, mutta omat kiemuransa se tuo. Jos vapaille vesille pääsemisessä ja eteenpäin ajamisessa menee aikaa ja vastustajat osaavat säädellä tempoa suursuosikkia vastaan, sen voittokulun jatkuminen ei ole aivan kirkossa kuulutettua. Haastajat: 4 Thai Profit janoaa kovasti piikkipaikalle. Se selvisi kolme kilpailua sitten toiseksi, vaikka sai kiritilan myöhään maalisuoralla ja eteni seuraavaksi 3. ulkoa Willow Priden dominoimassa Vermon lähdössä loppumetreillä kakkoseksi ohi kuolemanpaikan 10 Hazelhen Hermesin. Viimeksi ruuna piti kevyemmässä sakissa kovassa lopetuksessa voittoon rutiinisuorituksella. Nuorekas veteraani 6 Big Headache kiri Oulussa lähimmäksi Don Williamsia ja on nytkin sen kovimpia haastajia. Upean kauden ravannut ruuna jää tämän kilpailun jälkeen treenitauolle, jotta on kesällä tarpeeksi vetreässä kunnossa puolustamassa viime vuoden Suur-Hollola-ajon menestystään. Yllättäjät: 11 T. Rex jäi joulukuun alussa pois Rovaniemeltä, ja sen starttiväli on venähtänyt. Ruuna ei ole yleensä vaatinut sen kummemmin startteja alle, vaan on ollut melko samanlainen tuli tauolta tai ei. Suurempi murhe ”Pedolle” on synkkä lähtöpaikka. Se kiri toissa kerralla Kouvola-ajossa 4. ulkoa terävästi kärkirintamaan ja jäi sen jälkeen Kavioliigassa pussiin 3. sisältä. Ylempänä mainitun Hazelhen Hermesin vire on taas tapissaan, ja jos Don Williamsia varmistelee, sekin kuuluu lapuille. Koko ajan vauhtia lisää saanut ruuna spurttasi toissa kerralla Thai Profitin hallinnoimassa Lahden taktiikkajuoksussa todella vauhdikkaasti tämän kupeelle lopussa ja jäi sen jälkeen Kuopion T75-finaalissa voimissaan pussiin. Tiuhaa starttaamista rakastava hevonen oli Don Williamsin tavoin mukana keskiviikon neljällä kilsalla, jolla seurasi tämän peesistä selväksi kakkoseksi. Pelijakauma: Vauhtia koko ajan lisää saaneen Don Williamsin kuuluisi olla lähtöpaikastaan huolimatta selvähkö suosikki ylipelattuun Thai Profitiin nähden. Molempia yllättäjiämme on rastittu liian vähän. Juoksunkulku: Radoilta 3-5 avataan reippaasti. Thai Profit etenee johtamaan laumaa ohi Target Kronosin. Don Williams lähtee kiertämään kohti kuolemanpaikkaa heti sen jälkeen, kun pääsee alkumatkalla pois sisäradalta. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 1 Suuri: 1 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto75-7 Suosikki: Moni lähdön hevosista kohtasi joulun alla Vermon vastaavassa tammalähdössä. Pisimmän korren veti 12 Tähtituula, joka kurotti 5. ulkoa viime metreillä ykköseksi ohi kuolemanpaikalta hienosti taistelleen kokemattomamman 13 Ciiran Tähden. Voitto oli Tähtituulalle enemmän kuin ansaittu, sillä se oli tehnyt koko syksyn sijoituksiaan parempia juoksuja. Haastajat: Jos tallikaverukset 2 Arkenttiina ja 4 Maatian Tähti pistelevät paalulta pesäkanaa tosissaan ravia, takamatkojen tammat ovat hikisen tehtävän edessä. Kesällä monta kertaa putkeen voittanut Arkenttiina piti loppukesän laukkastarttiensa jälkeen kuukausien tauon, jolta palasi hyvässä vireessä tositoimiin pari viikkoa sitten Jyväskylässä. Voimahevonen eteni etusuoralla takapareista kuolemanpaikalle, mistä harasi takaa spurtannutta Savon Kingiä vastaan hienosti maaliin asti. Näemme sen jopa kakkossuosikkina. Tähtituulan edessä Vermossa 4. ulkoa kirinyt 15 Vennelmon Varma oli samassa rintamassa taistossa, mutta hellitti hiukan kalkkiviivojen tuntumassa. Tamma ehti kilpailla myös tapaninpäivänä Kuopion T75 finaalissa, jossa kiri 24,5-lopetuksessa 4. sisältä samaa tahtia kärkiryppään kanssa. Ylempänä mainuttu Ciiran Tähti on ollut vahvassa nousuvireessä. Sen kohdalla kannattaa huomioida, että se pääsi viimeksi lähtemään 20 metrin etumatkalta Tähtituulaan ja Vennelmon Varmaan nähden. 9 Hulluduunari oli myös Vermon tammalähdössä mukana, mutta laukkasi heti kättelyssä hylkäykseen. Sitä ennen se voitti keulasta lopulta ylivoimaisesti, kun tiukasti haastanut Pöylefanten levisi laukalle päätössatasella. 11 Taksvenla oli loistovireessä syksyllä, kunnes vetäytyi viisi viikkoa sitten tauolle hiukan tasapaksun Seinäjoen juoksunsa jälkeen. Koska tamma ei ole hanakimpia kiertelijöitä, sen ei olisi huippukuntoisenakaan helppo nousta voittoon 40 metrin takamatkalta. 14 Naputus on väkevässä kunnossa, mutta laukat sotkevat paikkaa katsomatta lähes jatkuvasti voimatamman juoksuja. Senkään ei ole tasavauhtisena hevosena ravillakaan helppo ehtiä kahdelta pakilta. Yllättäjät: 8 Varsova pärjää laukattomissa juoksuissaan. Toissa kerralla se marssi puolimatkassa kuolemanpaikalta keulaan, mistä sortui laukalle kovan paineen alla loppukaarteessa. Viimeksi tamma jyräsi 4. ulkoa kilometrin kirillään väsymättömästi rinta rinnan juosseen kärkikaksikon Hulluduunari-Vennelmon Varma tuntumaan. Vennelmon Varma puristi tuossa lähdössä ratkaisumetreillä väkisin voittoon ohi Hulluduunarin. Ylempänä mainittu, hyvässä kehityskaaressa oleva Maatian Tähti pystyy varmasti seuraamaan kovassakin vauhdissa, vaikka sen näytöt eivät vielä ole tallikaverinsa Arkenttiinan veroiset. Se kiri toissa kerralla pitkällä loppuvedollaan 2. ulkoa selväksi kakkoseksi ylivoimaisen Vietävän Patukan jälkeen ja voitti viimeksi sopivan sakin helposti samalta juoksupaikalta, jonne pääsi sujuvasti kahdelta takamatkalta. 7 Kunnaan Tähti näytti toissa kerralla pitkästä aikaa oikeaa osaamistaan huippukuskin ajamana ja jyräsi kuolemanpaikalta väsymättä hallittuun voittoon ennen takaa kirinyttä suosikkia Vietävän Patukkaa. Heti seuraavassa startissaan tamma sortuikin sitten taas helmasyntiinsä laukkaan. Pelijakauma: Hulluduunarin suosikkiasemasta lähtien väärin pelattu lähtö. Arkenttiina on karkeasti aliarvostettu, ja myös Tähtituulaa, Ciiran Tähteä ja Kunnaan Tähteä on pelattu vähänpuoleisesti. Hulluduunarin lisäksi Taksvenlaa on rastittu liikaa.



Juoksunkulku: Sopu-Ellu katsoo ensin keulat, mutta sen jälkeen kärkeen etenee Maatian Tähti, joka päästää puolestaan myöhemmin Arkenttiinan vetotöihin. Tempo on reipasta. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 2, 8, 12 Suuri: 12, 2, 9, 13, 15, 8, 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 2, 5

Toto75-2: 4, 3

Toto75-3: 2, 4, 6, 3, 10, 9, 11, 8

Toto75-4: 6, 4, 7, 9, 5

Toto75-5: 9

Toto75-6: 1

Toto75-7: 2, 8, 12

Suuri

Toto75-1: 2, 5

Toto75-2: 4, 3, 8, 5, 2

Toto75-3: 2, 4, 6, 3, 10, 9, 11, 8

Toto75-4: 6, 4, 7, 9, 5

Toto75-5: 9

Toto75-6: 1

Toto75-7: 12, 2, 9, 13, 15, 8, 4

