Ravivihje: Toto5 Jokimaa 17.12.2020

Suosikki: 1 Mark Morella on alla kaksi vakuuttavaa voittoa. Teivossa toissa kerralla ruuna matkasi 4. ulkona ja spurttasi viimeiset 400 metriä tulisesti 10,2-vauhdilla kolmatta rataa pitkin. Viimeksi Jokimaalla Mark More haki 12-avauksessa kärkipaikan ja voitti oikein helposti. Keulajuoksu näyttää nytkin todennäköiseltä ja pienessä lähdössä matkavauhti on luultavasti rauhallista, joten kärkirankkaus on selviö.

Haastaja: 4 Frankenstein Am sairasteli alkusyksystä ja on ollut palattuaan koko ajan hyvä, vaikka voittoja ei ole vielä tullut. Toissa kerralla Killerin pitkällä matkalla Frankenstein Am spurttasi napakasti loppusuoraa ja hävisi vain keulassa huseeranneelle Don Williamsille. Viimeksi Rovaniemellä talviradalla hokeista ei vaikuttanut olevan haittaa ja hevonen kesti vaativan juoksun hienosti. Se joutui spurttaamaan sekä alussa että viimeisellä takasuoralla, minkä jälkeen oli ymmärrettävää että kenttä kääntyi ja takaa vyöryttiin ohi. Nyt voimat säästyvät loppuun.

Yllättäjät: 2 Intuto juoksi viimeksi kovassa Amazing Warriorin voittamassa T65-lähdössä. Samuli Innanen ei halunnut ajaa pitkää kiriä 3. ulkoa ja hevonen sai myöhään kiritilaa. Voimia jäi käyttämättä. Intuto on viime tuloksiaan parempi, mutta pienessä lähdössä juoksunkulusta ei helposti tule voimahevosta suosivaa. Samat sanat pätevät 3 Rooferiin, joka hävisi viimeksi selvästi Mark Morelle 4. sisältä. Voimia saattoi jäädä ainakin hieman käyttämättä ja nyt Roofer juoksee todennäköisesti lähempänä kärkeä. 5 Finest Chocolate hämmensi toissa kerralla Lappeessa, kun se kiri 3. ulkoa lennokkaasti ohi keulassa juosseen 1,0-kertoimisen Quick Valdin. Myös viimeksi Kouvolassa ruuna oli ihan hyvä 3. sisältä Tanpopon vetämässä taktiikkajuoksussa.

Juoksunkulku: Mark More vie taas joukkoa.

Pelijakauma: Frankenstein Am (17%) on jäänyt turhan selvästi Mark Moren (70%) varjoon alustavassa pelijakaumassa. Intuto (6%) on aavistuksen aliarvostettu.