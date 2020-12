Ravivihje: Toto75 Oulu 19.12.2020

Suosikki: Ponsse Cupissa maksetaan selvästi ravien suurin palkinto, 12000 euroa. Jatkuvasti pohjiin pelattu 8 Heat Of Dynamite jatkaa suosikkinamme, mutta huonoimman lähtöpaikan takia se ei käy varmaksi, sillä haastajien joukko on tasokas. Kaikenlaiset juoksut selvittävä ruuna voitti karsintalähtönsä Kuopiossa höyhenenkevyesti piikistä, jonka haki toisessa kaarteessa. Vaikka Heat Of Dynamite joutui tiistain välistartissaan tyytymään nelossijaan, sen esitystä ei voinut moittia. Takamatkan takarivistä startanneen hevosen juoksu meni vain turhan hankalaksi kaukaa hänniltä.

Haastajat: 1 Flex To Wheels on kehittynyt kaiken aikaa ja on keulapaikalta kova kanto suosikin kaskessa. Se eteni toissa kerralla päätöslenkin alussa johtoon, mistä karkasi lopussa murskavoittoon. Se oli hyvä myös Oulun karsinnassa, vaikkei aivan pystynyt vastaamaan makoisan selkäreissun saaneelle 6 Cankus Exportille ratkaisumetreillä.

7 Rallston on ollut oikein hyvä viime juoksuissaan. Se harasi Vermossa keulasta sisukkaasti Ilos Sansibaria vastaan ja voitti Kuopiossa jälkimmäisen karsintalähdön pintakaasulla keulasta. Kovalla avaajalla olisi voinut olla hyvistä asemista sauma päästä nytkin johtoon, mutta tuskin sentään seiskapaikalta.

Aiemmin mainittu Cankus Export iski Kuopion karsinnassa viimeisen takasuoran lopussa 2. ulkoa Heat Of Dynamiten kimppuun, ei pystynyt uhkaamaan tätä ja menetti vielä kakkossijan maalipaalulla. Hevosen esitys oli moitteeton ja se pääsikin viimeksi Oulun karsinnassa pitkästä aikaa voitonmakuun hyökättyään 2. ulkoa kiriinsä 300 metriä ennen maalia.

2 Shining Armor kiersi karsinnassa etusuoralla Rallstonen kupeella, mistä oli asiallinen kolmas tämän ja 2. sisällä juosseen 5 Let’s Go Legacyn jälkeen. Ruuna kiri viime sunnuntaina Kouvolassa viimeisestä parista ulkoa mukavasti kolmanneksi.

Yllättäjä: Kolmevuotias 4 Starlight S.W. on väläytellyt taitojaan viime juoksuissaan eikä hyvä avaaja ole ulkona totosijoistakaan, jos onnistuu pääsemään vaikka keulavaljakon taakse. Se pakitti karsinnassa maalisuoran alussa suotta ulos 3. radalle Heat Of Dynamiten perästä, mutta ehti kuin ehtikin viime metreillä terävällä spurtillaan kakkoseksi ohi Cankus Exportin. Toissa kerralla hevonen jäi täysissä voimissa keulavoittajan taakse pussiin.

Pelijakauma: Heat Of Dynamiten pitäisi olla viime tappiosta huolimatta niukka suosikki. Starlight S.W. on alliarvostettu.

Juoksunkulku: Flex To Wheels pitää ykkösradalta keulat huippunopean kuskin ajamana, vaikka myös radoilla 4, 5 ja 7 on kovat avaajat. Starlight S.W., Rallston tai Blue Cates pääsee sen peesiin ja Heat Of Dynamite joutunee kiertämään matkalla kakkosradan letkan vetojuhdaksi.