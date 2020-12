Ravivihje: Toto5 Teivo 22.12.2020

Suosikki: Suomenhevosten matalamman sarjan pelijakauma on aamulla vielä aika sekaisin, kun supersuosikki Metsärinteen Rambo jäi myöhään pois. 5 Soman Sirius on jumpannut rehdisti jo jonkin aikaa ja on taas varmuudella mukana kärkikamppailussa. Ruuna avaa lujaa ja juoksee todennäköisesti johtopaikalla. Aamun jakaumassa hevonen on tuhdisti liikaa luotettu, mutta eiköhän tuo asia tasaannu, kun Metsärinteen Rambon poisjäännin aiheuttama vaikutus laantuu.

Haastajat: 12 Rehulan Huvi epäonnistui Porissa, kun lyhyt starttiväli ei ollut mieleen, mutta on muuten ollut jo pitkään oikein rehti. Ruunalla on koko poppoo ohitettavanaan, mutta se pystyy kirimään pitkäänkin ulkoradoilla ja pari poisjääntiä pienentää lähtöä sopivasti.

7 Olaus Magnus runttasi Seinäjoella johtavan rinnalta ykköseksi. Kunto tuntuisi olevan tauon jälkeen edelleen nousussa. Edellisen kerran, kun ruuna oli siivessä, niin tuloksena oli lähtölaukka, joten alku pitää ottaa varman päälle.

8 Y.P. Son on vakaassa vireessä ja menestynyt vaikeammillakin juoksuilla, mutta ei ole ihan sattumaa, että uralta on voittoja vain yksi, sillä ruuna sijoittuu mieluummin kuin voittaa.

Yllättäjät: 2 Kilmisteri on pystyvä, mutta äärimmäisen epävarma. Tauon aikana on tosin voitu saada asetuksia kohdalleen. 4 Ohran Karpalon pitäisi palata hyvässä iskussa tauolta. Tamma ei ole kovin nopea, mutta on varsin jaksava. Talvivauhtien luulisi sopivan.

Pelijakauma: Aamun jakauma on melko sekaisin suursuosikin myöhäisen poisjäännin myötä ja siihen on aika turha ottaa kantaa. Soman Sirius (49 %) on alustavasti aivan liikaa luotettu, mutta eiköhän tuo asia tasoitu päivän mittaan.

Juoksunkulku: Soman Sirius avaa piikkipaikalle, eikä luovu siitä suosiolla.