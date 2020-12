Ravivihje: Toto5 Kouvola 27.12.2020

Suosikki: 8 Zawar joutuu starttaamaan heikolta lähtöpaikalta, mutta hyvän lähtönopeuden turvin se saattaa päästä yllättävän hyviin asemiin. Viimeksi keulaan avannut ruuna laukkasi ensimmäisessä kurvissa ja jäi johtavan rinanlle, mistä hevonen osoitti että periksiantamattomuutta löytyy sisältä. Tätä ennen hevonen otti kolmossijan keulasta.

Haastajat: 11 Westside Instinct teki hyvän juoksun Eskilstunassa kuolemanpaikalta. Ruuna sairasti tämän jälkeen kurkunpääntulehduksen ja on treeneissä tuntunut valmentajan käteen erittäin hyvältä. Hokeista ei treenien perusteella ole haittaa ja Kouvolan kaarteidenkin pitäisi sopia. 5 Silk Bullet aloitti mainiolla kakkossijalla uudesta tallista. Ruuna pääsee hyvin matkaan ja saattaa tällä kertaa kokeilla keulasta. 2 Max Mili ei ole alussa nopeimpia, mutta ohjastaja pystyi silti navigoimaan viimeksi 2. sisälle. Sieltä hevonen otti kolmossijan. Max Mili starttaa loistopaikalta ja tasaisen reipas matkavauhti kävisi parhaiten diesel-tyyppiselle menijälle.

Yllättäjät: 7 Rick Rubin taisteli viimeksi keulasta loppuun asti ja otti ensimmäisen voiton pitkään aikaan. 10 Cosetta Rai:lla on taukoa alla, ja hevonen on valmentajan mukaan tällä hetkellä menossa oikeaan suuntaan. Eturivistä odotuksia olisi ollut jo ensimmäiseen kisaan. Myös 9 Susan Sapphirella ja 4 Privilegiumilla on paussia alla. Kymenlaakso-ajossakin näyttäytynyt 12 Stoneisle Sandrine on tauluaan parempi, mutta lähtöpaikka saattaa viedä tällä kertaa menestystoiveet.

Pelijakauma: Zawar (22%) on edullinen suosikki.

Juoksunkulku: Silk Bullet avaa johtoon ja tällä kertaa sillä ajettaneen siitä. Myös Rick Rubin ja Zawar pystyvät avaamaan terävästi.