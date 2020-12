Ravivihje: Toto5 Pori 11.12.2020

Suosikki: Päätöskohteesta on vaikea selvitä yhdellä tai kahdella merkillä. 11 Verbier hoiteli toissa kerralla homman 3./2. ulkoa, muttei viimeksi yltänyt kärkeen 4. ulkoa. Ruuna on tasainen avaaja, joten lähtöpaikka ei ole miinus suurimmasta päästä.

Haastajat: 6 Northernlight Genius matkasi Lahdessa 2. ulkona, mistä ori otti lopussa maksimit. Viisivuotias on tehnyt syksyllä varsin tasaista jälkeä ja kauden toinen voitto on edelleen hakusessa. Kyseessä on tarvittaessa hyvä avaaja. 12 Sultan Of Sopranolla on kykyjä, mutta matkassa on kulkenut myös epävarmuutta viime kisoissa. 12-radalta siihen on vaikea luottaa liikaa starttivälin ollessa pitkä. 7 Leemark's Gideon eteni etusuoralla seitsemänneksi ja pystyi päätöskierroksella tekemään sen verran ohituksia, että sijoitus oli maalissa kakkonen.

Yllättäjät: 2 Up Easy pääsee loistoasemista matkaan. Vermossa 4. ulkoa asiallisesti lopettanut ruuna tsemppasi viimeksi hyvin perille johtavan rinnalta. Kunto ei ole ollut laskemaan päin. 9 Arrogance on tauluaan parempi menijä, joka saattaa ysiradalta päästä sen verran hyviin asemiin, että kärkisija on otettavissa. 10 Hogan Starilla on puolestaan taukoa alla ja 1 Destiny Limellä varsin keskinkertainen kiri Seinäjoelta.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Strawberry Dancer avaa johtoon ja vetää tasaisen reippaasti.