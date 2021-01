Ravivihje: Toto5 Turku 1.1.2021

Suosikki: 3 Rim Bay Orchid ei ole tauon jälkeen joulukuussa menestynyt, mutta tällä kertaa se pystyy palaamaan voittokantaan hyvistä asemista. Juoksutkaan eivät ole onnistuneet, kun aluksi tamma jäi kuolemanpaikalle ja viimeksi juoksupaikka löytyi kaukaa kärjestä 5. ulkoa. Rim Bay Orchid on kovinta haastajaansa paremmin sisällä sarjassa ja näemme siinä varmapotentiaalia Toto5:n.

Haastajat: 8 I Keep My Word ei toissa kerralla yltänyt kuolemanpaikalta totoon hyvästä taistelusta huolimatta. Viimeksi hevonen pääsi mielipaikalleen keulaan, mistä voitto tuli varmasti. Lähtöpaikka parani poisjäännin myötä pykälällä ja seiskabaanalta se tähdännee koko matkan johtoon. Keulapaikka saattaa näistä asemista maksaa kovan avauksen verran. 5 Exceptional jäi Vermossa viimeisellä takasuoralla vetämättömään selkään ja kiri tilaa saatuaan hyvin. Myös viimeksi tamma kiri asiallisesti saatuaan tilaa maalisuoralla. Tällä kertaa starttiväli on aikaisempaa pitempi. 2 Star Cat laukkasi viimeksi noususta loppukurviin, mikä on ollut ruunalle hankala. Ohjastaja-valmentajan mukaan starttiväli on turhan pitkä eikä hevonen ole hänen mukaansa vielä huippuvireessä. 1 Mayflower lopetti Porissa positiivisesti sisältä ja pystyy samanlaisena sijoittumaan kärjen tuntumaan. Loistopaikalta sillä on pieni yllätysmahdollisuus.

Pelijakauma: Rim Bay Orchid (32%) on maltillisesti vedetty ja käy varmaksi.

Juoksunkulku: I Keep My Word avaa parhaiten ja etenee keulapaikalle hallitsemaan lähdön tapahtumia. Avaus on reipas, mutta matkavauhti rauhoittuu tämän jälkeen selvästi.