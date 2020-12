Ravivihje: Toto65 Vermo 9.12.2020

Suosikki: 9 The Breeze on ollut viime kilpailuissaan niin häikäisevä, että nousee takarivistäkin rankingin kärkeen. Kolme viikkoa sitten Vermossa Juha Utala ajoi tamman johtavan rinnalle, mistä valjakko jyräsi loppukaarteessa kärkeen ja karkasi omille teilleen. Voittomarginaali venyi kymmeniin metreihin. Myös viimeksi Teivossa The Breeze oli niin murskaava, että voittokulun voi veikata jatkuvan kovemmissakin tehtävissä. Tamma kirmasi selvään voittoon 2. ulkoa 600 metrin kirillä. Alustavan pelijakauman kakkossuosikkina The Breeze on kiinnostava pelikohde ja kokeilemme sitä T65-varmana.

Haastajat: 2 Nashville Nancyn kunto pitää, vaikka viime keskiviikkona Vermossa sarjaa alempana tuli yllätystappio. Hannu Torvinen antoi monen yllätykseksi keulapaikan Galileo Waylle 15,7-vauhtisen avauksen jälkeen ja lopussa valjakko ei saanut enää mahdollisuutta voittaa. Voimia jäi käyttämättä. 11 Runaway Nina on vahva kirihevonen, joka pystyy kiertämään kärkeen huonosta lähtöpaikasta huolimatta. Viimeksi kotiradallaan Mikkelissä tamma hallitsi tätä helpompaa lähtöä mielin määrin johtavan rinnalta.

Yllättäjät: 10 Again Kronos esiintyi edukseen Finntack-cupissa marraskuussa. Karsinnassa tuli tappio vain kovalle Fandango Brickille ja finaalissa saman hevosen takaa 2. ulkoa jäi hieman jossiteltavaakin kun kiriväylä aukesi vasta viime hetkillä. 5 Salty Dogilta pitäisi löytyä enemmän kykyjä mitä viime suoritukset ovat näyttäneet. Viimeksi hevonen oli johtavan rinnalta ihan hyvä kakkonen, mutta tämä on selvästi vaativampi tehtävä vastuksen puolesta. 12 Rehab on parantanut otteitaan, mutta jääkylmä lähtöpaikka laskee osakkeita tuntuvasti.

Juoksunkulku: Nashville Nancy juoksee keulassa ja Proud Ms Cantab johtavan takana.

Pelijakauma: The Breeze (26%) on alipelattu kärkirankkaus ja siten ideavarma-ainesta. Jos sitä varmistelee, mukaan myös Again Kronos (7%).