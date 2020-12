Ravivihje: Toto5 Vermo 20.12.2020

Suosikki: 3 Uccio on ideanosto rankingin kärkeen. Voitokas ruuna on nousussa ja pelatuimmat vastustajat arvottiin takariviin. Uccio on kilpaillut taukonsa jälkeen kahdesti tätä kovemmissa tehtävissä. Ensin se aloitti johtavan rinnalla ja pudotti matkalla sisälle, mistä tuli lopun kutakuinkin samaa vauhtia muun pääjoukon kanssa. Viimeksi Forssassa Arna Ruohomäki reissutti 12,5-avauksen jälkeen johtavan rinnalle, mistä hevonen oli ihan hyväksyttävä. Nyt sillä on saumat päästä aktiivisella ajolla keulaan.

Haastajat: Nina Pettersson-Perklénin kolmikko palaa kehiin sairastauolta ja on valmentajan mukaan varsin tasaväkinen. 9 Angel Raziel on kerännyt kovuutta laatulähdöistä ja on trion todennäköisin pärjääjä IS Ravien papereissa. Aliarvostetuin puolestaan on 4 K.S. Cascade. Ori teki mainion kirin Eskilstunassa toivottomista asemista 7. ulkoa ja oli sijoitustaan parempi. 10 Messiah voi olla kapasiteetiltaan koko joukon paras, mutta tarvinnee treenarin mukaan vaatia startin alle tauolta.

Yllättäjät: 2 The Rector on viime juoksunsa perusteella hyvä yllätyshaku. Ruuna kilpaili viimeksi kovassa porukassa ja juoksi alun haparoinnin jälkeen takajoukoissa. Se tykitti kovaa loppua ja hävisi vain Tanpopolle sekä Past Or Flashille ja ohitti lopussa mm. Look Completen. The Rector kulki taktiikkajuoksussa viimeiset 700 metriä 12,8-kyytiä. 11 Youngblood Pellini tuli Suomeen syyskuun lopun nettihuutokaupasta. Paluu pitkästä aikaa voittokantaan suoraan uusista käsistä yllättäisi, vaikka hevonen onkin tottunut tätä kovempiin tehtäviin Ruotsissa.

Juoksunkulku: Uccio hakee keulat ja puolustaa paikkaansa.

Pelijakauma: Uccio (20%) on ainakin alustavassa pelijakaumassa aliarvostettu sairaustauolta palaavia pelisuosikkeja vastaan.