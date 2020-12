Ravivihje: Toto5 Teivo 15.12.2020

Suosikki: 2 Sorretun Voima on tämän joukon kovakuntoisimpia ja koko valtakunnan voitokkaimpia hevosia tällä kaudella. Viimeksi Lappeessa se kiri kärkeen 3. ulkoa ja kulki viimeiset 600 metriä hienosti 23-vauhtia. Ruuna saalisti muun muassa Bilettäjän ja Synerin päänahat. Samanlaisena Sorretun Voima pärjää taas eikä laukkariskilläkään tee mieli spekuloida, kun alla on jo toistakymmentä ehjää juoksua peräjälkeen.

Haastajat: 1 Mattilan Miina paransi viimeksi rutosti edelliskilpailuistaan ja suorastaan häikäisi vaativissa olosuhteissa. Se haki ensimmäisessä kaarteessa keulat, veti tasaisen reipasta ja venytti voittomarginaalin 24,5-vauhtisessa lopetuksessa kymmeniin metreihin. Tämä on astetta kovempi sarja, mutta tamma on silti kuumimpia pelihevosia, kun keulajuoksu näyttää todennäköiseltä kahden hevosen paalulta. Ahkerasti kilpaileva 4 Ypäjä Luotsi teki kelpo esitykset viime viikonloppuna. Perjantaina Porissa se kiri helposti ykköseksi 3. ulkoa ja lauantaina tuli T75-lähdön kakkostila 5. ulkoa. Vain Tahtova oli parempi Turussa. 5 Vilma Lyydia on tehnyt räväköitä kirejä syksyn mittaan, niin viimeksi Kuopiossakin. Tamma matkasi 3. ulkona, mistä sen vahva loppuveto kantoi voittaja Marmardun tuntumaan.

Yllättäjät: 7 Rapin Aatos on petrannut hieman. Se tarjosi kirissä vetoapua Ypäjä Luotsille Porissa eikä hävinnyt kuin hevosenmitan. Lauantaina Kavioliigassa avoimen sarjan parhaimmistoa vastaan kyyti oli liian kylmää. 8 A.T. Eka on ollut varmistumaan päin. Huippukuntoon on kuitenkin viime kisan perusteella vielä matkaa, sillä kiri jäi tasapaksuksi.

Juoksunkulku: Mattilan Miina pitää keulat ja Sorretun Voima rilluttelee rinnalla.

Pelijakauma: Ei huomautettavaa.