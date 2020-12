Ravivihje: Toto65 Magic Monday 21.12.2020

Toto65-1 Suosikki: 7 Perfect Rainmaker on kokonaisuutena suorittanut tällä kaudella tasaisen vahvasti ja maanantaina ruuna hakee kauden seitsemättä voittoa. Viimeksi viisivuotias voitti 4. ulkoa, mutta tällä kertaa sillä ajettaneen alussa lähemmäs kärkeä, sillä kyseessä on asiallinen avaaja. Keulapaikkakaan ei ole mahdottomuus, mistä ruuna otti kakkossijan Teivossa. Haastajat: 3 Samurai Comery lopetti Jyväskylässä 4. sisältä asiallisesti neljänneksi. Turussa ori oli juuri lähtenyt kiriin, kun laukka tuli loppukurvissa hyvästä noususta. Samurai Comery on hyväluokkainen menijä, joka pystyy loistoasemista olemaan korkealla. Se pääsee auton takaa reippaasti liikkeelle. 9 Promptus oli Vermossa keulasta kelpo kolmas. Ruuna palasi paussilta ja oli valmentajan mukaan tukevassa kunnossa, eli kisat vievät sitä eteenpäin. Takarivin lähtöpaikka on tosin selvä miinus lujalle avaajalle. Yllättäjät: 1 He Is Felix ei viimeksi riittänyt 5. sisältä, mutta oli tätä ennen asiallinen 5. ulkoa. Ruuna ei ole rakettiavaaja eli se ei pysty maksimaalisesti käyttämään sisäradan lähtöpaikkaa hyväksi, mutta joka tapauksessa hyvä juoksu on tällä kertaa todennäköisesti tiedossa. 2 Anni Sue omaa hyvän luokan, mutta kirikykyinen tamma ei ole tällä kaudella yltänyt aivan parhaimpaansa. 8 Don Pescador pystyy lopettamaan vahvasti, mutta kasikaistalta juoksu on vaarana mennä turhan hankalaksi. Ailahteleva 6 Wall Street Comery ja nopeana avaajana takarivin lähtöpaikasta kärsivä 10 Johnny Flame tulevat seuraavina. Pelijakauma: Samurai Comery (13%) kiinnostaa. Juoksunkulku: Samurai Comery avaa johtoon ja joko ajaa siitä tai päästää Perfect Rainmakerin eteensä. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 7, 3 Suuri: 7, 3 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: 1 Nutcracker kilpailee tauluaan paremmassa vireessä ja loistoasemista tamma on suosikkimme. Kolmevuotias lopetti Lahdessa erittäin hyvin neljänneksi, muttei viimeksi jaksanut puristaa perille kuolemanpaikalta. Nutcracker on hyvä avaaja, joka saa tällä kertaa hyvän juoksun kärkipäässä. Kaiken mennessä nappiin voitto on hyvinkin otettavissa. Haastajat: 7 Fabrice Web lopetti Lahdessa 2. sisältä voittomatsiin. Vermossa ruuna juoksi sisäradalla yhtä paria kauempana ja oli myös hyvä. Lähtöpaikka on sen verran hankala, että juoksun onnistuminen ei ole kirkossa kuulutettua. 3 Ihagua F Boko laukkasi Lappeessa kesken nousun. Vermossa ruuna yritti 5. ulkoa kiriä kärkeen, muttei saanut pääryhmästä mitään otetta ja hävisi lopulta selvästi kärjelle. Viisivuotias on viime esitystä kyvykkäämpi menijä eikä sitä voi unohtaa täysin. Yllättäjät: 11 Spunky Girl otti Lahdessa 2. sisältä maksimit ja Mikkelissä tamma kiri 4. ulkoa mukavasti perille. Lähtöpaikka olisi saanut olla parempi samoin kuin 10 Homehill's Hugon kohdalla. Se lopetti Lahdessa positiivisesti 5. sisältä. 8 Enjoy's Leon avasi viimeksi heittämällä keulaan. Ruuna ei jaksanut kuitenkaan puristaa perille, kun starttiväli oli pitkä eikä sitä oltu hiittailtu ennen kisaa. Starttiraketti sai kisan alle ja pystyy olemaan parempi. Raskas keli olisi miinusta. 4 Valter Vald matkasi Lahdessa 3. sisällä ja olisi ilman laukkaa taistellut sijoista 4-6. Viimeksikin ruuna matkasi sisällä kolmantena. Pelijakauma: Nutcracker (18%) on alipelattu. Juoksunkulku: Enjoy's Leon täräyttää johtoon ja ajanee tälläkin kertaa siitä. Myös Nutcracker on asiallinen avaaja, mutta Enjoy's Leonille sekään tuskin mahtaa alussa mitään. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 1, 7, 3, 11, 10, 8 Suuri: 1, 7, 3, 11, 10, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-3 Suosikki: Kakkoskohteessa yhteen iskevät hyväluokkaiset kolmevuotiaat lämminveriset, joista suosikiksi kohoaa 8 Chestnut Sala. Ruuna ei ole urallaan vielä totosta erehtynyt ja kasiradasta huolimatta siltä kuuluu odottaa maanantaina paljon. Porissa keulasta voittanut menijä jäi viimeksi kuolemanpaikalle, mistä hevonen ei koskaan luovuttanut. Ruuna pääsee auton takaa hyvin matkaan ja yksi poisjäänti auttaa sitä. Kolmevuotias pystyy voittamaan juoksulla kuin juoksulla. Haastajat: Teivossa maali pelasti 11 Ray Boyn, kun vastustaja läheni lopussa uhkaavasti. Voi silti olla, että ruunalla oli voimia jäljellä. viimeksi Ray Boy sai hyvän juoksun 2. sisällä, mistä hevonen kiri iloisesti ykköseksi. Tällä kertaa lähtöpaikka on sen verran hankala, että aikaisempaa haastavampi juoksu on tiedossa. 5 Kwakiuti Boko ehti Seinäjoella 4. ulkoa kakkoseksi ja taisteli viimeksi keulasta viimeiseen asti voitosta Ray Boyta vastaan. Kwakiuti Boko ei ole alussa raketti vaikka viimeksi keulassa juoksikin. Tamma peri johtopaikan alussa ja pyrki pitämään asemansa loppuun asti. Kwakiuti Boko on suorittanut tasaisesti ja on jälleen yksi pelihevosista. 9 Ivan Grainilla on taukoa alla, mutta se ei valmentajaa huoleta, sillä ruuna on aikaisemminkin pystynyt suorittamaan pausseilta hyvällä tasolla. Raskas keli olisi sille plussaa. Pelijakauma: Chestnut Sala (40%) on alipelattu suosikki. Juoksunkulku: Chestnut Sala on nähdyn perusteella alussa nopeampi kuin Kwakiuti Boko, mutta on eri asia, satsataaanko ruunalla lähtöön uloimmalta lähtöradalta. Jompi kumpi näistä etenee keulaan. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 8, 11, 5, 9 Suuri: 8, 11, 5, 9 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-4 Suosikki: 3 Meren Maininki on neljännessä kohteessa ansaittu suosikki. Tamma kilpailee kovassa iskussa, sillä on tuore näyttö hyvästä kunnosta ja lisäksi lähtöpaikka on parhaasta päästä. Kouvolassa keulasta voittanut kuusivuotias pääsi viimeksikin johtoon, mutta joutui lopulta tyytymään kakkossijaan. 5 Vappujätkä on alussa nopeampi ja sillä uumoiltuun ajettavan keulasta, mikä ei olisi hyvä uutinen Meren Mainingille. Haastaja: Vappujätkä oli toissa kerralla hyvä johtavan takaa, mutta viimeksi esitys oli vaisumpi samalta juoksupaikalta. Pehmeä keli ei suosinut ja starttivälikin oli pitkä. Valmentaja odotti tällä kertaa parempaa. Yllättäjät: 7 Ukkosen Jymy jäi Turussa pussiin ja menetti mahdollisuutensa. Loppua ruuna tuli tasaisesti eikä ohjastajakaan tainnut ottaa kaikkia voimia ulos, kun näki ettei kärkeen ollut mahdollisuuksia. 11 Milrid on hyvä menijä, mutta paussi ja heikko lähtöpaikka ovat miinuksia etukäteen. 6 Lulun Lupaus teki Kuopiossa aivan hyvän kirin 5. ulkoa ja kellotti hyvän talviajan. 8 Villiheili laukkasi Joensuussa keulasta viimeisellä takasuoralla. Samassa lähdössä voiton vei 9 Vivanter, joka oli maalissa kolmantena. Kaksi vastustajaa hylättiin kuitenkin edestä ja tamma nappasi uran toisen ykkössijan perin erikoisesti. 10 Aika-Otuksella olisi kykyjä, mutta edellisestä ehjästä kisasta alkaa olla aikaa. Pelijakauma: Meren Maininki (51%) on liikaa pelattu eikä tamma käy varmaksi peleihin.



Juoksunkulku: Vappujätkä avaa johtoon ohi Vieherin ja tällä kertaa sillä ajettaneen keulasta. Tämä nostaisi Meren Mainingin riskiä jäädä kuolemanpaikalle. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 3, 5, 7, 11, 6 Suuri: 3, 5, 7, 11, 6, 8, 10 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-5 Suosikki: 4 Bwt Ellospank ei ollut viimeksi oma itsensä, kun kavionpohjat menivät helläksi eikä hokitkaan suosineet. Tällä kertaa ruunapääsee kisaamaan kesäkengällä. Treeneissä nelivuotias on valmentajan mukaan ollut meneväinen eikä mitään epävarmuutta aiheuttavia asioita ole ollut nähtävillä. Tehtävä on voitokkaalle menijälle sopivaa tasoa emmekä näe syytä miksei ruuna voisi palata voittokantaan. Haastajat: 3 Hades eteni Jyväskylässä keulaan ja kesti kakkoseksi. Viimeksi ruuna kiersi etusuoralla kuolemanpaikalle, mistä ruuna ei riittänyt kärkeen. Nelivuotiaalta löytyy hyvä lähtönopeus ja kokonaisuutena se on monipuolinen menijä. Juoksun onnistuessa Hades pystyy kamppailemaan kärjessä. 10 Taigo Blessed hallitsi Seinäjoella keulasta. Viimeksi ruuna juoksi 4. sisällä, mistä hevonen kiri hyvin maaliin. Reissun onnistuessa ruuna pystyy jälleen kamppailemaan totosijoista. 6 Amorcito jäi toissa kerralla 2. ulkoa kuolemanpaikalle toiseksi viimeisessä kaarteessa ja viimeksi viisivuotias juoksi 3. ulkona. Molemmilla kerroilla Amorcito otti nelossijan, mikä oli kummallakin kerralla maksimisuoritus. Yllättäjät: 11 Le Mirage voitti viimeksi varmasti pienen lähdön. Tätä ennen ruuna nousi sisäratajuoksulla Bwt Ellospankin jälkeen kakkoseksi. Lähtöpaikka on heikko ja juoksunkulun suhteen tuuriakin tarvitaan matkaan. 5 Mr Noon on parantanut. Turussa ruuna kiri tilaa saatuaan positiivisesti ja voimiakin saattoi jäädä käyttämättä. 2 Clay Brick nousi parin epäonnistuneen kisan jälkeen viimeksi kolmanneksi. Ruuna sai ehjän kisan alle ja starttaa tällä kertaa loistoasemista. Pelijakauma: Bwt Ellospank (31%) on kuskinvaihdos huomioidenkin alipelattu. Juoksunkulku: Mr Noon katsoo keulat ja päästää tämän jälkeen Hadesin tai Bwt Ellospankin eteensä. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 4 Suuri: 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-6 Suosikki: 1 Com Tuff on vahva suosikki päätöskohteessa. Ruuna kilpailee rajussa iskussa ja pääsee loistoasemista matkaan eli tehtävä näyttää kaiken kaikkiaan sopivalta. Teivossa ruuna voitti keulasta ennen jäämistään pienelle paussille. Lahdessa viisivuotias teki asiallisen kirin 4. ulkoa vaikkei aivan parhaaseen pystynytkään. Startin ansiosta hevonen meni eteenpin ja kesti Vermossa kovan kolmen kierroksen kisan kunnialla ja rutisti maalisuoralla väkisin ohi viimeisestäkin vastustajasta. Com Tuff pääsee auton takaa hyvin matkaan ja pystyy todennäköisesti pitämään johtopaikan nimissään. Siitä suosikin lyöminen olisi vaikeaa. Haastajat/yllättäjät: 8 Newport Brodde laukkasi Turussa Don Williamsin voittamassa lähdössä maalisuoran alussa viidenneltä tilalta. Tätä ennen ruuna runttasi 5. ulkoa väkevästi perille ja ehti ohi Com Tuffin. Lähtöpaikka on heikko, mutta kunto on tällä hetkellä mallillaan. Nappionnistumisella näemme sillä olevan saumat jopa kukistaa suosikki. 2 Bwt Bayern ehti Teivossa terävällä kirillä ykköseksi 4. sisältä. Viimeksi Bwt Bayern teki vahvan juoksun 6. ulkoa ja johti maalisuoralla, mutta yksi vastustaja ehti kalkkiviivoilla edelle. Esitykset ovat olleet hyviä ja tällä kertaa lähtöpaikka on mitä parhain. 6 Pam Hallover tuli Kuopiossa 4. ulkoa kirinsä rehdisti perille ja sai startin alle. 5 Donato Hyrdehöj puolestaan teki Lahdessa positiivisen kirin 2. ulkoa kolmen kierroksen kisassa. 9 Veloce Vald voitti Lappeessa keulasta. Lahdessa ruuna jäi kuolemanpaikalle eikä yltänyt kärkeen. 11 Il Funny Li kärsii nopeanaa avaajana takarivin lähtöpaikasta. Se kyttää kärjen ylivauhtia yhdessä vahvan 12 Sand Of Holmön kanssa. 7 Hello Garfield ehti Kuopiossa ohi Bwt Bayernin. Tällä kertaa lähtöpaikka on haastava ja tehtäväkin kovenee. Pelijakauma: Newport Brodde (4%) on mielenkiintoinen varmistusmerkki suosikille. Juoksunkulku: Com Tuff pitää todennäköisesti keulapaikan nimissään. Mikäli tämä onnistuu, saa ruuna säätää matkavauhdin mieleisekseen. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 1 Suuri: 1, 8, 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto65-1: 7, 3

Toto65-2: 1, 7, 3, 11, 10, 8

Toto65-3: 8, 11, 5, 9

Toto65-4: 3, 5, 7, 11, 6

Toto65-5: 4

Toto65-6: 1

Hinta: 24,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-21&track=MM&race=1&pool=toto65&selections=[7,3],[1,7,3,11,10,8],[8,11,5,9],[3,5,7,11,6],[4],[1]&stake=0,1&price=24



Suuri

Toto65-1: 7, 3

Toto65-2: 1, 7, 3, 11, 10, 8

Toto65-3: 8, 11, 5, 9

Toto65-4: 3, 5, 7, 11, 6, 8, 10

Toto65-5: 4

Toto65-6: 1, 8, 2

Hinta: 100,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-21&track=MM&race=1&pool=toto65&selections=[7,3],[1,7,3,11,10,8],[8,11,5,9],[3,5,7,11,6,8,10],[4],[1,8,2]&stake=0,1&price=100,8

PieniToto65-1: 7, 3Toto65-2: 1, 7, 3, 11, 10, 8Toto65-3: 8, 11, 5, 9Toto65-4: 3, 5, 7, 11, 6Toto65-5: 4Toto65-6: 1Hinta: 24,00 €Tästä kupongille:SuuriToto65-1: 7, 3Toto65-2: 1, 7, 3, 11, 10, 8Toto65-3: 8, 11, 5, 9Toto65-4: 3, 5, 7, 11, 6, 8, 10Toto65-5: 4Toto65-6: 1, 8, 2Hinta: 100,80 €Tästä kupongille: