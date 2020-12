Ravivihje: Toto65 Magic Monday 28.12.2020 – 50000 euroa ekstraa

Suosikki: 2 Cankus Xportilla ajettiin 12000 euron Ponsse Cupissa varsin passiivisesti ja vahva menijä jäi täysissä voimissa pussiin. Ruuna on läpi uransa ailahdellut, kun se kuluttaa toisinaan voimiaan lähdön aikana vääriin asioihin, mutta nyt alla on kaksi täysipainoista suoritusta. Huippupaikalta lähellä, mutta kyseessä ei ole täysin luotettava suorittaja.

Haastajat: 6 Muckelymimmy saattaa olla lähdön kovakapasiteettisin ja taulussa näkyykin Derbyn ja Villinmiehen Tammakilvan finaalit. Tamman syksy oli ongelmien vuoksi haastava, joten se on nyt pieni arvoitus. Taustajoukot olivat tyytyväisiä Seinäjoen kisaan, vaikka sijoitus jäi vaikeista asemista heikoksi. Tuohon kisaan kevyesti viimeistellyn hevosen pitäisi olla nyt merkittävästi parempi.

Seinäjoella ylivauhdin jälkeen rankaissut 7 Universe Leader oli Rovaniemellä tasapaksu, mutta Oulussa positiivinen, kun juoksu meni haastavaksi alun kolmannelle juuttumisen ja hännille peruuttelun jälkeen. Tamma on aavistuksen tasavauhtinen ja vaarallisimmillaan, jos luoppua tullaan alkua hiljempaa.

Yllättäjät: 4 Melody Heel ja 5 Birthday Cloud jakoivat voiton Kaustisella. Kaksikko juoksi peräkanaa 2. ja 3. ulkona ja piti kirissä hyvin vauhtinsa. Nyt vastassa on aika paljon kovempia kuin viimeksi. 1 Going Above saa nappijuokun, eikä kärkipään sijoitus silloin yllätä. Alun revitys vei 10 Taigo Blessediltä viimeksi lopun kirivoimat. Ruuna on ollut pitkään kunnossa, mutta on paras sisäratajuoksulla ja takarivistä ei ole helppo saada sellaista paikkaa ainakaan kovinkaan läheltä kärkeä. 12 Make a Dream H.C. aloittaa Suomessa ja vire on arvoitus, mutta valmentaja vaikuttaa optimistiselta. Parissa viimeisessä Ruotsin kisassa on jäänyt kiritilojen suhteen hieman jossiteltavaa. 9 Sign of Secret oli viimeksi parempi kuin aikoihin puristettuaan 4. ulkoa kärkimatsiin. Suunta on luultavasti vain parempaan, kun starttirytmi on pitkästä aikaa säännöllinen. 3 Rapido Follo yllätti viimeksi nappijuoksulla, mutta ei ole tavannut olla valmentajalleen yhtä innokas.



Pelijakauma: Muckelymimmy (20 %) on jäänyt liiaksi Cankus Xportin (46 %) varjoon.

Juoksunkulku: Muckelymimmy täräyttää voimalla johtoon.