Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 18.12.2020

Suosikki: 8 Feels Like Flying keräsi marraskuun voittonsa kuskin mukaan istumalla. Viimeksikin hevonen teki hyvän kirin 2. ulkoa, mutta parempi ehti peesistä edelle. Lähtöpaikka on tällä kertaa hankala, mutta ohjastaja ei nähnyt sitä suurenakaan miinuksena, kun hevonen on tehnyt hyviä juoksuja kuolemanpaikaltakin. Feels Like Flying on ansaitusti lähtönsä suosikki.

Haastajat: 5 Quite A Rock on mielenkiintoinen merkki. Se oli Teivossa sijoitustaan parempi ja teki viimeksi positiivisen suorituksen alkulaukan jälkeen. Ruunalla on kykyjä ja viimeistelyajossa se tuntui taustavoimien mukaan mainiolta. Santtu Raitala palaa ohjiin, eikä estettä menestykselle ole näköpiirissä, jos hevonen suorittaa kykyjen edellyttämällä tasolla. 12 Little Boy Away esitti Seinäjoella hyvän kirin 4. ulkoa ja ehti neljänneksi. Lähtöpaikka on sen verran tukala, että ilman kärjen ylivauhtia voittoon asti nouseminen on hankalaa. 7 Ranch Rocky Road kiri Porissa 4. sisältä mukavasti perille. Seinäjoella se kisasi mailin lähdössä, mikä ei matkana ole tasavauhtiselle hevoselle paras mahdollinen. Silti tamma kiri erittäin hyvin perille. Ranch Rocky Road on tällä hetkellä hyvällä mallilla. 3 Erik Flash ei tykkää luovuttaa ensimmäisten joukossa. Kuopiossa ruuna kiersi kuolemanpaikalle ja teki jälleen kerran upean suorituksen.

Yllättäjät: 6 Marlon Dee esitti Vermossa 6. ulkoa asiallisen loppukirin. 9 Hazella puolestaan joutui samassa lähdössä pakittelemaan hännille eikä heikkoon sijoitukseen kannata liikaa tuijottaa. 1 Quell pääsee loistoasemista matkaan ja omaa sauman menestyä vaikka lähtö hyvätasoinen onkin. 2 So Long Suckers kerää tasaisesti rahaa ja pääsee tällä kertaa parhaalta mahdolliselta lähtöpaikalta matkaan. 11 Cherokee King puolestaan kyttää kärjen hurjastelua ja sitä kautta yllätyssaumaa.

Pelijakauma: Quite A Rock (9%) on koko Toto5-pelin paras ruksi.

Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys, jossa moni tähtää heti eteenpäin. Quell pitää johtopaikan ja saattaa tällä kertaa kokeilla siitä. Erik Flash tai Feels Like Flying kiertää rinnalle vauhtia kyselemään.