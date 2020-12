Ravivihje: Toto5 Oulu 10.12.2020

Suosikki: Toto5-peli alkaa hienolla lähdöllä. Ponsse Cupin -finaalissa 19. päivä voittajaa odottaa peräti 12000 euron ykköspalkinto, joten karsinta on houkutellut osallistujia kauempaakin. 8 Torrent d'Inverne on ottanut Suomessa kaksi todella vakuuttavaa keulavoittoa. Näin ulkoa johtopaikalle ei taida olla asiaa ja vastuskin on nyt monin verroin kovempaa kuin noissa voittostarteissa, mutta jykevällä tyylillä marssiva 4-vuotias saa silti niukasti suosikin paineet.

Haastajat: 5 Flex To Wheels kiersi Rovaniemellä matkalla johtoon ja irtosi näyttävästi ylivoimavoittoon. Ruuna on suosikki kärkipaikalle, eikä olisi siitä varmastikaan helppo ohitettava. Seinäjoella ruuna tuli 2. sisällä paljon voimia tallella pussissa maaliin Toto75-lähdössä.

10 Galileo Way matkustaa Ouluun Urjalasta saakka. 4-vuotias haki viimeksi keulapaikan 1. takasuoralla ja otti Vermossa helpon voiton, vaikka palasi tuohon kisaan pieneltä sairastauolta. Ruuna on muita avainhevosia epävarmempi, mutta voimaa tuntuu riittävän.

4 Cankus Xport on jäänyt nappisarjassa oudon vähälle huomiolla. Ruunalla on rutiinia kovista lähdöistä ja se on taas kunnossa, vaikka edellisestä onnistumisesta on aikaa. Seinäjoella hevonen kierrätettiin 13,0-vauhtisella avauskierroksella johtavan rinnalle, joten siihen nähden lopun pieni taipuminen oli ymmärrettävä.

Yllättäjät: 6 Blue Cates on koittanut näitä karsintoja kahdessa viimeisessään ihan hyvällä menestyksellä, mutta tämä karsinta on jonkin verran edellisiä kovatasoisempi. Ori oli viimeksi hieman tasapaksu, mutta nyt startti on lähempänä ja otteet voisivat olla terävämpiä. 7 Valorous Leader voitti marraskuun alussa Nuorten Sarjan hienolla kirillä. Kaksi viimeistä kisaa olivat Kasvattajakruunun välierä ja finaali, joissa tamma suoritti tasollaan, vaikka kärkisijoja uhitellut. 12 Flight Deck ja 11 Vaya Con Dios palailevat ongelmien jälkeen radoille ja lähtöpaikat ovat tähän lähes toivottomat.

Pelijakauma: Cankus Xport (10 %) on aliarvostettu.

Juoksunkulku: Flex To Wheels on suosikki johtopaikalle, vaikka rinnalta Blue Cates osaa myös avata. Torrent d'Inverne kiertynee alussa johtohevosen kupeelle lyömään rumpua.