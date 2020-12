Ravivihje: Toto65 Vermo 16.12.2020

Huippukuntoon syksyllä virinneen 11 Nashville Nancyn joutuminen surkealle lähtöpaikalle pikamatkalla vetää peliä jännäksi. Jätämme sen haastajan paikalla.

Suosikki: 6 Glamour Arioso on malliesimerkki rehdistä kilpahevosesta. Se ei ole usein voittava kirkkain tähti, mutta antaa aina kaikkensa. Varmalla ja totosijoilla viihtyneellä menijällä alkaa olla viimeisiä hetkiä korkata vuoden avausvoittonsa. Kahdessa viime startissa täysosuma on ollut jo lähellä keulajuoksulla, mutta molemmilla kerroilla yksi lujaa kirinyt vastustaja on ehtinyt sen ohitse loppumetreillä. Koska Glamour Arisosolla on nytkin hyvä mahdollisuus päästä piikkiin, kokeilemme sitä ideavarmana pikamatkalla. Se ei voi enää pitkään välttyä voitolta.

Haastajat: Ylempänä mainittu Nashville Nancy jäi toissa kerralla pessimistisen taktiikan jälkeen keulavoittajan taakse pussiin kakkossijalle, mutta viikko sitten sillä tulivat rajat vastaan piikkijuoksulla kovien vastustajien puristuksessa. Tamma putosi maalisuoralla neljänneksi. Koska vastus kevenee viime kilpailusta, Nashville Nancyn sijoituskin luultavasti taas kohenee.

Viime kuukausina edukseen muuttunut 4 Sergio Leone saavutti välillä voittojakin hyvillä kireillään. Toissa kerralla se oli aivan hyvä myös keulajuoksulla, vaikka putosi loppumetreillä totosijoilta. Ruuna lopetti viimeksi aivan hyvin viimeiseltä sijalta maalisuoralla. Hyvällä avaajalla saatetaan kokeilla lyhyen matkan ansiosta taas piikkijuoksua, jos se pystyisi vastaamaan alussa Glamour Ariosolle, ja se vetäisi silloin varmasti pitkään.

5 Rehab on tehnyt koko uransa niin sanottuja pikkunättejä juoksuja, ja sen voi huomioida oikein isoissa systeemeissä. Vermon startti on uutteralle kilpailijalle jo neljäs alle kahteen viikkoon. Se teki Lahdessa ja Vermossa asialliset kirit samoin kuin viikonlopun Turun välistartissaan 3. ulkoa. Voittoihin asti ruunan on ollut vaikea riittää.

Yllättäjä: 10 Proud Ms Cantabille on jäänyt viime kilpailuissa jossiteltavaa tarkkojen sisäratareissujen jälkeen. Viimeksi se ei päässyt kirimään keulasta taipuneen Nashville Nancyn selästä, ja pussin suu pysyi siltä supussa myös edellisellä kerralla Vermossa. Tamma ei ole kiertelijä, mutta voi nousta alkusyksyn starttiensa tavoin korkealle sattuvalla pikamatkalla, jos pääsee tulemaan vetävässä selässä.

Pelijakauma: Glamour Arioso, Sergio Leone ja Proud Ms Cantab ovat selvästi alipelattuja ja Rehab on karkeasti ylipelattu.

Juoksunkulku: Radoilta 1, 3, 4 ja 6 avataan hyvin. Sergio Leone ja Glamour Arioso ratkaisevat keulapaikan kohtalon, ja kaksikosta jälkimmäinen on hiukan todennäköisempi johtohevonen.