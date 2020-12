Ravivihje: Toto75 Turku 12.12.2020

Suosikki: 2 Villiveko on lahjakas 6-vuotias, joka on hävinnyt uran kuudesta kilpailustaan vain yhden. Ruuna voisi kilpailla ilman välissä tullutta loukkaantumista jo paljon kovemmissa lähdöissä. Viime viikolla Kouvolassa Villiveko palasi kilparadoille Jussi Suomisen valmennuksesta ja oli lähes 1,5 vuoden tauosta huolimatta heti niin hyvä, että nousee rankingin kärkeen. Se vetäisi keulasta kiritonnin 29,8-vauhdilla ja voitti oikein vaivattoman näköisesti. Villivekon voi ihan hyvin kuvitella pudottavan reippaasti viime viikon 32-noteerauksesta, ja silloin pitkän takamatkan pelihevosille tulee kiire sen tavoittamisessa. Kokenut ohjastaja Karoliina Sinkkilä uskoo, että monté ei tuota Villivekolle ongelmia.

Haastajat: 13 Sjö Kongen loisti montéssa elo-syyskuussa ja kävi hakemassa kaksi ylivoimaista voittoa Vermosta. Jos alla olisi ollut tuore kuntonäyttö, Sjö Kongen olisi ollut kärkirankkauksemme. Valmentaja Antti Ala-Rantala kuitenkin varoittelee, että huonojen lihasarvojen kanssa painineen hevosen päivän vire on pieni arvoitus ja laukkariski voltin kakkoselta on huomioitava. Lapulle Sjö Kongen joka tapauksessa kuuluu jo luokallaan. 14 Mustamani on pelaajien alustava suosikki, ja ihan ymmärrettävästi kun alla on viiden voiton suora. Viimeksi kärryt perässä Mustamani nitisti kovan Synerin kirissä. Forssan montéssa Mustamani nousi kärkeen 80 metrin pakilta, mutta silloin kierrettävänä oli vähäväkinen laukkojen sävyttämä lähtö. Nyt Mustamani on täydessä lähdössä 20 metriä huonommin sarjassa sisällä esimerkiksi 9 Konradiin ja 15 Virin Vihtoriin verrattuna. 11 Vanjali oli hyvä marraskuussa Vermossa, kun se kiersi viisi taas vastassa olevaa hevosta ylivoimatyyliin. Hevonen on kuitenkin melko laukkaherkkä ja reilunlainen starttivälikin askarruttaa.

Yllättäjät: Montéssa ohjastajalla on suurempi merkitys kuin kärrylähdöissä. Potintekijää voi siksi etsiä muun muassa edellä mainitusta Konradista, 10 Jemmattaresta tai 12 Sähköäijästä. Koko kolmikko saa kokeneen menestyskuskin kyytiinsä. Erityismaininta keskimmäiselle, joka oli ylivoimainen voittaja PM-montéssa lokakuussa. 3 Aarian Hermanni on kiinnostava jättiyllätyksen haku paalulta. Ruuna juoksi Mikkelissä suurimman osan matkasta keulassa ja löi muun muassa 1 Angeliinan, joka puolestaan esiintyi positiivisesti Forssassa Mustamania ja kumppaneita vastaan. Mikkelin-lähdön voitti 8 Villihiisi, joka kuitenkin menettää nyt huippukuski Janita Antti-Roikon kyydistään. 7 Välikankaan Vilkko on nopea avaja ja saa nyt valmentajaa kokeneemman kuskin selkäänsä.

Juoksunkulku: Villiveko hakee keulat ja vie joukkoa tasaisen reippaalla tempolla.

Pelijakauma: Tasainen lähtö, jossa Mustamani (23%) on kerännyt liikaa peliä. Moni yllättäjä on liian pelaamaton.