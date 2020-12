Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 8.12.2020

Suosikit: Toto5-pelin kolmas kohde on alustavasti todella hämmentävästi rastattu. 6 M.T. Kopitar, 4 Cheri Sane ja 9 Rowhill's Killer erottuvat toki aiheesta muista, mutta niiden keskinäiset suhteet ovat hullusti. Vihjaajan papereissa kolmikko on korkeintaankin tasaveroinen. Rowhill's Killer on täten ehdottomasti huippurasti. Ori on tehnyt läpi syksyn hienoa jälkeä kovissa Vermon lähdöissä ja viimeksi kun hevonen palasi maakuntaan, niin juoksu meni ihan plörinäksi ja 5-vuotias tuli kovassa lähdössä paljon voimia tallella pussissa maaliin. Rohkeimpien ideavarma.

M.T. Kopitar on tullut talvikauteen vahvassa vireessä ja alla on kaksi voittoa. Alla on tosin myös normaalia pidempi starttiväli ja lähtöpaikka on kovasta kolmikosta haastavin. Cheri Sanella ajetaan lähes varmasti johtopaikalta, eikä pelisuosikin tehtävä ole sen jälkeen helppo. Toki M.T. Kopitar voi jyrätä ykköseksi johtavan kupeeltakin, mutta alustava 50 prosentin peliosuus on aivan päätön.

Vakaassa iskussa kisaava Cheri Sane sinnittelee johtopaikalta pitkään, eikä senkään voitto ole millään muotoa yllätys. Porissa tamma kesti 09-avauksen upeasti.

Yllättäjät: 2 Freddy K. osaa yllättää onnistuneella juoksulla koviakin ja lähtöpaikka on mitä mainioin. Teivon voitossa ori tulitti viimeiset 700 metriä alle 12-kyytiä. 12 Quattro Tilly ailahtelee, mutta kunto on hyvä. Forssan voitto tuli johtavan rinnalta ja Teivon kakkonen 2. ulkoa. Arpaonni taisi viedä nyt voittosaumat, kun lähtökin on kovempi kuin pari edellistä.

Pelijakauma: Pelissä erottuvan kolmikon kuuluisi olla huomattavasti lähempänä toisiaan, jotenka M.T. Kopitar (49 %) on aivan liikaa luotettu ja Rowhill's Killer (13 %) on loistomerkki.

Juoksunkulku: Cheri Sane karauttaa johtoon ja M.T. Kopitar asettuu vauhdin vaatijan paikalle.