Ravivihje: Toto5 Forssa 31.12.2020

Toto5-1 Suosikit: 2 Quartam De Victor on huomattavasti tauluaan kyvykkäämpi hevonen ja juoksunkulku suosinee vahvasti Antti Veteläisen suojattia. Ruuna palasi Vermoon parin kuukauden hengähdystauolta ja tuli raskas juoksu huomioiden aivan asiallisesti maaliin, vaikka ei kärkikamppailuun kyennytkään. Tällä kertaa se pääsee määrittelemään keulassa matkavauhdin täysin mieleisekseen ja voi päätöskierroksella tylsyttää takamatkalaisten ohitusyritykset. 5 Urchin on mielenkiintoinen uusi Ruotsin tulokas ja heti pelihevosia sopivassa lähdössä. Viimeksi Solvallassa hevonen yritti kiriä viimeisellä takasuoralla, mutta maisema ei vaihtunut. Rättvikissä se oli huomattavasti parempi kierrettyään kierros jäljellä keulahevosen rinnalle ja taisteli siitä 12-lopetuksessa vahvasti kakkoseksi. Tommi Kylliäinen odottaa suojatiltaan juoksun onnistuessa heti hyvää panosta. Haastajat: 6 Double Revenge palaa pieneltä huoltotauolta takaisin kilparadoille ja luokkatamma on pakko huomioida kupongeille mukaan. Valmentaja Tapio Mäki-Tulokkaan mukaan hevonen ei ole enää kesän huippukunnossa, jolloin se sijoittui muun muassa Tammaderbyn kolmanneksi. Hevonen ei ole hokit jalassa parhaimmillaan ja Forssan kaarteet saattavat aiheuttaa päänvaivaa. Kysymysmerkkejä riittää, mutta hyvänä päivänä lahjakas viisivuotias voi olla pysäyttämätön tässä porukassa. 4 Real Red ei kyennyt kärkisijoille kesän kovissa lähdöissä. Vauhtien hidastuessa sijoitukset voivat alkaa hiljalleen kirkastumaan, kuten kävi viime talvenakin. Suoraan tauolta voittaminen edellyttää auringontarkkaa juoksua ja pahimpien vastustajien alisuorittamista. Yllättäjä: 7 Millstone's Vivid kilpailee tauluaan paremmassa kunnossa, mutta juoksun saaminen on jälleen vaikeaa. Toki pieni lähtö mahdollistaa hieman viime startteja paremmat juoksuasemat ja aivan nappionnistumisella se voisi kamppailla kärkisijoistakin. Juoksunkulku: Quartam De Victor hakee keulapaikan. Johtavan rinnalle ei ole tunkua, joten matkavauhti voi mennä erittäin maltilliseksi. Toiselle radalle noustaan vasta kirikierroksen alkaessa. Pelijakauma: Quartam De Victor (17%) on kiinnostavin merkki. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 2, 5, 6 Suuri: 2, 5, 6

Toto5-2 Suosikki: Uskomattoman kauden tehnyt 2 Sorretun Voima hakee tästä jo vuoden viidettätoista täysosumaansa. Mari Koikkalaisen valmennettava on jättänyt laukat taakseen ja silloin rehdin ruunan menestyminen ei ole katsonut juoksupaikkaa. Viimeisin Jyväskylän voitto irtosi komeasti keulahevosen rinnalta. Peliosuus tulee nousemaan korkeaksi komean tolpparivistön myötä, joten se ei ole pelimielessä kiinnostavin merkki tällä kertaa. Voittomahdollisuudet ovat toki korkealla. Haastajat: 7 Sjö Kongen oli Oulun Kavioliigassa taustavoimillekin selkeä pettymys, mutta tallikommenttien mukaan mitään varsinaista syytä vaisuudelle ei löytynyt lähdön jälkeenkään. Valmentaja Antti Ala-Rantalan mukaan jääradalla ja pitkillä hokeilla saattoi olla osuutta odotuksia heikompaan suoritukseen ja Forssassa hevonen päästään virittämään jälleen sopivampaan balanssiin. Ruuna teki kesällä väkeviä juoksuja ja väläytteli kapasiteettiaan huomattavasti tämänpäiväistä kovemmissakin tehtävissä. Normiesityksellä vahva hevonen jyrää päätösringillä lähelle voittoa. 4 Layla ei ollut Porissa parhaimmillaan, mutta tällä kertaa ohjastaja vahvistuu Seppo Markkulan hypätessä takaisin rattaille. Marraskuun lopun voitossa tamma pääsi tulemaan pitkältä takamatkalta sujuvasti ja oli suurten tasoerojen lähdössä lopulta aivan ylivoimainen. Suosikit ovat kovia, mutta tamma pystyy kyllä muun porukan päihittämään. Yllättäjät: 6 Holarin onnistumiset ovat harvassa, mutta sitkeällä ruunalla on aina pieni yllätyssaumansa tällaisissa lähdöissä. Viimeksi hevonen oli tauko huomioiden oikein asiallinen ja saattaa startti alla vetreytyä edelleen. Voitto vaatisi kuitenkin suosikkien epäonnistumista. 1 Pälvi Tuttu on ravivarma puurtaja ja voi hyvältä paikalta roikkua totosijoille. Juoksunkulku: Sorretun Voima hakee johtopaikan alkumatkasta. Sjö Kongenilla edetään matkan aikana johtavan rinnalle. Pelijakauma: Sjö Kongen (19%) on jäänyt hieman liikaa suosikin varjoon. Holari (2%) on kelpo yllätysmerkki. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 2, 7 Suuri: 2, 7, 4, 6

Toto5-3 Suosikki/varma: 5 William Birdland kohtaa kolmannessa kohteessa niin sopivan vastuksen, että luokkahevonen on velvoitettu menestymään suoraan tauoltakin. Elokuussa hevonen palasi radoille vielä huomattavasti pidemmältäkin paussilta ja polki 08-vauhtisessa lopetuksessa toisesta ulkoa hyvällä potkulla perille, vaikka ei ymmärrettävästi ohituksiin pystynytkään. Syksyn muut kilpailut olivat asiallista suorittamista huomattavasti tätä kovemmissa lähdöissä. Umpirehti kilpailija punnertaa luokallaan tämän porukan ykköseksi, vaikka ei olisikaan tauolta aivan parhaimmillaan. Haastajat: 3 Van Kronos voisi kapasiteettinsa puolesta haastaa William Birdlandinkin, mutta taistelutahto on suuri kysymysmerkki ja täysi matka ei suosi ruunaa. Monté-kilpailut ovat toki saattaneet tuoda uutta piristystä kärrylähtöihinkin ja silloin Arna Ruohomäen ajokki johtaa pitkään. Vastus on suosikkia lukuunottamatta oikein sopiva. 4 Let's Take a Selfie on seuraillut asiallisesti kovissa lähdöissä, joihin verrattuna tehtävä kevenee nyt oleellisesti. Joulukuun alussa tamma jätti taakseen kovia hevosia Hazelhen Hermesin johdolla ja vastaavanlaisella esityksellä se riittäisi pitkälle tässäkin lähdössä. Cathy Johanssonin suojatin voitontahto on kuitenkin iso kysymysmerkki, eikä se lukeudu korkealla prosenttiosuudellaan lähdön kiinnostavimpiin pelihevosiin. 6 Sambuca Knight kilpailee tauluaan paremmassa iskussa. Viimeksi hevoselle jäi tallikommenttien mukaan voimia varastoon, vaikka ero kärkeen lopussa kasvoikin. Terävällä avaajalla on hyvät mahdollisuudet saada juoksupaikka sisäradalta kärjen läheisyydestä ja siitä ruuna pystyy osallistumaan vähintään kaksarikamppailuun. Yllättäjä: 7 Victor Quo Vadis juoksi alkuvuodesta kovissa lähdöissä. Nyt alla on pitkä tauko ja voitto tulisi heti ensimmäiseen kisaan yllätyksenä. Juoksunkulku: Van Kronos ja Sambuca Knight ovat eturivin nopeimmat. Pieni kilvanajokaan näiden välillä ei yllättäisi, ainakin jos Speak Of The Devil onnistuu pitämään johtavan selän. William Birdlandilla saatetaan tehdä isku kohti kärkipaikkaa riippuen alkumatkan tapahtumista. Pelijakauma: William Birdland (45%) on sopivalla peliosuudella hyvä varma. Sambuca Knight (2%) on varmistajille paras merkki. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto5-4 Suosikit: 5 Mitori on erittäin kyvykäs viisivuotias, josta tullaan tulevaisuudessa vielä varmasti kuulemaan. Ruuna voitti elokuussa oman Derby-karsintansa, mutta sairastui ennen finaalia ja joutui jättäytymään pois ison rahan jahdista. Viimeksi Kouvolassa ruuna juuttui 22,5-avauksessa johtavan rinnalle ja punnersi siitä tauko huomioiden hyvin maaliin asti. Ari Moilasen ajokki pääsee voltista hyvin matkaan ja saa alkumatkasta revittyä lisää eroa takamatkalta starttaavaan pahimpaan haastajaan. Normaalisuorituksella voitto on lähellä. 8 Rallin Muisto tapailee tahtiaan alkumatkasta, mutta pieni lähtö ja Forssan pitkä maalisuora pelaavat voimahevosen pussiin. Vermossa hevonen sai sen standardeille epätyypillisen säästeliään reissun toisessa ulkona, josta ratkaisi pelin varmasti edukseen. Toissa kerralla hevonen nousi kaukaa hänniltä vahvalla kirillä kakkoseksi tehden lähdön selvästi kovimman esityksen. Normaalimatkalla harha-askeliin ei ole varaa, mutta ehjällä juoksulla Antti Teivaisen ajokki on lopussa vaikeasti pysäytettävissä. Haastajat: Suosikkikaksikon takana on tasaista. 6 Kuutti kilpaili alkuvuodesta elämänsä kunnossa, mutta ruuna palaa radoille pitkältä tauolta ja valmentajan mukaan kovemmat vauhtiharjoitukset puuttuvat. Kapasiteetti on haastajaporukan kovin. 1 H.V.Tureks saa nappiasemista onnistuneen juoksun kärjen läheisyydessä. Porissa ruuna nappasi voiton tarkan reissun päätteeksi. Nyt suosikit ovat liian kovia, eikä lopun vääntö riitä normaaliolosuhteissa. Yllättäjät: 3 Isosalon Ihme liikkuu laukkojen lomassa hyviä vauhteja, mutta ehjät juoksut ovat harvinaista herkkua. Sanna Päivikkeen suojatti selvitti kesällä tiensä Villinmiehen Tammakilvan finaaliin. 7 Konrad ei ole hanakka voittamaan, mutta pystyy kamppailemaan totosijoista. Ruuna sai Teivossa nappireissun johtavan takana ja komppasi kärkikaksikon tuntumassa kolmanneksi. Juoksunkulku: Mitori etenee keulaan ja saa H.V.Tureksin taakseen . Rallin Muistolla tullaan rytmin löydyttyä eteenpäin. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 5, 8, 6 Suuri: 5, 8, 6, 1, 3, 7

Toto5-5 Suosikki: Päätöskohteessa kaksi erottuu muista. 5 Next Hope ei pystynyt viimeksi keulasta vastaamaan Ilo Hangoverin loppurynnistykseen, mutta tallikommenttien mukaan hevonen ei tehnyt täyttä totta kilpailussa. Vermossa tamma oli huomattavasti parempi kirien vauhdilla loppua ja kurotti tasaisesta rintamasta kolmanneksi. Tällä kertaa todennäköinen juoksunkulku antaa valttikortit Tommi Kylliäisen käteen ja silloin voittoon on hyvät saumat. Haastaja

