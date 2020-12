Ravivihje: Toto75 Kuopio 26.12.2020

Suosikki: Finaalikierroksen taso huokuu myös kolmannesta kohteesta. 5 Runaway Nina voitti Mikkelissä pystyyn kuolemasta ja eteni Vermossa pitkällä kirillä kärkeen, eli nelivuotias on suosikkiasemansa ansainnut. Muitakin hyviä on tällä kertaa vastassa eikä uralle ole vielä ehtinyt kertyä kisoja hokkikelillä, eli jonkinaseteinen kysymysmerkki on ilmassa. Jyväskylässä tamma laukkasi ensimmäiseen kurviin mentäessä lumisella kelillä mutta hiekkapintaisella radalla.

Haastajat: 2 The Breeze omaa hyvän loppukirin ja kakkosradalta tamma saattaa pystyä säästämään sen loppuun. Vermossa tullut voitto osoitti että nelivuotias pystyy menestymään kuolemanpaikaltakin, mutta nimenomaan hyvä selkäjuoksu sopisi parhaiten. Sellaisella tamma kiri viimeksi loppua 11-kyydillä. 10 Torrent d'Inverne voitti toissa kerralla keulasta pystyyn ja viimeksi ruuna paikkasi mainiosti ensimmäisen takasuoran lopussa tulleen hypyn. Ruuna kilpailee huippuiskussa. 3 Piece Of Historyn esityksissä ei ole ollut vikaa, sillä ruunalla on alla pari ykköstä kuolemanpaikalta. Vastus kovenee tällä kertaa selvästi. 9 Nashville Nancy meni toissa kerralla keulasta kovan ajan ja kesti neljänneksi. Viimeksi tamma sai kirissä hyvän vetoavun eteensä ja ratkaisi varmasti.

Yllättäjät: 1 Gonzales Journey on niin hyvä lähtijä, että ruunan tehtävä näyttää vahvasti keulajuoksulta, mistä se on kerännyt paljon voittoja. 7 Galileo Way voitti Vermossa keulasta, mutta laukkasi viimeksi ensimmäiseen kurviin pitkäksi. 6 Gognap joutui Kuopiossa päästämään Piece Of Historyn edelleen, mutta oli keulasta kelpo kakkonen. 4 Mr Big Money starttaa voitto alla hoideltuaan viimeksi sopivan tehtävän keulasta varmasti.

Pelijakauma: Torrent d'Inverne (5%) maistuu.

Juoksunkulku: Gonzales Journey pitää keulat Gognapia vastaan ja saa Piece Of Historyn tai Runaway Ninan rinnalleen.