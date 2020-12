Ravivihje: Toto5 Kouvola 13.12.2020

Suosikki: Toto5-avauksen selvä suosikkikaksikko 7 Tanpopo ja 3 Look Complete palaa pieneltä tauolta, mutta on niin paljon muita edellä luokaltaan, että olisi jättiyllätys, ellei toinen niistä voita. Tanpopo ylsi viime startissaan komeasti totoon Next Directionin voittamassa SM-lähdössä 2. sisältä ja hevoselle jäi jopa sijan verran jossiteltavaa, kun se ei ollut lopussa ihan täysin ajettavissa. Huoltotauolta ruunan terveydentilan luulisi ainakin olevan parempi ja kun se on juoksuradalta ykkösvaihtoehto keulaankin, niin sen pitäisi olla suosikki. Matias Saloa ei saatu kovasta yrityksestä huolimatta lauantaina kiinni, mutta 7 Oikein -lehden tallikommentin mukaan odotukset ovat tauolta hyvät.

Haastaja: Look Complete on ollut voittoputkessaan vakuuttava, mutta alla on poisjäänti. Iikka Nurmonen ei kommentoi asioitaan, eikä hevosiaan IS Raveille, joten tauon syy jää arvoitukseksi, mutta tallin hevoset tapaavat suorittaa huipputasolla suoraan tauoiltaankin. Hokkikelin ei pitäisi erityisesti haitata haastajaa, mutta on Tanpopokin voittanut lähtöjä talvikeleillä, joten se seikka ei lähtökohtaisesti keinuta voimasuhteita hirveästi suuntaan tai toiseen.

Yllättäjät: 6 Past Or Flash palasi Lahteen pitkältä tauolta, avasi tasapainoisella esityksellä ja oletettavasti parantaa startti kropassa. 2 Finest Chocolate palasi Lappeessa voittokantaan hyvällä esityksellä, mutta kohtaa nyt aika paljon sitä starttia kovempia. 4 Kalle Kalas on aloittanut omistajansa valmennuksesta nousujohteisesti. Tämä kolmikko kisaa kuitenkin tässä lähinnä viimeisestä totosijasta.

Pelijakauma: Tanpopo (41 %) on alustavasti kakkossuosikki ja se on väärin. Pelijakauma kääntynee kaiken järjen mukaan vielä sen eduksi, mutta Tanpopo on kahdesta kovasta kuitenkin mieluisampi varmavaihtoehto.

Juoksunkulku: Tanpopo pystynee juoksuradan turvin ohittamaan Look Completen alussa, vaikka sekin avaa voltista napakasti.