Ravivihje: Toto65 Vermo 23.12.2020

Suosikki: 5 Immersive Workout päässyt pitkästä aikaa hyvään starttirytmiin ja suoritustaso alkaa vakiintua. Toissa kerralla Turussa Seppo Markkula kierrätti ajokkinsa puolimatkassa johtavan rinnalle. Tamma nakersi siitä keulassa juosseen Ilo Hangoverin vastarinnan ongelmitta ja vastaili kovaa kirineelle Maze Matchille. Viimeksi Solvallassa Immersive Workout riitti 2. ulkoa 450 metrin kirillä viidenneksi. Kokematon nousukas on vielä melko tasavauhtinen, joten voltin viitosrata voi tietää lisämetrejä alussa.

Haastajat: Paremmille lähtöpaikoille arvotut 2 Melinda Ses ja 1 Ruthless Chick ovat suosikkia kiinnostavampia pelihevosia tähän paikkaan. Melinda Ses varsinkin oli tosi hyvä viime viikolla. Se piti sisäradalta keulat ja kiihdytys venyi 11,9-vauhtiseksi. Tamma kesti hyvin ja hävisi vain Nashville Nancylle. Ruthless Chick juoksi samassa kisassa 4. sisällä ja spurttasi tilaa saatuaan hyvin kärkirintamaan. Nyt voi olla Tapani Jauholan suojatin vuoro juosta keulassa. 9 May Rose on lähdön kovaluokkaisin hevonen. Tamma on vaihtanut tallia ja debytoi nyt Heikki Torvisen treenistä. Tallitietojen mukaan kärkisija suoraan paussilta olisi yllätys.

Yllättäjät: 8 African Queen on kisan kiinnostavin yllätyshaku. Tamma on ollut parantamaan päin. Viimeksi se oli T75-lähdössä ihan hyvä kolmas keulasta puutuneen BWT Ellospankin takaa. Lähtöpaikka Ruthless Chickin takana on mainio. 10 Stonecapes Poe kulki toissa kerralla Turussa 4. ulkoa viimeiset 700 metriä lupaavasti 11,9-kyytiä ja näytti kunnon löytyneen. Sen perusteella viimeksi T75-lähdön kolmostila oli jopa lievä pettymys, sillä tamma sai ihan täydellisen juoksun johtaneen Nazarethin takana ja pääsi iskemään kiriin 300 metriä ennen maalia. Nyt takamatkalta juoksusta tulee taas vaikeampi. Myös 11 Mas Bella on mahdollinen potintekijä, jos kenttä kääntyy lopussa. Viime viikolla Jokimaalla 6. ulkoa ei ollut mitään jakoa nousta kärkeen loppua kohden kiihtyneessä tempossa, hevonen oli ihan hyvä. 4 Amour Mirage jaksoi viime viikolla spurtata sekä alussa että lopussa ja oli hyvä kakkonen. Tämä on astetta kovempi tehtävä.

Juoksunkulku: Ruthless Chick kokeilee nyt keulasta.

Pelijakauma: Immersive Workout (37%) on liian selvä suosikki. Ruthless Chick (11%) ja African Queen (5%) ovat kiinnostavimmat rastit T65-pelissä.