Ravivihje: Toto65 Magic Monday 7.12.2020 – 50 000 euroa ekstraa

Toto65-1 Suosikki: Toto75-rivi avautuu tasaisella koitoksella. 9 Twinvil oli hyvä tuoreimmassa kisassaan ja kokee tähän kisaan ohjastajanparannuksen. Ruuna lopetti Jyväskylässä hyvin 5. sisältä ja pääsee tällä kertaa parempiin asemiin. Viisivuotias pystyy olemaan terävämpi, kun starttiväli on lyhyempi. Tasaisessa lähdössä ruuna kuuluu lapulle mutta sitä ei uskalla jättää varmaksi. Haastajat: 7 Sly Queen lopetti Kaustlsella selvästi terävimmin ja eteni lopulta selvään voittoon. Viimeksi tamma veti toista rataa kunnes sai päätöskierroksen alussa selkiä eteensä. Loppua nelivuotias pisteli aivan hyvin ja osoitti jatkavansa hyvässä iskussa. 3 Ice Queen Birdland on tasavauhtinen menijä ja tauluaan vaarallisempi. Toissa kerralla tamma ei reippaassa lopetuksessa pysynyt parhaiden perässä, mutta viimeksi se oli parempi sopivammassa tehtävässä. Laukka tuli maalisuoran alussa viisivuotiaan jäätyä hakaukseen kanssakilpailijan kanssa. Lähtöpaikka on parhaasta päästä eikä tehtävä näytä etukäteen liian kovalta. Yllättäjät: 10 Queenstylen kurvijuoksussa on vielä parantamisen varaa. Kunnoltaan se ei valmentajan mukaan ole vielä tapissaan, mutta pystyy peruskapasiteettinsa puolesta olemaan korkealla. Mielenkiintoinen mutta epävarma ruksi. 1 Caramania pääsee asiallisesti matkaan ja sillä ollaan keulataktiikalla liikkeellä. Tamma ei valmentajan mukaan innostunut viimeksi kirimään toisten takaa täydellä terhakkuudella. 12 Adrasthee pääsi viimeksi johtavan kantaan, mistä tamma nappasi hopeaa. 8 Cute Valley puolestaan paikkasi viimeksi lähtölaukkansa hyvin eikä ollut hullumpi toissa kerrallakaan sisäratajuoksulla. Pelijakauma: Suosikkikaksikkoon Sly Queen (30%) ja Twinvil (28%) on luotettu liikaa. Ice Queen Birdland (12%) saattaa jäädä alipelatuksi. Juoksunkulku: Caramania hyötyy nopean Lush Lifen poisjäännistä ja pystynee pitämään johtopaikan nimissään. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 9, 7, 3, 10, 1, 12, 8, 2 Suuri: 9, 7, 3, 10, 1, 12, 8, 2, 4, 11, 6 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-2 Suosikki: Kakkoskohteesta löytyy rivin todennäköisin voittaja 4 Vietävän Patukka. Se on ollut viime kisoissaan mainio ja kohtaa tällä kertaa erittäin sopivan vastuksen. Toissa kerralla 2. ulkoa ykköseksi kirinyt tamma joutui viimeksi tiukemmalle, mutta vei kuitenkin voiton 2. sisältä käytyään väännön Savon Kingin kanssa. Vietävän Patukka on diesel-tyyppinen menijä, joka ei ehdi alussa nopeimpien matkaan, mutta jaksaa puksuttaa vahvasti. Haastajat/yllättäjät: Ari Moilasella vahvistuva 6 Valkia ei yltänyt viimeksi parhaimpaansa 4. sisältä, mutta oli toissa kerralla parempi lähtölaukan jälkeen. Tällä kertaa starttiväli on lyhyempi kuin viimeksi. 1 Isosalon Ihme on jonkin verran tauluaan vaarallisempi ja paikkasi viimeksi lähtölaukkansa positiivisesti. Tällä kertaa starttiväli on jälleen pitkähkö. 9 Maatian Tähti on voitokas menijä, joka ei viime kisassaan yltänyt parhaimpaansa. Viisivuotias aloittaa Teemu Okkolinin käsistä. 5 Siriliisi pääsee auton takaa hyvin matkaan. Tammalla on alla pari hyvää sijoitusta sisäratajuoksuilla, ja tälläkin kertaa hevonen havittelee ensisijaisesti kärjen tuntumaan. Pelijakauma: Vietävän Patukka voittaa lähtönsä noin kahdeksan kertaa kymmenestä ja kelpaa varmaksi. Juoksunkulku: Siriliisi täräyttää keulaan ja odottaa selän eteensä Vietävän Patukasta tai Valkiasta. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 4 Suuri: 4 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-3 Suosikki: 2 Makemake on loistoasemista suosikkimme. Ruuna ei toissa kerralla ehtinyt kärkeen 3. ulkoa, mutta viimeksi se teki sen verran hyvän lopetuksen että nousukunto on jälleen käsillä. Viisivuotias kiersi kolmannen radan kautta johtavan kantaan, mutta juuttui viimeisellä takasuoralla vetämättömään selkään. Tilaa saatuaan ruuna pinkoi terävästi loppua. Makemake pääsee auton perästä hyvin matkaan ja kohtaa tällä kertaa sopivan vastuksen. Siinä on potentiaalia Toto65-varmaksi. Haastajat: 8 Hades teki Vermossa asiallisen kirin vaikkei kärkeen lopulta yltänytkään. Seinäjoella ruuna matkasi sisäradalla ja eteni lopulta kakkoseksi asiallisella ajalla. Lähtöpaikka on tällä kertaa heikko, mutta juoksun onnistuessa se on tiukasti kamppailemassa lähdön ykkösrahoista. 12 Certo Cito jäi toissa kerralla kuolemanpaikalle eikä menestynyt. Muuten se on ollut kamppailemassa kärjessä ja eteni Kuopion lähdöissään varmaan voittoon molemmilla kerroilla. Viimeksi kärjen ylivauhti teki hommasta jopa helpon, ja toiseksi viimeisessä kaarteessa kolmannelle heittänyt tamma hoiteli homman lopulta väljästi. Numero on tällä kertaa iso, mutta poisjäännit auttavat asiaa. 10 Erik Flash ei luovuta ensimmäisten joukossa. Jyväskylän lähdöissään se taisteli rehdisti perille toiselta ilman vetoapua ja pystyy samanlaisena jälleen paljoon. Yllättäjät: 1 Bravo Sencello ailahtelee jonkin verran ja pystyy hyvänä päivänään olemaan korkealla. Voittostartissaan ruuna pääsi keulaan ja oli vakuuttava. Muuten esitykset ovat olleet tasaisempia. 4 So Long Suckers lopetti viimeksi tilaa saatuaan viime metrit terävästi. Pelijakauma: Suosikkinelikko erottuu. Makemake (27%) on näistä maistuvin tapaus ja peliteknisesti hyvä varmavaihtoehto. Juoksunkulku: Makemake etenee avauspuolikkaalla johtopaikalle. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 2 Suuri: 2 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-4 Suosikki: 7 Salpaus Inside-Out on viime starteissaan kisannut kovissa Kasvattajakruunu-lähdöissä. Toissa kerralla tamma otti 2. sisältä maksimit ja seuraili viimeksi 3. ulkoa. Molemmilla kerroilla ykkössijan vei An-Dorra. Tällä kertaa tehtävä on luonnollisesti helpompi, mutta lähtöpaikka on hankala. Voitto on otettavissa, mikäli hyvin avaava tamma pääsee alussa asemiin. Haastajat: 6 Halia Web sai Porissa startin alle ja pystyy parantamaan. Kiri ei vielä irronnut 2. sisältä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta tällä kertaa tilanne saattaa olla eri. Kyseessä on hyvä avaaja. 8 The Queen Sylvie voitti Mikkelissä pystyyn. Kouvolassa Kymenlaakso-ajon karsinnassa tamma otti laukan ja viimeksi Kasvattajakruunu-karsinnassa se ei pärjännyt parhaille. Normaalissa lähdössä tamma on selvästi tulosriviään vaarallisempi. Yllättäjät: 3 Girl's Wish esiintyi Lahdessa tasaisesti 3. ulkoa. Tällä kertaa tehtävä ei ainakaan helpotu ja starttivälikin on pitkähkö. 12 Tallukka kierteli Lahdessa pirteästi kakkoseksi 5. sisältä/3. ulkoa. Vaativassa tehtävässä rahasija olisi hyvä saavutus samoin kuin tasasista työtä tekevälle 11 Neferneferneferille. Pelijakauma: The Queen Sylvie (9%) saattaa lopulta jäädä liian vähälle huomiolle. Juoksunkulku: Halia Web on nopein alussa ja avaa keulaan. Jatkossa Salpaus Inside-Outin selkä saattaa kelvata eteen. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 7, 6, 8 Suuri: 7, 6, 8 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-5 Suosikki: 5 Vuaran Velehotar on vähiten riippuvainen juoksunkulusta, mutta toisaalta tamma on myös epävarmimmasta päästä. Kunto on ollut viime starteissa mainio ja tamma starttaa lähdön suosikkina matkaan. Lahdessa toiselta ilman vetoapua rehdisti loppuun asti pusertanut menijä paikkasi viimeksi lähtölaukkansa upeasti ja eteni lopulta ykköseksi. Haastajat: 9 Vappujätkä oli Kouvolassa kakkonen keulasta ja viimeksi ruuna otti hopeaa keulan perästä. Takarivi on hyvälle avaajalle miinus. 2 Pitska taipui Oulussa toiselta ilman vetoapua. Viimeksi tamma sai asiallisen juoksun 3. ulkona, mistä hevonen oli vahvin kirissä. Tamma joutui tekemään töitä kolmannella radalla eli voitto ei tullut ilmaiseksi. Kyseessä on hyvä lähtijä, joka saattaa tällä kertaa juosta keulassa. 8 Virel laukkasi Seinäjoella lähtöön ja menetti pelin heti kättelyssä. Starttiväli on tällä kertaa lyhyempi eikä tehtävä ole kovimmasta päästä. Yllättäjät: 7 Aron Viima ei toissa kerralla saaanut lopussa kiritilaa. Viimeksi ruuna seuraili sisällä kolmantena ennen laukkaa loppukurvissa. Oikeana päivänä ruuna pystyy heittämään haasteen, mikäli juoksu onnistuu. 6 Rantaniemelän Savu otti Kuopion starteissaan maksimit 2. ulkoa. 10 Lulun Lupaus jäi Kuopiossa viimeisellä takasuoralla pussiin ja lopetti tilaa saatuaan kelpo tyylillä. Tamma vaatinee lisää startteja alle tauon jäljiltä. 3 Villimissi puolestaan vasta tekee paluun kilparadoille pitkältä paussilta. 1 Torpparin Sisu väläyttelee ja tällä kertaa lähtöpaikka on asiallinen. Sijoitus kärjen tuntumassa on otettavissa. Pelijakauma: Virel (5%) on alipelattu. Juoksunkulku: Pitska katsoo keulat ja tällä kertaa sillä myös ajettaneen siitä ellei Virel tule aikaisin rinnalle. Vuaran Velehotar kiertää keulan rinnalle. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 5, 9, 2, 8 Suuri: 5, 9, 2, 8, 7 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

Toto65-6 Suosikki: Toto65-pelin päätöskohde on hyvätasoinen lähtö. Suosikki 9 Joseph Boko on monipuolinen menijä, joka voitti viimeksi pystyyn kolmen kilometrin kisan johtopaikalta. Tätä ennenkin nelivuotias oli hyvä ja kesti esimerkiksi toissa kerralla kolmannen radan kiertelyn mainiosti. Joseph Boko elää vahvuudellaan, eli juostava matka olisi saanut olla pitempi, mutta löytyy ruunalta hyvä kirivaihdekin. Se pitää rastata maanantaina jokaiselle lapulle. Haastajat: Huono ei ole ollut myöskään väsymätön 11 Truedream A.F., joka piti vauhdin reippaana myös JTT-finaalissa. Skyfall Shine kesti kaiken ja Truedream A.F. kaatui saappaat jalassa. Ohjastaja ajaa viisivuotiaalla poikkeuksetta aktiivisesti, mutta näistä asemista taktiikka saattaa olla normaalia passiivisempi, kun starttiväli on pitkähkö. 4 Promptus on starttiraketti, joka tähtää koko matkan johtoon. Viimeksi ruuna laukkasi ensimmäisessä kurvissa keulasta ja jäi tämän jälkeen tauolle. Koko kauden otannalla ruuna on ollut mainio. Yllättäjät: 2 He Is In lopetti Porissa 4. ulkoa kakkoseksi ja ehti viimeksi hopealle 3. sisältä. Ruuna on ollut hyvä, mutta rima nousee tällä kertaa tuntuvasti. Suomessa debytoivaa 5 Zarita G.S.O.:ta on Tapio Perttusen mukaan hoidettu. Tamma on valmentajan mukaan edelleen epävarma eivätkä odotukset olleet pilvissä ensimmäiseen kisaan. 8 Yank Match on tauluaan parempi menijä. Lähtöpaikka on hankala ja taukoakin alla eli ori ei kuulu kuumimpiin pelihevosiin. Otteet ovat ailahdelleet. Pelijakauma: Oikein pelattu. Juoksunkulku: Promptus nakkaa kyselemättä keulaan eikä luovu paikastaan. Joseph Boko tai Truedream A.F. ovat molemmat vahvoja menijöitä, joista toinen saattaa olla pakotettu etenemään kuolemanpaikalle, mikäli matkavauhti rauhoittuu. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 9, 11 Suuri: 9, 11, 4, 2, 5 Lähtölistat https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/paivanravit | Tallikommentit https://www.is.fi//www.is.fi/ravit/tallikommentit

IS-pelisuositus Pieni

Toto65-1: 9, 7, 3, 10, 1, 12, 8, 2

Toto65-2: 4

Toto65-3: 2

Toto65-4: 7, 6, 8

Toto65-5: 5, 9, 2, 8

Toto65-6: 9, 11

Hinta: 19,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-07&track=MM&race=1&pool=toto65&selections=[9,7,3,10,1,12,8,2],[4],[2],[7,6,8],[5,9,2,8],[9,11]&stake=0,1&price=19,2



Suuri

Toto65-1: 9, 7, 3, 10, 1, 12, 8, 2, 4, 11, 6

Toto65-2: 4

Toto65-3: 2

Toto65-4: 7, 6, 8

Toto65-5: 5, 9, 2, 8, 7

Toto65-6: 9, 11, 4, 2, 5

Hinta: 82,50 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2020-12-07&track=MM&race=1&pool=toto65&selections=[9,7,3,10,1,12,8,2,4,11,6],[4],[2],[7,6,8],[5,9,2,8,7],[9,11,4,2,5]&stake=0,1&price=82,5

