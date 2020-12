Ravivihje: Toto65 Magic Monday 14.12.2020

Suosikki: Kymenlaakso-Ajon finaaliin selvinnyt, mutta siellä laukkaillut 3 Piece of History palasi Kouvolassa viimeksi vakuuttavalla tyylillä voittokantaan, vaikkei näyttänyt ennen lähtöä kovinkaan tasapainoiselta. Lupaava varsa on oikeutetusti suosikki Kuopiossa, mutta vastus on jonkin verran viime kertaa kovempaa, peliosuus on aavistuksen verran karannut käsistä ja varmistukset ovat paikallaan.

Haastajat: 11 Handsome Sam on sitkeä jyrä. Ruuna palasi viimeksi Vermoon pieneltä tauolta ja oli johtavan rinnalta taas kerran rehti. Lokakuun voittostarttien esitykset kestävät hyvinkin vertailun suosikkiin ja 4-vuotias on jäänyt liiaksi sen varjoon, varsinkin kun poisjäänti parantaa lähtöpaikkaa pykälällä.

2 Queenstyle on suosituksen kolmas rasti. Tamma on paljon sekavaa tauluaan kyvykkäämpi, mutta sillä on ollut omat ongelmansa erityisesti kaarrejuoksun suhteen. Viimeksi ravi maistui vihdoin loppuun saakka, mutta hevonen jäi täysissä voimissa pussiin.

Yllättäjät: 1 Gognap on loivassa nousussa, kun startteja on kertynyt pitkän tauon jälkeen. Ruuna on pitkästä aikaa hyvällä paikalla ja voi toki Santtu Raitalan taiten ohjastamana yllättää, mutta tuntuisi hevosena olevan ihan jonkin verran edelleen rankattuja perässä. 6 Miss Vip Zip ja 7 Crossfire Selene tulevat kisaan voitto alla, mutta vastuksen taso nousee edellisistä tuntuvasti.



Pelijakauma: Piece of History (63 %) on liian suuri suosikki. Erityisesti Queenstyle (5 %) kiinnostaa, mutta Handsome Sam (17 %) on myös hyvä rasti.

Juoksunkulku: Gognap, Queenstyle ja Miss Vip Zip kiihtyvät napakasti, mutta voisi olettaa, että keulapaikka on avauskierroksen aikana tarjolla suosikille.