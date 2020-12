Ravivihje: Toto5 Teivo 29.12.2020

Toto5-1 Suosikki: 5 Pica-Pica Oak pystyy paljoon juoksulla kuin juoksulla. Vermossa tamma jäi kuolemanpaikalle, mistä esitys oli rehti. Voitossaan viisivuotias eteni 3. ulkoa viimeisellä takasuoralla kuolemanpaikalle ja ratkaisi pelin maalisuoralla varmasti. Tehtävä on tällä kertaasopivan näköinen ja asetelmat tamman puolella. Haastajat: 11 Attila Zack eteni Färjestadissa etusuoralla kuolemanpaikalle ja voitti pystyyn sellaisella tyylillä, jolla pärjää uudessa kotimaassakin mikäli hokkikelit käy hyvin. 2 Zizzy Highness pääsee loistoasemista matkaan. Alla on terävät lopetukset sisäratajuoksuilla. 1 Bastian alisuoritti Kuopiossa keulasta. Ruuna on hyvä avaaja ja pystyy paljoon niin keulasta kuin selästäkin. Yllättäjät: 7 Baron Boxilla ajettiin Seinäjoella nätisti sisältä, mistä ori lopetti hyvin. Startin ollessa lähempänä ajotaktiikka lienee aktiivisempi. 8 Graze Pezzo nousi Turussa 4. sisältä 3. ulos ja esitti asiallisen loppukirin. Myös se sai startin alle. 12 Wasa Rebel teki Teivossa työt kolmannella radalla ja kesti asiallisesti. Se ja viime sijoituksiaan parempi 3 Julienne Cane ovat revityskamaa. Pelijakauma: Attila Zack (11%) ei ole ainakaan ylipelattu. Juoksunkulku: Bastian pitää johtopaikan ja ajaa siitä tai päästää suosikin eteensä. Viime kerran alisuorituksen jälkeen selkäjuoksu on todennäköisin skenaario, kun nelivuotias on paras lyhyellä kirillä. IS-pelisuositus - Toto5-1 Pieni: 5, 11, 2, 1, 7 Suuri: 5, 11, 2, 1, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto5-2 Suosikki: 11 Hymynkare joutuu starttaamaan pitkältä pakilta ja parin kuukauden paussikin on alla, mutta kyseessä on sen verran hyvän kapasiteetin omaava menijä, jolta löytyy paljon vahvuuksia, että kyseessä on perusteltu suosikki. Hymynkare on olemassaan jonkin verran epävarma, mutta huippukuskilla täydellinen onnistuminen on heti mahdollista. Vaikka hymynkare tekeekin usein hyviä juoksuja, se ei voita lähtöjä hirveän usein. Siksikin hevonen tekee mieli varmistaa. Haastajat: 8 Diori ei Lahdessa yltänyt parhaimpaansa 2. ulkoa ja hävisi voittajalle paljon. Se peri kakkossijan yhden hylyn myötä. Porissa ruuna oli terävämpi ja kiri alkulaukan jälkeen lennokkaasti loppua. Kyseessä on mielialamenijä. 6 Annan paikkasi Porissa alkulaukkansa mainiosti, ja alun hypyn jälkeen asiat menivät juoksunkulullisesti hyvin. Tätä ennen tamma kiri Vermossa hyvin perille 2. ulkoa. 3 Aron Viima taipui Jyväskylässä pahoin kuolemanpaikalta. 9 Eskel lopetti asiallisesti Seinäjoella 3. ulkoa ja tuli Oulussakin hyvin perille vaikka juuttui matkalla vetämättömään selkään. 1 Salli Sorjonen taipui Kaustisella kuolemanpaikalta. Tähän kisaan tamma kokee mielenkiintoisen kuskinvaihdoksen. 10 Sippimies on epävarma ja kyvykäs menijä, jolla on paussia alla. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Aron Viima avaa keulaan ja vetää tasaisen reippaasti. IS-pelisuositus - Toto5-2 Pieni: 11, 8, 6, 3, 9, 1, 10 Suuri: 11, 8, 6, 3, 9, 1, 10

Toto5-3 Suosikki: Amatööri-kokelasliigan selvä suosikki 2 Grainfield Boss voitti ylväästi ennen jäämistään tauolle. Ori eteni etusuoralla keulapaikalle ja hallitsi lähtöä varmasti. Parin kuukauden paussiltakin se on vahva ykkössuosikki, sillä kyseessä on voitokas menijä ja lähtöpaikka on paras mahdollinen. Haastajat: 6 BWT Eden ei Seinäjoella voinut mitään Grainfield Bossille mutta haastoi tämän varsin suoraselkäisesti. Porissa tamma oli 2. ulkoa kolmas ja Oulussa hevonen tsemppasi toiselta ilman vetoapua neljänneksi. BWT Eden on monipuolinen menijä, joka ei ole juoksunkulusta riippuvainen. Tallinnassa hyvin kulkenut 1 New Sensation ei pärjännyt lokakuussa Vermossa ja jäi pääjoukosta varhain. 7 Nefernefernefer taipui viimeksi kuolemanpaikalta, mutta teki tätä ennen hyvän kirin. Juoksu ei mennyt putkeen, sillä etusuoralla 3. ulos noussut tamma joutui lähtemään kolmannelle jo toiseksi viimeiessä kaarteessa. Siihen nähden Nefernefernefer tsemppasi hyvin perille. 12 Love You Desiree on päässyt starttailemaan säännöllisesti, mutta lähtöpaikka vienee tällä kertaa suurimmat toiveet. Se on tulosriviään parempi samoin kuin 11 BWT Dictator. Pelijakauma: BWT Eden (15%) on liian vähän vedetty. Juoksunkulku: BWT Eden saattaa päästä etenemään keulaan ohi Wivian Piin, mikäli sillä satsataan lähtöön. Amatöörilähdössä juoksunkulut ovat usein värikkäämpiä kuin normaaleissa lähdöissä. IS-pelisuositus - Toto5-3 Pieni: 2, 6 Suuri: 2, 6

Toto5-4 Suosikki: 12 Night Guard kilpailee huimalla voittoprosentilla. Ruuna palasi Vermossa puolentoista kuukauden paussilta ja voitti heti vakuuttavasti reilun kierroksen mittaisella kirillä. Viimeisellä takasuoralla Night Guard eteni keulaan eikä enää katsellut taakseen. Voltin viitosrata ei ole tällä kertaa paras mahdollinen, mutta Night Guard kohtaa sopivan vastuksen ja siltä kuuluu odottaa paljon. Haastajat: 4 Clay Brick lopetti Turussa 3. ulkoa kakkoseksi. Porissa ruuna pääsi iskemään yhtä paria lähempää ja vei voiton. Kunto on hyvä ja totosija on otettavissa mikäli voltin nelosrata ei tuota hankaluuksia. 2 Isiah Boko sai Oulussa hyvän juoksun 2. sisällä ja lopetti mukavasti kakkoseksi. Yllättäjät: 9 Burnhill's Luckilla ei ole viime kisoissaan ollut onnea. Toissa kerralla se eteni etusuoralla kuolemanpaikalle ja puikkasi toiseksi viimeisen kaarteen jälkeen 2. sisälle, mistä kiritilaa ei koskaan tullut. Viimeksi ruuna väläytti nousuvirettään kirimällä hyvin sisäratajuoksulla. Edellisen tallikaveri 10 Elrond lopetti viimeksi 2. sisältä kakkoseksi. Tätä ennen ruuna teki työt kirissä ja runttasi kolmanneksi. Kuusivuotias ei ole omimmillaan ulkoradoilla eli juoksun pitää jonkin verran onnistua. Toisaalta sillä pystyy ajamaan matkalla eteenpäin kuolemanpaikalle. Tanskalainen 6 Enzo Victory tekee ensiesiintymisensä uudessa kotimaassaan ja omaa heti totosauman. 13 Black Ice Boost jäi viimeksi johtavan rinnalla painamaan ohjille ja oli lopulta vaisu saatuaan etusuoralla selän eteensä. Tätä ennen hevonen lopetti terävästi 2. sisältä. Pelijakauma: Night Guard (41%) kelpaa sopivan vähän vedettynä varmaksi. Juoksunkulku: Isiah Boko katsoo keulapaikan ja saattaa tällä kertaa kokeilla piikistä. IS-pelisuositus - Toto5-4 Pieni: 12 Suuri: 12

Toto5-5 Suosikki: Päätöskohteen 5 Piteraq tähtää koko matkan johtoon. Kyseinne taktiikka onnistui Jyväskylässä lähdöstä maaliin ja lopulta hevonen teki mitä tahtoi. Tätä ennenkin nelivuotias teki hyvän suorituksen kuolemanpaikalta. Eturivissä on muitakin hyviä avaajia, mutta pidämme Piteraqia todennäköisimpänä keulahevosena. Haastajat: 9 Troopers kiri Rovaniemellä loppua kuin tuli hännän alla. Oulussa ruunan tehtävästä ei tullut helppo, kun hevonen joutui lähtemään kolmannelle jo etusuoralla. Periksiantamaton menijä runttasi hyvin maaliin ja joutui lopulta tyytymään kakkossijaan Lastsundayinmayn kirittyä lopun terävämmin. Troopers pystyy takarivistä kiertämään joko ajoissa johtavan rinnalle tai tekemään pitkän kirin kolmannella radalla. 2 Questionmark Me on hyvä avaaja ja loistoasemista hyvä juoksu on tiedossa. Viimeksi se ei voinut mitään Amazing Warriorille ja Deangelolle, mutta teki kuitenkin erittäin hyvän suorituksen. 11 Messiah ehti Vermossa 4. ulkoa kakkoseksi. Ori pystyy samanlaisena paljoon, mutta voi hyvinkin olla että hevonen parantaa otteitaan saatuaan startin alle. Yllättäjät: 4 Wide Game kiri Jyväskylässä 3. sisältä lopun terävästi. Viimeksi se jäi vajaa kaksi kierrosta ennen maalia kuolemanpaikalle eikä luovuttanut koskaan. Wide Game on tasavauhtinen menijä, joka pystyy paljoon keulahevosen rinnaltakin. 3 Past Or Flash otti Lahdessa maksimit 3. ulkoa. Kouvolassa ruuna sai hyvän juoksun 2. sisällä ja otti hopeaa. Ruuna on saanut paussilta pari starttia alle ja pystyy edelleen petraamaan. 7 Redhot Tap Dancer on hyvä avaaja, joka pystyy seiskaradaltakin pääsemään asemiin. Myös 8 Brand New Key pääsee tarvittaessa asiallisesti matkaan, mutta nähtäväksi jää, satsataanko sillä lähtöön. Kunto on stabiili. Pelijakauma: Piteraq (28%) on alipelattu suosikki. Juoksunkulku: Radoilta 2,5 ja 7 avataan parhaiten. Piteraq hakee johtopaikan Questionmark Me:ltä ja saa rauhoittaa tempoa. IS-pelisuositus - Toto5-5 Pieni: 5 Suuri: 5, 9, 2, 11, 4, 3

