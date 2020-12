Ravivihje: Toto65 Vermo 30.12.2020

Toto65-1 Suosikki: Kaksi viikkoa sitten Toto65-varman etsinnässä ei tarvinnut kahlata avauskohdetta pidemmälle eikä siihen ole aihetta nytkään. Asialla on sama kuski ja valmentaja, ja vain hevosen nimi vaihtuu. Markku Niemisen tallin Willow Pride piti tuolloin Ari Moilasen ajamana rivin pankkina leikitellen pintansa, ja saman tempun toistaa tänä keskiviikkona tamman kuudetta peräkkäistä voittoaan jahtaava tallikaveri 6 Don Williams. Yhtään vastustajia väheksymättä voi todeta, että tämän illan lähtö on Don Williamsille vielä enemmän läpihuutojuoksu kuin edelliset kilpailut. Neljän kilometrin matka sopii väsymättömälle menijälle kuin nenä päähän ja se saa viime starttiensa tavoin edetä seitsemän osallistujan tynkälähdössä keulapaikalle silloin kuin sen ohjastaja haluaa. Moilanen on sanonut kolmen kilsan voittojen jälkeen, että Don Williams olisi jatkanut samaa vauhtia vielä ainakin kilometrin, joten nyt ori saa todistaa sen myös konkreettisesti. Haastajat: Kakkossijalle onkin sitten enemmän tunkua. Ykköshaastajaksi rankkaamme 4 Hazelhen Hermesin, joka on ollut kahdesti mukana Vermon maratonilla. Viime vuonna se ei menestynyt, mutta sijoittui sitä ennen kakkoseksi. Tiuhaa starttaamista rakastavan Hazelhen Hermesin vire on kohdallaan, sillä se spurttasi toissa kerralla Thai Profitin hallinnoimassa Lahden taktiikkajuoksussa todella vauhdikkaasti tämän kupeelle lopussa ja jäi viime lauantaina Kuopion T75-finaalissa voimissaan pussiin. Vermon neljän kilometrin juoksussa edellisinä vuosina väkevillä esityksillä kolmossijat napannut 5 Elliot Web janoaa tiukasti parannusta sijoituksiinsa. Se hävisi toissa vuonna kaksi kymmenystä Hazelhen Hermesille kilometriajassa. Myös ruunan kunto on rautaa, minkä se näytti Kuopion T75-finaalissa, jossa spurttasi 2. sisältä sähäkästi yllätysvoittoon. 3 Por Nie Rock kilpaili myös Kuopiossa. Porukan perällä matkanneen ruunan tehtävä oli toivoton reippaassa lopetuksessa, mutta se näytti normaalikuntoiselta. Toissa kerralla ”Pornis ” putosi Lahdessa Hazelhen Hermesin edestä kuolemanpaikalta neljänneksi, mutta kirmasi sitä ennen oikein sopivassa sakissa erinomaisesti onnistuneen reissun päätteeksi ylivoimavoittoon. Ranskasta syksyllä hankitun 7 Ange Karlannin Suomen debyytti Teivossa jäi vielä hyvin tasapaksuksi, mutta paljon pidemmän matkan luulisi olevan niihin syntymämaassaan tottuneelle ruunalle eduksi. Myös kunnon startti varmasti terävöitti tauolla ollutta hevosta. Pelijakauma: Oikein pelattu lähtö. Juoksunkulku: Hazelhen Hermes tai Elliot Web hakee alkumatkalla keulapaikan paaluhevosilta, mutta Don Williams porhaltaa pisimmältä pakilta vetotöihin luultavasti jo ensimmäisen kierroksen jälkeen. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 6 Suuri: 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: Kakkoskohde on montén tasoitusajo melko vähän tienanneille lämminverisille. Suosikkimme on hienosti montéssa huippuratsastaja Janita Antti-Roikon käsissä menestynyt 5 Nemea Harmony. Se eteni viimeksi 4. ulkoa reilulla etusuoran mitalla keulaan ja jatkoi lopussa omille teilleen. Viidestä monté-juoksustaan kolme voittanut vahva tamma kiri toissa kerralla hyvin totoon, kun pääsi pussista vapaaksi ja jyräsi sitä ennen pääporukan perältä ylivoimavoittoon. Haastajat: Vakuuttavasti raviratsastuksessa toissa kilpailussaan debytoinut 9 Aging Well on laukatta lähellä voittoa. Raamikas hevonen juoksi Vermon kovatempoisessa lähdössä neljäntenä hevosena sisäradan jonossa, nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle ja harppoi pontevan kirinsä päätteeksi lopulta selvään voittoon mainiolla täyden matkan ajalla 15,3a. Toinen monté-kisa tärveltyi hieman oikukkaalta menijältä laukkaan. Se vaihtoi kesken kirinsä laukalle ilman näkyvää syytä viimeisen takasuoran alussa. Koska Nemea Harmony on Aging Welliä luotettavampi kilpailija, se on rankingin kärkihevonen. 11 Stoneisle Quidam on myös tehnyt hienoa jälkeä raviratsastuksessa. Se on voittanut kuudesta satulakisastaan kolme ja sijoittunut muilla kerroilla himmeämmille totosijoille. Ruuna ampaisi viimeksi päätöskierroksen alkaessa kiriin neljänneltä sijalta, painui kaarteen jälkeen kärkeen keulahevosen laukattua ja piti asemansa varmasti maalisuoralla. Sitä ennen kärkiryhmässä tarkkaillut Stoneisle Quidam spurttasi takasuoralla vauhdikkaasti piikkiin, mistä oli ylivoimainen. Tasaisia juoksuja montéssa tehneet 6 Tonnerre d’Inverne ja 7 Fillyjonka Fellow olivat mukana samassa Vermon lähdössä, jonka Nemea Harmony voitti. Fillyjonka Fellow pääsi päätöslenkin alussa johtoon siirtyneen Nemea Harmonyn perään, mistä kesti kolmanneksi. Tonnerre d’Inverne riitti puolestaan itselleen tyypillisellä tasavauhtisella lopetuksellaan neljänneksi. 12 Majestic Missy vastasi Aging Wellin voittojuoksussa railakkaasta temposta. Se menetti johtopaikkansa viimeisen takasuoran alussa, mutta kesti selvien erojen lähdössä kolmanneksi kaukana voittajasta. Yllättäjät: 3 Lovely Girl on tehnyt tasaista jälkeä monté-starteissaan, mutta voittamaan se ei ole vielä päässyt. Se juoksi viimeksi Vermossa 2. ja 3. sisällä, mistä kiri maalisuoralla mukavasti kakkoseksi pystymättä kuitenkaan uhkaamaan Nemea Harmonya. 13 Quite A Rockin monté-debyytti tärveltyi lähtösuoran pitkään laukkaan, kun sillä oli alussa liian kiire muiden takana, mutta ruuna väläytti hyppynsä jälkeen sellaisia otteita, että pystyy jatkossa pärjäämään tässä lajissa. Viimeksi hevonen sortui kärrylähdössä etusuoralla laukalle, kun oli lähtenyt etenemään jo 4. rataa pitkin. Pelijakauma: Aging Wellin peliprosentin kuuluisi olla lähes Nemea Harmonyn veroinen. Lovely Girl ja Quite A Rock ovat alipelattuja, kun taas Stoneisle Quidamia, Tonnerre d’Invernea ja Fillyjonka Fellow’ta on rastittu liikaa. Juoksunkulku: Yerba K.A. nappasi viimeksi Teivossa karkealla vilppilähdöllään keulat Lovely Girliltä, mutta tällä kertaa Lovely Girl hakee siltä nopeasti kärkipaikan. Melko hitaasti avaava Nemea Harmony saattaa revittää myöhemmin matkalla halkomaan tuulta. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 5, 9, 11, 3, 13 Suuri: 5, 9, 11, 3, 13 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-3 Suosikki: Kylmäveristen lähtö on lämpöisten neljän kilsan tavoin seitsemän kilpailijan tynkäkisa. Perushevosemme on lauman 5-vuotias kuopus 6 Helkan Toivo, joka palasi kahta laukkajuoksua seuranneelta tauoltaan hyvävireisenä tositoimiin reilu kaksi viikkoa sitten Turun T75-lähdössä. Kolmannessa parissa sisällä matkannut ori menetti viimeisellä takasuoralla jonkin verran asemiaan, mutta spurttasi maalisuoralla terävästi kolmanneksi. Helkan Toivo ei ole hullumpi vaihtoehto varmaksi ainakaan moninkertaisiin systeemeihin. Haastajat: Välillä pitkällä tauolla olleen 2 Pelipisteen vire nousi syksyllä startti startilta, ja viimeksi oli jo voiton vuoro Vermossa. Se pääsi lyhyellä matkalla keulaan ja piti asemansa, vaikka muut 3 Tohtorin opastuksella lähestyivätkin loppumetreillä. Pelipiste teki kolme kilpailua sitten ihan sitkeän juoksun kuolemanpaikalta, vaikka jäikin lopulta viidenneksi. Kesän jälkeen kuntoutunut 7 Valtori on pärjännyt asiallisesti viime aikoina. Se voitti toissa kerralla 2600 metriä 2. ulkoa pitkällä kirillään. Seuraavaksi ruuna menetti 4. sisällä asemiaan aikaisin taipuneen takana, minkä jälkeen lopetti hänniltä asiallisesti. Viimeksi Valtorin kovuus ei piisannut 3100 metrillä keulajuoksulla, vaan se hiipui päätöspuolikkaan alkaessa. Varma kilpailija on varmasti taas vaarallisempi kierrosta lyhyemmällä matkalla. Ylempänä mainitulle Tohtorille sopii 2100 metriä lyhyttä matkaa paremmin. Se lähti Vermon pikamatkalla 500 metriä ennen maalia tasaiseen kiriinsä 3. ulkoa ja ehti lopulta Pelipisteen tuntumaan kakkossijalle. Viime keskiviikon kilpailu jätti kuitenkin kysymysmerkkejä Tohtorin ylle, sillä se hyytyi kolmella kilometrillä pahasti päätöspuolikkaalla. Yllättäjät: 4 Vekraus palasi marraskuun alussa vatsaongelmista johtuneelta sairaustauoltaan ok-vireessä radalle ja riitti 2. ulkoa neljänneksi. Aivan kärkisijoja varten ruunan pitäisi vähän terävöityä tuosta juoksusta, mutta varmaa se ei ole, koska sille on kertynyt uusi sairauspaussi mahavaivojen takia. Tallikommenttien mukaan tervehtynyt voimahevonen on ollut kuitenkin pirteämpi treeneissä kuin ennen viime kilpailuaan. 1 Jemmatar pärjäsi vuoden alussa hienosti ja ravasi jopa kolmen voiton putken, mutta sen viime kilpailut eivät kamalasti lupaa. Tamma ei pysynyt esimerkiksi Pelipisteen voittojuoksussa missään vaiheessa kunnolla muiden mukana, mutta tällä kertaa tasavauhtista menijää jelppaavat sopivampi matka ja kärryille hyppäävä tähtikuski, jonka käsialaa ruunan talven voitot olivat. Pelijakauma: Suosikkikaksikon kannatus voisi olla suurempikin. Juoksunkulku: Pelipiste avaa keulaan ja toinen hyvä lähtijä Helkan Toivo sen peesiin. Kuolemanpaikka jäänee Vekraukselle. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 6, 2 Suuri: 6, 2, 7, 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-4 Suosikki: Vasta tänä vuonna 5-vuotiaana kilpailemisen aloittanut ja kovasti syksyllä kehittynyt 7 Eko Laconda on tammalähdön perushevonen. Vaikka tamman lähtöpaikka on ulkona, hyvällä avaajalla on sieltäkin selkeä sauma päästä keulaan dominoimaan juoksua. Rehti menijä tulee aina kunnolla perille. Toissa kerralla se voitti heppoisen sakin hallitusti piikistä ja eteni viimeksi takamatkalta 3. ulkoa pitkällä kirillään selväksi kakkoseksi voimatta mitään keulahevosen perästä voittoon pyrähtäneelle vastustajalle. Haastajat: 10 Pink Dynamite alkoi kesällä tauon jälkeen parantaa tasaisesti menoaan uusissa käsissä. Koska vastus ei juurikaan kovene keskiviikkona T65-tasollakaan edellisistä starteista, varmasti suorittava tamma on päähaastaja takarivistäkin. Se kiri toissa kerralla kovassa lopetuksessa hyvin taistoon kakkossijasta, kun pääsi maalisuoran alussa vapaaksi 3. sisältä. Viimeksi Pink Dynamite sai ylivauhtisessa lähdössä oivallisen selkäreissun, jonka päätteeksi eteni 22,0-lopetuksessa varmaan voittoon. Totosijoilla viime kilpailuissa ollut 12 Kwakiuti Boko joutuu piippuhyllypaikaltaan haalarihommiin ja sen pitäisi puristaa voittoa varten ainakin viime juoksuaan paremmin lopussa. Tamma kiri kolme kilpailua sitten 3. ulkoa ihan hyvin toiseksi kaukana ylivoimavoittajasta ja johti toissa kerralla maalin tuntumaan. Viimeksi 3-vuotias oli valmentajansa ajamana ponnettomampi 2. sisältä, mistä putosi selvästi kärkikaksikon kelkasta maalisuoralla.



2 Natasha Love ja 4 Fair Boost tekivät viimeksi tasaveroiset juoksut Teivossa. Fair Boost nousi maalisuoran alussa ulos 2. sisältä ja oli varma kakkonen keulavoittajaa uhkaamatta ja Natasha Love lopetti 4. sisältä kiertämättä samaa vauhtia kolmanneksi, kun vastustaja laukkasi sen edestä. Molemmilla saisi olla hiukan enemmän voitontahtoa. 3 Strawberry Dancer pystyisi talven esitystensä perusteella ottelemaan kärkipään sijoista, mutta tamman perin tasapaksu juoksu tauon jälkeen 5. sisältä jätti kyllä vielä paljon parannettavaa. Pelijakauma: Pink Dynamiten kuuluisi olla kakkossuosikki Fair Boostin sijasta. Juoksunkulku: Eko Laconda hakee nopeasti vetotyöt auton takaa parhaiten kiihdyttävältä Fair Boostilta. Strawberry Dancer pystyisi myös avaamaan hyvin. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 7, 10, 12 Suuri: 7, 10, 12 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-5 Ravivuoden suurkilpailukarusellin huipentaa aatonaattona perinteiden Uudenmaan Upein, jossa ei hevospulan takia järjestetty lainkaan karsintalähtöjä. Kolmevuotiaiden kisa on erittäin korkeatasoinen, kun mukana on huippulupaava tammakaksikko 7 An-Dorra-3 Magical Princess. Suosikki: An-Dorra on ollut tutusta taisteluparista selvästi niskan päällä ja vienee nytkin voiton, ellei sorru volttilähdössä alkulaukkaan, kuten lokakuun lopussa Kymenlaakso-ajossa häirityn oloisena. Juoksuradan lähtöpaikka on tammalle varmasti hyvä, koska se voi ottaa sieltä startin rauhassa. Vahva An-Dorra löi viimeksi Kasvattajakruunussa koko viimeisen lenkin löylyä Magical Princessin rinnalla ja meni tältä menojaan hyvissä ajoin ennen maalia. Haastaja: Vaikka Magical Princess oli hurjavauhtisessa Kasvattajakruunussa täysin aseeton An-Dorraa vastaan, se kesti epätasaisessa lähdössä toiseksi loppumetrien väsähtämisestään huolimatta. Kun kaksikko kohtasi sitä ennen Lahden tammakisassa, An-Dorra vei keulasta selvän voiton ennen peesissään matkannutta haastajaansa. Volttilähtö osoittautui Magical Princessille yllättäen hankalaksi Kymenlaakso-ajon karsinnassa, jossa se laukkasi pahasti ja putosi sen takia finaalista. Normaalisti tamma on ollut ravivarma ja voi saada kiskaistua alussa pesäeron suosikkiin, mutta näin kävi toisaalta viimeksi Seinäjoellakin, eikä sillä ollut minkäänlaista vaikutusta lopputulokseen. Yllättäjä: Koska An-Dorra ja Magical Princess ovat olleet omassa kastissaan 3-vuotiaiden tammojen kilpailuissa ja ne pääsevät 20 metrin hyvityksen turvin matkaan oriisiin ja ruuniin nähden, voiton luisuminen kaksikon kavioista olisi yksi loppuvuoden totopaukuista. Mikäli niitä haluaa esimerkiksi laukkariskin pelossa kuitenkin varmistella, ensimmäinen merkki on selkeästi 6 Stonecapes Tricky. Tamma ei ollut hyvän Kriterium-karsintajuoksunsa jälkeen parhaimmillaan, mutta näytti taas luokkansa viimeksi Kasvattajakruunun finaalissa. Se spurttasi 5. sisältä terävästi kolmanneksi, kun pääsi 300 metriä ennen maalia vapaille vesille. Liikaa pakkia: 9 Arcie’s Arsenalilla on takamatkalaista paremmat mahdollisuudet. Se kiri Kasvattajakruunun välierässä hyvän reissun jälkeen voittotaistoon, mutta pilasi finaalissa pelinsä laukkaan loppukaarteen alussa, kun oli juuri vapautunut kiriin 4. sisältä. 10 Full Picture laukkasi Kasvattajakruunussa ennen lähtölinjaa, minkä jälkeen oli 4. ulkoa ihan hyvä viides. Se sai mukavat pisteet myös viikontakaisesta kolmossijaan päättyneestä juoksustaan. Epävarma ruuna avaa verkkaisesti ja jää alussa toivottoman kauas suosikeista. Pelijakauma: Stonecapes Tricky ja Arcie’s Arsenal ovat jonkin verran alipelattuja. Juoksunkulku: Magical Princess painuu nopeasti keulaan, mutta päästänee tällä kertaa An-Dorran suosiolla eteensä, jos tämä tulee aikaisin matkalla rinnalle vaatimaan vauhtia. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 7 Suuri: 7, 3, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-6 Suosikki: Voitosta voittoon viime aikoina kulkenut 11 Joseph Boko jatkaa suurena suosikkina, mutta synkän lähtöpaikan takia sen varmistamista voi harkita suosikkipitoisella kierroksella edes jonkinlaisen voittopotin toivossa. Pienen suvantovaiheen jälkeen itsensä syksyllä löytänyt lahjakkuus on ollut hyvin monipuolinen. Yleensä ruuna on elänyt voimillaan, mutta se väläytti toissa kerralla myös kiriherkkyyttään spurttaamalla maalisuoralla 2. sisältä vihaisesti ykköseksi. Tapaninpäivän T75-finaalissa Kuopiossa suosikki eteni 2. ulkoa pitkällä kirillään hallittuun voittoon, vaikka haparoi hetkellisesti takasuoran huippuvauhdissa. Haastajat: 6 Borgmesterilla on ehkä eniten kykyjä suosikin haastamiseen, mutta omapäisen hevosen onnistumisprosentti ei ole ollut lainkaan hyvä tänä vuonna. Ruunan kunto on pitänyt, mutta laukat kiusaavat. Kun vahva menijä malttoi toissa kerralla ravata, se kiri viimeiseltä sijalta oikein hyvin kakkoseksi, vaikka matkavauhti oli täysin sitä vastaan. Viimeksi hyvä stayeri eteni päätöslenkin alussa keulassa painelleen Don Williamsin rinnalle, mistä menetti hyvävoimaisen näköisenä luultavasti kakkossijan loppukaarteen laukassaan. Matka saisi olla tietysti ruunalle pidempi keskiviikkona. 1 K.S. Cascade saavutti viimeksi ensimmäisen Suomen voittonsa. Se sai vetää sopivassa sakissa leppoisaa tahtia keulassa ja piti loppukirissä muut hallitusti takanaan. Hyvä avaaja saa nytkin sopivan reissun, mutta sen vastus kyllä kovenee selvästi. 2 Santo Grialin menestyskulku on hiipunut viime kilpailuissa kenkien kanssa. Ruuna oli toissa kerralla melko pitkään pussissa, mutta kaiken kaikkiaan sen kireistä on jäänyt rähinä puuttumaan, minkä takia se ei ole hyvältä paikaltakaan kuumimpia haastajia. 4 Gargamel Sisu eteni viimeksi muutaman askeleen alkuhaparointinsa jälkeen melko kevyessä sakissa kierros juostuna keulaan, mistä taipui maalisuoralla. Sen esitys oli kuitenkin ehkä hiukan parempi kuin ensimmäisessä Suomen startissa tauon jälkeen. Yllättäjät: Ilman voittoja koko vuoden jääneellä 9 Donato Hyrdehöjllä on viimeinen mahdollisuus rikkoa kuparinen. Joseph Bokoa vastaan se ei ole kovin todennäköistä, muttei mahdotontakaan. Ruuna on ollut viime aikoina sijoituksiaan paremmassa vireessä. Toissa kerralla kolmossija oli sille kyllä maksimisijoitus pitkällä kirillä Joseph Bokon voittojuoksussa Lahdessa, mutta viimeksi hevosen reissu meni harakoille, kun vastustaja hyytyi aikaisin sen eteen. Donato Hyrdehöj lopetti toivottomista asemista vielä hyvin. Hyvään vireeseen noussut 5 Rim Bay Kickapoo seuraili toissa kerralla 3. sisältä hyvin vetänyttä sisärataa pitkin totoon ylivertaisen kärkikaksikon jälkeen, mutta menetti viimeksi mahdollisuutensa taipuneen kuolemanpaikkahevosen takana. 10 Erna’s King on välillä väläytellyt pirteitä kirejä ja sitä voi harkita pommina revityksiin. Se kiri viimeksi kaukaa hänniltä asiallisesti neljänneksi. 12 Uccio ei ole pärjännyt lainkaan kykyjensä mukaisesti viime starteissaan ja vaikea sen on nytkin yltää aivan kärkisijoille piippuhyllyltä, mutta ainakin sen vireen suuntaa kannattaa seurata. Se kiersi toissa kerralla pikamatkalla etusuoralla kuolemanpaikalle, mistä sinnitteli 700 metrin kirin 3. ulkoa tehneen 7 BWT Dangerin jälkeen kohtuullisesti viidenneksi. Pelijakauma: Donato Hyrdehöj on suosikin varmistelijoiden kanuunarasti ja myös muut yllättäjäehdokkaamme ja Borgmester ovat aliarvostettuja. Santo Grialia on pelattu liikaa. Juoksunkulku: Radoilta 1-3, 5 ja 7 avataan hyvin, jos kuskit satsaavat. K.S. Cascade pitää keulat. Joseph Boko iskee ajoissa kohti kärkipaikkoja, jos matkavauhti on rauhallista. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 11, 6, 9 Suuri: 11, 6, 1, 9, 5, 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto65-1: 6

Toto65-2: 5, 9, 11, 3, 13

Toto65-3: 6, 2

Toto65-4: 7, 10, 12

Toto65-5: 7

Toto65-6: 11, 6, 9

Hinta: 9,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-30&track=H&race=4&pool=toto65&selections=[6],[5,9,11,3,13],[6,2],[7,10,12],[7],[11,6,9]&stake=0,1&price=9



Suuri

Toto65-1: 6

Toto65-2: 5, 9, 11, 3, 13

Toto65-3: 6, 2, 7, 4

Toto65-4: 7, 10, 12

Toto65-5: 7, 3, 6

Toto65-6: 11, 6, 1, 9, 5, 10

Hinta: 108,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-30&track=H&race=4&pool=toto65&selections=[6],[5,9,11,3,13],[6,2,7,4],[7,10,12],[7,3,6],[11,6,1,9,5,10]&stake=0,1&price=108

